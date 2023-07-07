https://sputniknews.com.tr/20230707/nato-turkiye-ile-isvec-arasindaki-farkliliklari-gidermek-icin-calisacagiz-1073285136.html

NATO: Türkiye ile İsveç arasındaki farklılıkları gidermek için çalışacağız

NATO: Türkiye ile İsveç arasındaki farklılıkları gidermek için çalışacağız

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, İsveç'in NATO üyeliği başvurusu hakkında dün Türkiye, İsveç ve Finlandiya arasında yapılan toplantıdan sonra halen bazı... 07.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-07T15:45+0300

2023-07-07T15:45+0300

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nato

jens stoltenberg

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Stoltenberg, Brüksel'deki NATO karargahında düzenlediği basın toplantısında, dün üç ülkenin dışişleri bakanları, istihbarat başkanları ve ulusal güvenlik danışmanlarının katıldığı toplantıya ilişkin soruyu yanıtladı.Toplantıyı 'iyi ve yapıcı' şeklinde değerlendiren Stoltenberg, ilerleme kaydettiklerini ancak hala giderilmesi gereken eksiklikler bulunduğunu belirtti.Stoltenberg, "Bu nedenle Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Kristersson'u pazartesi Vilnius'ta toplantıya davet ettim. Üçümüz orada uzmanlarımız eşliğinde detaylara bakmak, Türkiye ile İsveç'in pozisyonları arasında farklılıkların olduğu somut meseleleri ele almak için görüşeceğiz. Farklılıkları gidermenin en iyi yolu bu" dedi.İsveç'in geçen yıl Madrid Zirvesi'nde imzalanan Üçlü Muhtıra'daki taahhütlerini yerine getirdiğini yineleyen Stoltenberg, Türkiye'nin de meşru güvenlik endişeleri bulunduğunu ifade etti.Stoltenberg, "Oturup konuşmamızın nedeni bu. Biliyoruz ki diğer bazı NATO müttefiklerinin de İsveç'in en kısa sürede NATO'ya katılmasıyla bağlantılı güvenlik endişeleri var" dedi.Bunların Baltık ülkeleri olduğunu belirten Stoltenberg, İsveç'in tam üyeliğinin büyük avantajlarını görmek gerektiğini, İsveç'in katılmasının sadece Baltık ülkeleri için değil, tüm kuzey bölgesi ve Türkiye dahil tüm NATO üyeleri için iyi olacağını söyledi.

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