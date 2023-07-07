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https://sputniknews.com.tr/20230707/motorlu-tasitlar-vergisi-aymye-tasiniyor-1073283941.html
Motorlu Taşıtlar Vergisi, AYM'ye taşınıyor
Motorlu Taşıtlar Vergisi, AYM'ye taşınıyor
CHP Grup Başkan vekili Ali Mahir Başarır, 'CHP olarak ek Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) alınmasını Anayasa Mahkemesi'ne taşıyacağız.' ifadelerini kullandı. 07.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-07T15:25+0300
2023-07-07T15:25+0300
ekonomi
mtv
motorlu taşıtlar vergisi (mtv)
aym
anayasa mahkemesi (aym)
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Sene başında belirlenen Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin (MTV) ikinci taksiti bu ay alınacak. Araç sahipleri ayrıca, ilki ağustos sonu, ikincisi kasım sonu olmak üzere ek MTV ödeyecek.Yılsonuna kadar kayıt ve tescil edilecek olan taşıtlardan ‘bir defaya mahsus’ 2023’te tahakkuk ettirilen MTV tutarı kadar ek MTV alınacak. Yani 2023'te bir de ‘bir defaya mahsus olmak üzere’ ek MTV ödenecek. Söz konusu ek MTV ise, aracın sıfır ya da trafiğe kayıtlı olması fark etmeksizin, tüm araçlara uygulanacak.CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır'dan da konuyla ilgili açıklama geldi. Basın açıklaması yapan Başarır, ek MTV'yi CHP'nin Anayasa Mahkemesi'ne götüreceğini şu sözlerle duyurdu:"Bize oy veren vermeyen, seçimlerde özellikle haklarını savunduğumuz memur, emekli, işçi, çiftçi kandırıldınız. Üç aylık çirkin senaryo ile kandırıldınız. Sizin haklarınızı yine muhalefet olarak biz savunacağız. Herkes bence MTV'den, hukuksuzluktan dava açmalı ve tepki vermeli. Türkiye sahipsiz kalmayacak.Biz de (ek MTV'yi) Anayasa Mahkemesi'ne götüreceğiz. Bunu yurttaşlarımız ödemek zorunda değil."
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mtv, motorlu taşıtlar vergisi (mtv), aym, anayasa mahkemesi (aym)
mtv, motorlu taşıtlar vergisi (mtv), aym, anayasa mahkemesi (aym)

Motorlu Taşıtlar Vergisi, AYM'ye taşınıyor

15:25 07.07.2023
© AAAnayasa Mahkemesi
Anayasa Mahkemesi - Sputnik Türkiye, 1920, 07.07.2023
© AA
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CHP Grup Başkan vekili Ali Mahir Başarır, 'CHP olarak ek Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) alınmasını Anayasa Mahkemesi'ne taşıyacağız.' ifadelerini kullandı.
Sene başında belirlenen Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin (MTV) ikinci taksiti bu ay alınacak. Araç sahipleri ayrıca, ilki ağustos sonu, ikincisi kasım sonu olmak üzere ek MTV ödeyecek.
Yılsonuna kadar kayıt ve tescil edilecek olan taşıtlardan ‘bir defaya mahsus’ 2023’te tahakkuk ettirilen MTV tutarı kadar ek MTV alınacak. Yani 2023'te bir de ‘bir defaya mahsus olmak üzere’ ek MTV ödenecek. Söz konusu ek MTV ise, aracın sıfır ya da trafiğe kayıtlı olması fark etmeksizin, tüm araçlara uygulanacak.
CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır'dan da konuyla ilgili açıklama geldi. Basın açıklaması yapan Başarır, ek MTV'yi CHP'nin Anayasa Mahkemesi'ne götüreceğini şu sözlerle duyurdu:
"Bize oy veren vermeyen, seçimlerde özellikle haklarını savunduğumuz memur, emekli, işçi, çiftçi kandırıldınız. Üç aylık çirkin senaryo ile kandırıldınız. Sizin haklarınızı yine muhalefet olarak biz savunacağız. Herkes bence MTV'den, hukuksuzluktan dava açmalı ve tepki vermeli. Türkiye sahipsiz kalmayacak.
Biz de (ek MTV'yi) Anayasa Mahkemesi'ne götüreceğiz. Bunu yurttaşlarımız ödemek zorunda değil."
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