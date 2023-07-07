https://sputniknews.com.tr/20230707/prof-yesim-yildirim-anlatti-kanser-hastalari-tatile-gidebilir-1073390725.html
Prof. Yeşim Yıldırım anlattı: ‘Kanser hastaları tatile gidebilir’
Prof. Yeşim Yıldırım anlattı: ‘Kanser hastaları tatile gidebilir’
Kemoterapi alanların tatile çıkabilme olanaklarından bahseden Prof. Yıldırım, "Sistematik tedavi gören hastaların genel fiziki durumu iyiyse, kan sayımında... 07.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-07T20:57+0300
2023-07-07T20:57+0300
2023-07-10T20:57+0300
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Radyo Sputnik’te Serhat Ayan’la Yeni Şeyler Rehberi programına Anadolu Sağlık Merkezi Medikal Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Yeşim Yıldırım konuk oldu.Kanser daha yaygın hale gelse de geliştirilen tedaviler de insanlara umut olmaya devam ediyor. Yeni tedavilerin artık daha az yan etkilere sahip olması da hastaların yaşam kalitelerini korumalarına olanak sağlıyor. Anadolu Sağlık Merkezi Medikal Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Yeşim Yıldırım, kanser tedavisi alan hastaların belirli kurallar çerçevesinde tatil yapabileceğini Radyo Sputnik dinleyicilerine anlattı.‘Kanser tedavisi alınca hayat duruyor değil’Kanser tedavisi alan hastaların gerekli önlemleri aldıkları takdirde, doktorlarının da izni ile tatil planı yapabileceklerini aktaran Prof. Yıldırım açıklamalarında şu önemli noktalara değindi:‘Birilerinin onlara eşlik etmesi önemli’Seyahate çıkarken hastaların yanında bir yakının olması ve bağışıklık sisteminin korunmasına ilişkin konuşan Prof. Yıldırım şu önerilerde bulundu:
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Serhat Ayan
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Serhat Ayan
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/103204/86/1032048631_138:0:801:663_100x100_80_0_0_58eb37d6ef7689030fff4d60e6d411fe.jpg
radyo, kanser, kemoterapi, deniz, güneş
radyo, kanser, kemoterapi, deniz, güneş
Prof. Yeşim Yıldırım anlattı: ‘Kanser hastaları tatile gidebilir’
20:57 07.07.2023 (güncellendi: 20:57 10.07.2023) Abone ol
Kemoterapi alanların tatile çıkabilme olanaklarından bahseden Prof. Yıldırım, "Sistematik tedavi gören hastaların genel fiziki durumu iyiyse, kan sayımında azalma yoksa, beslenme sorunu yoksa hastalar doktorlarıyla görüşerek tatillerini planlayabilirler” dedi.
Radyo Sputnik’te Serhat Ayan’la Yeni Şeyler Rehberi programına Anadolu Sağlık Merkezi Medikal Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Yeşim Yıldırım konuk oldu.
Kanser daha yaygın hale gelse de geliştirilen tedaviler de insanlara umut olmaya devam ediyor. Yeni tedavilerin artık daha az yan etkilere sahip olması da hastaların yaşam kalitelerini korumalarına olanak sağlıyor. Anadolu Sağlık Merkezi Medikal Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Yeşim Yıldırım, kanser tedavisi alan hastaların belirli kurallar çerçevesinde tatil yapabileceğini Radyo Sputnik dinleyicilerine anlattı.
‘Kanser tedavisi alınca hayat duruyor değil’
Kanser tedavisi alan hastaların gerekli önlemleri aldıkları takdirde, doktorlarının da izni ile tatil planı yapabileceklerini aktaran Prof. Yıldırım açıklamalarında şu önemli noktalara değindi:
“Sistematik tedavi gören hastaların genel fiziki durumu iyiyse, kan sayımında azalma yoksa, beslenme sorunu yoksa hastalar doktorlarıyla görüşerek tatillerini planlayabilirler. Kanser tedavisi alınca hayat duruyor değil. Gerçekten uygun şartlarda insanlar hayatlarına devam edebilir. Çok farklı kanserler ve çok farklı tedavi türleri olduğu için her hastaya özel bir plan çıkartmak gereklidir."
‘Birilerinin onlara eşlik etmesi önemli’
Seyahate çıkarken hastaların yanında bir yakının olması ve bağışıklık sisteminin korunmasına ilişkin konuşan Prof. Yıldırım şu önerilerde bulundu:
“Burada önemli olan konu bağışıklık sisteminin korunmasıdır. Eğer hastalarımız tedavilerinde bir yan etki yaşamıyorlar ise hayatlarına da tatillerine de devam edebilirler. Bu tatillerinde birilerinin onlara eşlik etmesi önemli olacaktır. Denize, havuza girebilirsiniz ama su yutmamaya dikkat etmelisiniz. Güneşin yoğun olduğu saatlerde çıkmayın daha çok sabah ve akşam saatlerini tercih edin. Dışarıda da güneş kremi ve şapka kullanımı önemli. Bunlara ek olarak da açıktan satılan yemeklere dikkat edilerek soslu ve mayonezli gıdalar çabuk bozulabileceğinden uzak durulması faydalı olacaktır.”