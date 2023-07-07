https://sputniknews.com.tr/20230707/memur-maasi-duzenlemesi-komisyondan-gecti-1073294503.html

Memur maaşı düzenlemesi Komisyon'dan geçti

Memur maaşı düzenlemesi Komisyon'dan geçti

En düşük memur maaşını 22 bin 17 lira yapacak olan düzenleme maddesi Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. 07.07.2023, Sputnik Türkiye

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2023-07-07T21:55+0300

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türkiye

memur

memur maaşı

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TRT Haber'in aktardığına göre en düşük memur maaşını 22 bin 17 lira yapacak olan düzenleme maddesi Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'ndan geçti.

türkiye

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memur, memur maaşı