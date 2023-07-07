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https://sputniknews.com.tr/20230707/putin-rusyaya-zorluk-cikaran-ulkeler-hicbir-sey-basaramayacak-1073290978.html
Putin: Rusya’ya zorluk çıkaran ülkeler hiçbir şey başaramayacak
Putin: Rusya’ya zorluk çıkaran ülkeler hiçbir şey başaramayacak
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Güvenlik Konseyi üyeleriyle acil toplantıda ülkeye karşı uygulanan yaptırımları görüştü. Putin, Rusya’ya zorluk çıkaran... 07.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-07T19:19+0300
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dünya
vladimir putin
rusya
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Putin, Rusya Güvenlik Konseyi toplantısında, “Şimdiye kadar Rusya yönünde belirledikleri hedeflere ulaşma konusunda kayda değer hiçbir şey başaramadılar. Eminim, hiçbir şey başaramayacaklar da. Ama olup bitenleri bilmek zorundayız. Bu nedenle gelin tüm bu konuları değerlendirelim” diye konuştu.Putin, 5 Temmuz’da Şanghay İşbirliği Örgütü Zirvesi’nde, Rusya’ya karşı hibrit savaşının yürütüldüğünü, Rusya’ya karşı emsalsiz yasa dışı yaptırımların uygulandığını dile getirmişti. Hasım ülkelerin baskısına emin şekilde karşı koyduklarını ve bunu yapmaya devam edeceklerini kaydeden Rus lider, Batı’nın Rusya’yı tamamen izole etme planının hayata geçmediğini, Rusya’nın partnerlerle aktif işbirliği yaptığını kaydetmişti.
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vladimir putin, rusya
vladimir putin, rusya

Putin: Rusya’ya zorluk çıkaran ülkeler hiçbir şey başaramayacak

19:19 07.07.2023
© Sputnik / POOL / Multimedya arşivine gidinVladimir Putin
Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 07.07.2023
© Sputnik / POOL
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Multimedya arşivine gidin
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Güvenlik Konseyi üyeleriyle acil toplantıda ülkeye karşı uygulanan yaptırımları görüştü. Putin, Rusya’ya zorluk çıkaran ülkelerin hiçbir şey başaramayacağını belirtti.
Putin, Rusya Güvenlik Konseyi toplantısında, “Şimdiye kadar Rusya yönünde belirledikleri hedeflere ulaşma konusunda kayda değer hiçbir şey başaramadılar. Eminim, hiçbir şey başaramayacaklar da. Ama olup bitenleri bilmek zorundayız. Bu nedenle gelin tüm bu konuları değerlendirelim” diye konuştu.
Putin, 5 Temmuz’da Şanghay İşbirliği Örgütü Zirvesi’nde, Rusya’ya karşı hibrit savaşının yürütüldüğünü, Rusya’ya karşı emsalsiz yasa dışı yaptırımların uygulandığını dile getirmişti. Hasım ülkelerin baskısına emin şekilde karşı koyduklarını ve bunu yapmaya devam edeceklerini kaydeden Rus lider, Batı’nın Rusya’yı tamamen izole etme planının hayata geçmediğini, Rusya’nın partnerlerle aktif işbirliği yaptığını kaydetmişti.
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