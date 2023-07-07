https://sputniknews.com.tr/20230707/meteoroloji-uzmanindan-istanbul-icin-uyari-gece-saatlerinden-itibaren-etkili-olacak-1073273591.html

Meteoroloji uzmanından İstanbul için uyarı: Gece saatlerinden itibaren etkili olacak

Meteoroloji uzmanından İstanbul için uyarı: Gece saatlerinden itibaren etkili olacak

Bir süredir aşırı sıcaklardan bunalan İstanbullular, bu gece başlaması beklenen gök gürültülü sağanağın etkisiyle serinleyecek. 07.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-07T13:11+0300

2023-07-07T13:11+0300

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türkiye

meteoroloji

meteoroloji genel müdürlüğü

istanbul hava durumu

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Yaz sıcaklarının yoğun hissedildiği İstanbul, gece saatlerinden itibaren pazar sabahına kadar sürmesi beklenen yağışlı havanın etkisine girecek. Yer yer kuvvetli yağışın beklendiği kentte, gök gürültülü sağanağın yarın gün boyu devam edeceği tahmin ediliyor. Pazar gününden itibaren ise yağışlı hava yerini tekrar sıcaklıklara bırakacak.Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmini Uzmanı Abdullah Macit yaptığı açıklamada, İstanbul'un gece saatlerinden itibaren yağışlı havanın etkisine gireceğini söyledi.'Anadolu Yakası'nda etkili olacak'Kuzeyden gelecek yağışın güneydeki sıcak havanın etkisiyle kuvvetli ve gök gürültülü sağanak şeklinde olacağını dile getiren Macit, şöyle devam etti:"Kentte cumartesi gün boyu aralıklarla sağanak ve gök gürültülü sağanak etkili olacak. Pazar günü sabah saatlerinden sonra yağışın etkisini kaybetmesini bekliyoruz. Yağışlar cumartesi günü yerel olarak etkili olabilir. Özellikle Anadolu Yakası'nda yağışın etkili olmasını bekliyoruz. Hava sıcaklığı da 27-28 derece civarında olacak. Pazar günü sıcaklık tekrar yükselecek. Gelecek hafta boyunca da yağış beklenmiyor. Vatandaşlarımız ani yağışlara dikkat etsinler."

https://sputniknews.com.tr/20230707/meteorolojiden-saatli-uyari-istanbul-dahil-cok-sayida-il-icin-alarm-verdi-1073265691.html

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meteoroloji, meteoroloji genel müdürlüğü, istanbul hava durumu