Prof. Yeşim Yıldırım anlattı: ‘Kanser hastaları tatile gidebilir’

“Burada önemli olan konu bağışıklık sisteminin korunmasıdır. Eğer hastalarımız tedavilerinde bir yan etki yaşamıyorlar ise hayatlarına da tatillerine de devam edebilirler. Bu tatillerinde birilerinin onlara eşlik etmesi önemli olacaktır. Denize, havuza girebilirsiniz ama su yutmamaya dikkat etmelisiniz. Güneşin yoğun olduğu saatlerde çıkmayın daha çok sabah ve akşam saatlerini tercih edin. Dışarıda da güneş kremi ve şapka kullanımı önemli. Bunlara ek olarak da açıktan satılan yemeklere dikkat edilerek soslu ve mayonezli gıdalar çabuk bozulabileceğinden uzak durulması faydalı olacaktır.”