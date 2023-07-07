https://sputniknews.com.tr/20230707/sariyerde-bu-hafta-sonu-denize-girmek-yasaklandi-1073291632.html

Sarıyer'de bu hafta sonu denize girmek yasaklandı

Sarıyer'de bu hafta sonu denize girmek yasaklandı

İstanbul'da, Sarıyer Kaymakamlığı, meteorolojik tahminler doğrultusunda bu hafta sonu ilçede denize girmenin yasaklandığını duyurdu. 07.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-07T19:36+0300

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türkiye

istanbul

sarıyer

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Meteorolojik tahminler doğrultusunda bu hafta sonu Sarıyer'de denize girmenin yasaklandığı açıklandı.Sarıyer Kaymakamlığ'ndan yapılan açıklamada, meteorolojik tahminlere göre dalga boyunun yüksek olacağı değerlendirildiğinden, bu cumartesi ve pazar günleri ilçenin Karadeniz sahillerinde denize girmenin can güvenliği açısından yasaklandığı kaydedildi.

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istanbul, sarıyer