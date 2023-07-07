https://sputniknews.com.tr/20230707/noter-pasaport-ve-vize-harclarinda-zam-karari-1073265399.html

Noter, pasaport ve vize harçlarında zam kararı

Noter, pasaport ve vize harçlarında zam kararı

Maktu harç tutarının yüzde 50 oranında artırılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre pasaport, noter ve vize harçları yüzde... 07.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-07T06:55+0300

2023-07-07T06:55+0300

2023-07-07T06:55+0300

ekonomi

pasaport

vize

noter

resmi gazete

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/05/1e/1071785686_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_d4f0bc175decf3541158321b09ec56a7.jpg

492 Sayılı Harçlar Kanunu'na bağlı tarifelerde yer alan maktu harç tutarının yüzde 50 oranında artırılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, “Sürücü belgesi harçları” başlıklı bölümü hariç olmak üzere tarifelerde uygulanan maktu harç tutarı yüzde 50 oranında artırıldı.Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı kapsamında; Yargı, noter, Tapu ve Kadastro, konsolosluk, pasaport, İkamet Tezkeresi, çalışma izni, çalışma izni muafiyeti, vize, Dışişleri Bakanlığı Tasdik, Gemi ve liman, imtiyazname, ruhsatname, diploma ve trafik harçlarını kapsayan 492 Sayılı Harçlar Kanunu'na bağlı tariflerde yer alan maktu harçlara yüzde 50 oranında artış yapıldı.

https://sputniknews.com.tr/20230707/resmi-gazetede-yayimlandi--yurt-disindan-getirilen-telefon-kullanim-harcinda-artis-1073264868.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

pasaport, vize, noter, resmi gazete