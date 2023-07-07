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Noter, pasaport ve vize harçlarında zam kararı
Noter, pasaport ve vize harçlarında zam kararı
Maktu harç tutarının yüzde 50 oranında artırılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre pasaport, noter ve vize harçları yüzde... 07.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-07T06:55+0300
2023-07-07T06:55+0300
ekonomi
pasaport
vize
noter
resmi gazete
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492 Sayılı Harçlar Kanunu'na bağlı tarifelerde yer alan maktu harç tutarının yüzde 50 oranında artırılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, “Sürücü belgesi harçları” başlıklı bölümü hariç olmak üzere tarifelerde uygulanan maktu harç tutarı yüzde 50 oranında artırıldı.Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı kapsamında; Yargı, noter, Tapu ve Kadastro, konsolosluk, pasaport, İkamet Tezkeresi, çalışma izni, çalışma izni muafiyeti, vize, Dışişleri Bakanlığı Tasdik, Gemi ve liman, imtiyazname, ruhsatname, diploma ve trafik harçlarını kapsayan 492 Sayılı Harçlar Kanunu'na bağlı tariflerde yer alan maktu harçlara yüzde 50 oranında artış yapıldı.
https://sputniknews.com.tr/20230707/resmi-gazetede-yayimlandi--yurt-disindan-getirilen-telefon-kullanim-harcinda-artis-1073264868.html
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pasaport, vize, noter, resmi gazete
pasaport, vize, noter, resmi gazete

Noter, pasaport ve vize harçlarında zam kararı

06:55 07.07.2023
© AAPasaport
Pasaport - Sputnik Türkiye, 1920, 07.07.2023
© AA
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Maktu harç tutarının yüzde 50 oranında artırılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre pasaport, noter ve vize harçları yüzde 50 oranında artırıldı.
492 Sayılı Harçlar Kanunu'na bağlı tarifelerde yer alan maktu harç tutarının yüzde 50 oranında artırılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, “Sürücü belgesi harçları” başlıklı bölümü hariç olmak üzere tarifelerde uygulanan maktu harç tutarı yüzde 50 oranında artırıldı.
Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı kapsamında; Yargı, noter, Tapu ve Kadastro, konsolosluk, pasaport, İkamet Tezkeresi, çalışma izni, çalışma izni muafiyeti, vize, Dışişleri Bakanlığı Tasdik, Gemi ve liman, imtiyazname, ruhsatname, diploma ve trafik harçlarını kapsayan 492 Sayılı Harçlar Kanunu'na bağlı tariflerde yer alan maktu harçlara yüzde 50 oranında artış yapıldı.
Telefon - Sputnik Türkiye, 1920, 07.07.2023
TÜRKİYE
Resmi Gazete'de yayımlandı: Yurt dışından getirilen telefon kullanım harcında artış
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