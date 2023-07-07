https://sputniknews.com.tr/20230707/meteorolojiden-saatli-uyari-istanbul-dahil-cok-sayida-il-icin-alarm-verdi-1073265691.html

Meteoroloji'den saatli uyarı: İstanbul dahil çok sayıda il için alarm verdi

Meteoroloji'den saatli uyarı: İstanbul dahil çok sayıda il için alarm verdi

Meteoroloji, hava durumu raporunu yayımladı. Buna göre, İstanbul dahil çok sayıda ile sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yapıldı. Yağışların, gece... 07.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-07T07:13+0300

2023-07-07T07:13+0300

2023-07-07T07:13+0300

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü 7 Temmuz'da ilişkin hava durumu raporunu yayımladı. Buna göre, yurt genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın batısı, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, (Sinop hariç) Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz, İstanbul'un Anadolu Yakası ve İskenderun Körfezi ile Kocaeli, Sakarya ve Çorum çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.Rüzgarın genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile yurdun doğu kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette; Güney Ege'de kuzeybatı, Doğu Akdeniz'de güneybatı yönlerden yer yer kuvvetli esmesi bekleniyor.Bölgelere göre hava durumuMARMARAAz bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğleden sonra Edirne, Kırklareli, Tekirdağ ve Çanakkale çevreleri, bu gece saatlerinden itibaren Kocaeli ve Sakarya çevreleri ile İstanbul'un Anadolu Yakası'nın yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.BURSA °C, 33°CParçalı ve az bulutluEDİRNE °C, 34°CParçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıİSTANBUL °C, 33°CAz bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinden itibaren Anadolu Yakası yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKOCAELİ °C, 34°CAz bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinden itibaren yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıEGEParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, Güney Ege'de kuzeybatıdan yer yer kuvvetli (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.A.KARAHİSAR °C, 30°CParçalı ve az bulutluDENİZLİ °C, 37°CParçalı ve az bulutluİZMİR °C, 35°CParçalı ve az bulutluMUĞLA °C, 37°CParçalı ve az bulutluAKDENİZParçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam ilk saatlerde Akdeniz’in iç kesimleri ile İskenderun Körfezi çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, Doğu Akdeniz'de güneybatıdan yer yer kuvvetli (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.ADANA °C, 29°CParçalı bulutlu, kuzey çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıANTALYA °C, 30°CParçalı ve az bulutluISPARTA °C, 32°CParçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam ilk saatlerde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıMERSİN °C, 32°CParçalı ve az bulutluİÇ ANADOLUParçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde Yozgat, Kayseri ve Sivas çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ANKARA °C, 31°CParçalı ve az bulutluESKİŞEHİR °C, 30°CParçalı ve az bulutluKAYSERİ °C, 35°CParçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKONYA °C, 34°CParçalı ve az bulutluBATI KARADENİZParçalı ve yer yer çok bulutlu, öğleden sonra Bolu, Karabük ve Kastamonu çevreleri, gece saatlerinden itibaren Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.BOLU °C, 27°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKASTAMONU °C, 31°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıSİNOP °C, 30°CParçalı ve az bulutluZONGULDAK °C, 28°CParçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinden itibaren yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıORTA ve DOĞU KARADENİZParçalı, doğusunun yer yer çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde Doğu Karadeniz ile Çorum çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.RİZE °C, 30°CParçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıSAMSUN °C, 30°CParçalı bulutluTOKAT °C, 33°CParçalı bulutluTRABZON °C, 28°CParçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıDOĞU ANADOLUParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.ERZURUM °C, 30°CParçalı ve az bulutluIĞDIR °C, 35°CParçalı ve az bulutluMALATYA °C, 39°CParçalı ve az bulutluVAN °C, 28°CParçalı ve az bulutluGÜNEYDOĞU ANADOLUAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.DİYARBAKIR °C, 42°CAz bulutlu ve açıkGAZİANTEP °C, 36°CAz bulutlu ve açıkMARDİN °C, 36°CAz bulutlu ve açıkŞANLIURFA °C, 38°CAz bulutlu ve açık

https://sputniknews.com.tr/20230706/meteoroloji-saat-vererek-cok-sayida-il-icin-saganak-uyarisi-yapti-1073221779.html

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