https://sputniknews.com.tr/20230707/saatlerle-yaris-vergi-zammi-sonrasi-sinir-kapilarinda-telefon-harci-yogunlugu-1073275486.html

Saatlerle yarış: Vergi zammı sonrası sınır kapılarında 'telefon harcı' yoğunluğu

Saatlerle yarış: Vergi zammı sonrası sınır kapılarında 'telefon harcı' yoğunluğu

Resmi Gazete'de yayınlanan vergi oranları artışında yurt dışından getirilen cep telefonlarının kaydedilmesi için gereken harcın 20 bin TL’ye çıkarılması kararı... 07.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-07T13:39+0300

2023-07-07T13:39+0300

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türkiye

telefon

vergi

resmi gazete

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Artvin’in Kemalpaşa ilçesinde bulunan ve Türkiye'nin Gürcistan üzerinden Kafkaslar ile Orta Asya ülkelerine açılan Sarp Sınır Kapısı'nda yurt dışından alınan telefonların kayıt harcı yoğunluğu yaşanıyor.Gece yarısı Resmi Gazete'de yayınlanan vergi oranlarıyla yurt dışından alınan telefonların kayıt altına alınması ücreti 6 bin 91 liradan 20 bin liraya yükseltildi.Zam sonrası sınır kapılarında yoğunlukDev zam sonrası vatandaşlar haberi duyar duymaz sınır kapılarına akın etti.Sabahın erken saatlerinde Sarp Sınır Kapısı'nda başlayan yoğunluk gün boyu devam ederken, gece 24.00 itibarıyla yurt dışı kayıt ücreti yeni tarifesiyle işlem görecek. Bu nedenle 14 bin lira fazla ödemek istemeyen vatandaşlar sınır kapısında saatlerle yarıştı.Gümrük kapısı koridorları ve vergi iadesi (tax free) bekleme salonları bu nedenle insan akınına uğramış durumda.

https://sputniknews.com.tr/20230707/resmi-gazetede-yayimlandi--yurt-disindan-getirilen-telefon-kullanim-harcinda-artis-1073264868.html

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