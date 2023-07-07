https://sputniknews.com.tr/20230707/maltepe-belediyesinde-silahli-saldiri-duzenleyen-supheli-tutuklandi-1073262488.html

Maltepe Belediyesi'nde silahlı saldırı düzenleyen şüpheli tutuklandı

Maltepe Belediyesi'nde silahlı saldırı düzenleyen şüpheli tutuklandı

Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç’ın odasında silahlı saldırı düzenleyen eski CHP Maltepe İlçe Başkan Yardımcısı Fevzi Polat tutuklanarak cezaevine... 07.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-07T00:42+0300

2023-07-07T00:42+0300

2023-07-07T00:45+0300

türkiye

maltepe belediyesi

silahlı saldırı

silahlı saldırgan

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/07/06/1073243648_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_9f6b99657a7df96751a7f4c310d4bf63.jpg

Eski CHP Maltepe İlçe Başkan Yardımcısı Fevzi Polat, Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç ile görüşmek üzere Maltepe Belediye binasına geldi. Polat, başkanın odasından çıktıktan sonra odaya geri dönüp ateş etmeye başladı. Polat, ruhsatsız silahıyla ateş açtıktan sonra kaçmaya çalıştı. Polat, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.Şüpheli ifadesinde, “Ben Ali Kılıç’ı öldürme kastı ile gitmedim. Kendisi beni makamına davet etti. Bunun üzerine gittim. 2 dönemde kendisini desteklediğimi fakat bu dönem beni niye desteklemedin dedi bana. Bende desteklemediğimi söyleyince hakaret etti. Çık dışarı dedi. Bir daha buralara gelmeyin dedi. Beni desteklemezseniz bir daha buraya gelmeyin dedi. Benim oğlumun karşı taraf ile hareket edip kendisine karşı mücadele ettiğini söyledi ve neden bu şekilde davrandığını söyledi" dedi.'Bu makam babanın malı değil bizim sayemizde geldin'Fevzi Polat devamında, "Bende oğlumun iradesine saygı duyması gerektiğini söyledim. Ben başka da bir şey söylemedim. Çık dışarı gittikten sonra ben çıkıp gittim. Daha sonra geri döndüm. Söylediği sözler zoruma gitti. Biz bunları hak etmedik dedim. Ben kendisine bu makam babanın malı değil bizim sayemizde geldin dedim. O anda kendime hakim olamayıp elimdeki silahla eşyalara doğru ateş ettim. Olay nedeni ile pişmanım” dedi.Fevzi Polat çıkartıldığı mahkemece, 'Silahlı tehdit' ve 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

maltepe belediyesi, silahlı saldırı, silahlı saldırgan