https://sputniknews.com.tr/20230707/memur-maasi-duzenlemesi-komisyondan-gecti-1073294503.html
Memur maaşı düzenlemesi Komisyon'dan geçti
Memur maaşı düzenlemesi Komisyon'dan geçti
En düşük memur maaşını 22 bin 17 lira yapacak olan düzenleme maddesi Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. 07.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-07T21:55+0300
2023-07-07T21:55+0300
2023-07-07T22:03+0300
türkiye
memur
memur maaşı
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TRT Haber'in aktardığına göre en düşük memur maaşını 22 bin 17 lira yapacak olan düzenleme maddesi Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'ndan geçti.
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memur, memur maaşı
Memur maaşı düzenlemesi Komisyon'dan geçti
21:55 07.07.2023 (güncellendi: 22:03 07.07.2023) Abone ol
Ayrıntılar geliyor
En düşük memur maaşını 22 bin 17 lira yapacak olan düzenleme maddesi Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi.
TRT Haber'in aktardığına
göre en düşük memur maaşını 22 bin 17 lira yapacak olan düzenleme maddesi Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'ndan geçti.