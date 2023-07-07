https://sputniknews.com.tr/20230707/putin-rusyaya-zorluk-cikaran-ulkeler-hicbir-sey-basaramayacak-1073290978.html

Putin: Rusya’ya zorluk çıkaran ülkeler hiçbir şey başaramayacak

Putin: Rusya’ya zorluk çıkaran ülkeler hiçbir şey başaramayacak

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Güvenlik Konseyi üyeleriyle acil toplantıda ülkeye karşı uygulanan yaptırımları görüştü. Putin, Rusya’ya zorluk çıkaran... 07.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-07T19:19+0300

2023-07-07T19:19+0300

2023-07-07T19:19+0300

dünya

vladimir putin

rusya

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Putin, Rusya Güvenlik Konseyi toplantısında, “Şimdiye kadar Rusya yönünde belirledikleri hedeflere ulaşma konusunda kayda değer hiçbir şey başaramadılar. Eminim, hiçbir şey başaramayacaklar da. Ama olup bitenleri bilmek zorundayız. Bu nedenle gelin tüm bu konuları değerlendirelim” diye konuştu.Putin, 5 Temmuz’da Şanghay İşbirliği Örgütü Zirvesi’nde, Rusya’ya karşı hibrit savaşının yürütüldüğünü, Rusya’ya karşı emsalsiz yasa dışı yaptırımların uygulandığını dile getirmişti. Hasım ülkelerin baskısına emin şekilde karşı koyduklarını ve bunu yapmaya devam edeceklerini kaydeden Rus lider, Batı’nın Rusya’yı tamamen izole etme planının hayata geçmediğini, Rusya’nın partnerlerle aktif işbirliği yaptığını kaydetmişti.

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vladimir putin, rusya