https://sputniknews.com.tr/20230707/motorlu-tasitlar-vergisi-aymye-tasiniyor-1073283941.html

Motorlu Taşıtlar Vergisi, AYM'ye taşınıyor

Motorlu Taşıtlar Vergisi, AYM'ye taşınıyor

CHP Grup Başkan vekili Ali Mahir Başarır, 'CHP olarak ek Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) alınmasını Anayasa Mahkemesi'ne taşıyacağız.' ifadelerini kullandı. 07.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-07T15:25+0300

2023-07-07T15:25+0300

2023-07-07T15:25+0300

ekonomi

mtv

motorlu taşıtlar vergisi (mtv)

aym

anayasa mahkemesi (aym)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/05/0a/1044463321_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_034c1002e573e534c1806255abcacb55.jpg

Sene başında belirlenen Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin (MTV) ikinci taksiti bu ay alınacak. Araç sahipleri ayrıca, ilki ağustos sonu, ikincisi kasım sonu olmak üzere ek MTV ödeyecek.Yılsonuna kadar kayıt ve tescil edilecek olan taşıtlardan ‘bir defaya mahsus’ 2023’te tahakkuk ettirilen MTV tutarı kadar ek MTV alınacak. Yani 2023'te bir de ‘bir defaya mahsus olmak üzere’ ek MTV ödenecek. Söz konusu ek MTV ise, aracın sıfır ya da trafiğe kayıtlı olması fark etmeksizin, tüm araçlara uygulanacak.CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır'dan da konuyla ilgili açıklama geldi. Basın açıklaması yapan Başarır, ek MTV'yi CHP'nin Anayasa Mahkemesi'ne götüreceğini şu sözlerle duyurdu:"Bize oy veren vermeyen, seçimlerde özellikle haklarını savunduğumuz memur, emekli, işçi, çiftçi kandırıldınız. Üç aylık çirkin senaryo ile kandırıldınız. Sizin haklarınızı yine muhalefet olarak biz savunacağız. Herkes bence MTV'den, hukuksuzluktan dava açmalı ve tepki vermeli. Türkiye sahipsiz kalmayacak.Biz de (ek MTV'yi) Anayasa Mahkemesi'ne götüreceğiz. Bunu yurttaşlarımız ödemek zorunda değil."

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

mtv, motorlu taşıtlar vergisi (mtv), aym, anayasa mahkemesi (aym)