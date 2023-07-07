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https://sputniknews.com.tr/20230707/meteorolojiden-saatli-uyari-istanbul-dahil-cok-sayida-il-icin-alarm-verdi-1073265691.html
Meteoroloji'den saatli uyarı: İstanbul dahil çok sayıda il için alarm verdi
Meteoroloji'den saatli uyarı: İstanbul dahil çok sayıda il için alarm verdi
Meteoroloji, hava durumu raporunu yayımladı. Buna göre, İstanbul dahil çok sayıda ile sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yapıldı. Yağışların, gece... 07.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-07T07:13+0300
2023-07-07T07:13+0300
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meteoroloji
meteoroloji genel müdürlüğü
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü 7 Temmuz'da ilişkin hava durumu raporunu yayımladı. Buna göre, yurt genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın batısı, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, (Sinop hariç) Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz, İstanbul'un Anadolu Yakası ve İskenderun Körfezi ile Kocaeli, Sakarya ve Çorum çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.Rüzgarın genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile yurdun doğu kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette; Güney Ege'de kuzeybatı, Doğu Akdeniz'de güneybatı yönlerden yer yer kuvvetli esmesi bekleniyor.Bölgelere göre hava durumuMARMARAAz bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğleden sonra Edirne, Kırklareli, Tekirdağ ve Çanakkale çevreleri, bu gece saatlerinden itibaren Kocaeli ve Sakarya çevreleri ile İstanbul'un Anadolu Yakası'nın yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.BURSA °C, 33°CParçalı ve az bulutluEDİRNE °C, 34°CParçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıİSTANBUL °C, 33°CAz bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinden itibaren Anadolu Yakası yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKOCAELİ °C, 34°CAz bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinden itibaren yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıEGEParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, Güney Ege'de kuzeybatıdan yer yer kuvvetli (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.A.KARAHİSAR °C, 30°CParçalı ve az bulutluDENİZLİ °C, 37°CParçalı ve az bulutluİZMİR °C, 35°CParçalı ve az bulutluMUĞLA °C, 37°CParçalı ve az bulutluAKDENİZParçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam ilk saatlerde Akdeniz’in iç kesimleri ile İskenderun Körfezi çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, Doğu Akdeniz'de güneybatıdan yer yer kuvvetli (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.ADANA °C, 29°CParçalı bulutlu, kuzey çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıANTALYA °C, 30°CParçalı ve az bulutluISPARTA °C, 32°CParçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam ilk saatlerde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıMERSİN °C, 32°CParçalı ve az bulutluİÇ ANADOLUParçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde Yozgat, Kayseri ve Sivas çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ANKARA °C, 31°CParçalı ve az bulutluESKİŞEHİR °C, 30°CParçalı ve az bulutluKAYSERİ °C, 35°CParçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKONYA °C, 34°CParçalı ve az bulutluBATI KARADENİZParçalı ve yer yer çok bulutlu, öğleden sonra Bolu, Karabük ve Kastamonu çevreleri, gece saatlerinden itibaren Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.BOLU °C, 27°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKASTAMONU °C, 31°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıSİNOP °C, 30°CParçalı ve az bulutluZONGULDAK °C, 28°CParçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinden itibaren yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıORTA ve DOĞU KARADENİZParçalı, doğusunun yer yer çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde Doğu Karadeniz ile Çorum çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.RİZE °C, 30°CParçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıSAMSUN °C, 30°CParçalı bulutluTOKAT °C, 33°CParçalı bulutluTRABZON °C, 28°CParçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıDOĞU ANADOLUParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.ERZURUM °C, 30°CParçalı ve az bulutluIĞDIR °C, 35°CParçalı ve az bulutluMALATYA °C, 39°CParçalı ve az bulutluVAN °C, 28°CParçalı ve az bulutluGÜNEYDOĞU ANADOLUAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.DİYARBAKIR °C, 42°CAz bulutlu ve açıkGAZİANTEP °C, 36°CAz bulutlu ve açıkMARDİN °C, 36°CAz bulutlu ve açıkŞANLIURFA °C, 38°CAz bulutlu ve açık
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hava durumu, istanbul hava durumu, meteoroloji, meteoroloji genel müdürlüğü
hava durumu, istanbul hava durumu, meteoroloji, meteoroloji genel müdürlüğü

Meteoroloji'den saatli uyarı: İstanbul dahil çok sayıda il için alarm verdi

07:13 07.07.2023
© AAYağış
Yağış - Sputnik Türkiye, 1920, 07.07.2023
© AA
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Meteoroloji, hava durumu raporunu yayımladı. Buna göre, İstanbul dahil çok sayıda ile sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yapıldı. Yağışların, gece saatlerinden itibaren etkili olması bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 7 Temmuz'da ilişkin hava durumu raporunu yayımladı. Buna göre, yurt genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın batısı, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, (Sinop hariç) Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz, İstanbul'un Anadolu Yakası ve İskenderun Körfezi ile Kocaeli, Sakarya ve Çorum çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Rüzgarın genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile yurdun doğu kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette; Güney Ege'de kuzeybatı, Doğu Akdeniz'de güneybatı yönlerden yer yer kuvvetli esmesi bekleniyor.

Bölgelere göre hava durumu

MARMARA

Az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğleden sonra Edirne, Kırklareli, Tekirdağ ve Çanakkale çevreleri, bu gece saatlerinden itibaren Kocaeli ve Sakarya çevreleri ile İstanbul'un Anadolu Yakası'nın yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

EDİRNE °C, 34°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 33°C

Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinden itibaren Anadolu Yakası yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 34°C

Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinden itibaren yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, Güney Ege'de kuzeybatıdan yer yer kuvvetli (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 37°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA °C, 37°C

Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam ilk saatlerde Akdeniz’in iç kesimleri ile İskenderun Körfezi çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, Doğu Akdeniz'de güneybatıdan yer yer kuvvetli (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.

ADANA °C, 29°C

Parçalı bulutlu, kuzey çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA °C, 32°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam ilk saatlerde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MERSİN °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde Yozgat, Kayseri ve Sivas çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

KAYSERİ °C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA °C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğleden sonra Bolu, Karabük ve Kastamonu çevreleri, gece saatlerinden itibaren Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 31°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİNOP °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinden itibaren yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı, doğusunun yer yer çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde Doğu Karadeniz ile Çorum çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

RİZE °C, 30°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 30°C

Parçalı bulutlu

TOKAT °C, 33°C

Parçalı bulutlu

TRABZON °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

IĞDIR °C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 39°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 42°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

MARDİN °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 38°C

Az bulutlu ve açık
Yağış - Sputnik Türkiye, 1920, 06.07.2023
TÜRKİYE
Meteoroloji saat vererek çok sayıda il için 'sağanak' uyarısı yaptı
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