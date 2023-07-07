https://sputniknews.com.tr/20230707/sariyerde-bu-hafta-sonu-denize-girmek-yasaklandi-1073291632.html
Sarıyer'de bu hafta sonu denize girmek yasaklandı
Sarıyer'de bu hafta sonu denize girmek yasaklandı
İstanbul'da, Sarıyer Kaymakamlığı, meteorolojik tahminler doğrultusunda bu hafta sonu ilçede denize girmenin yasaklandığını duyurdu. 07.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-07T19:36+0300
2023-07-07T19:36+0300
2023-07-07T19:36+0300
türkiye
istanbul
sarıyer
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Meteorolojik tahminler doğrultusunda bu hafta sonu Sarıyer'de denize girmenin yasaklandığı açıklandı.Sarıyer Kaymakamlığ'ndan yapılan açıklamada, meteorolojik tahminlere göre dalga boyunun yüksek olacağı değerlendirildiğinden, bu cumartesi ve pazar günleri ilçenin Karadeniz sahillerinde denize girmenin can güvenliği açısından yasaklandığı kaydedildi.
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istanbul, sarıyer
Sarıyer'de bu hafta sonu denize girmek yasaklandı
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İstanbul'da, Sarıyer Kaymakamlığı, meteorolojik tahminler doğrultusunda bu hafta sonu ilçede denize girmenin yasaklandığını duyurdu.
Meteorolojik tahminler doğrultusunda bu hafta sonu Sarıyer'de denize girmenin yasaklandığı açıklandı.
Sarıyer Kaymakamlığ'ndan yapılan açıklamada, meteorolojik tahminlere göre dalga boyunun yüksek olacağı değerlendirildiğinden, bu cumartesi ve pazar günleri ilçenin Karadeniz sahillerinde denize girmenin can güvenliği açısından yasaklandığı kaydedildi.