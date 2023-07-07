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https://sputniknews.com.tr/20230707/maltepe-belediyesinde-silahli-saldiri-duzenleyen-supheli-tutuklandi-1073262488.html
Maltepe Belediyesi'nde silahlı saldırı düzenleyen şüpheli tutuklandı
Maltepe Belediyesi'nde silahlı saldırı düzenleyen şüpheli tutuklandı
Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç’ın odasında silahlı saldırı düzenleyen eski CHP Maltepe İlçe Başkan Yardımcısı Fevzi Polat tutuklanarak cezaevine... 07.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-07T00:42+0300
2023-07-07T00:45+0300
türkiye
maltepe belediyesi
silahlı saldırı
silahlı saldırgan
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Eski CHP Maltepe İlçe Başkan Yardımcısı Fevzi Polat, Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç ile görüşmek üzere Maltepe Belediye binasına geldi. Polat, başkanın odasından çıktıktan sonra odaya geri dönüp ateş etmeye başladı. Polat, ruhsatsız silahıyla ateş açtıktan sonra kaçmaya çalıştı. Polat, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.Şüpheli ifadesinde, “Ben Ali Kılıç’ı öldürme kastı ile gitmedim. Kendisi beni makamına davet etti. Bunun üzerine gittim. 2 dönemde kendisini desteklediğimi fakat bu dönem beni niye desteklemedin dedi bana. Bende desteklemediğimi söyleyince hakaret etti. Çık dışarı dedi. Bir daha buralara gelmeyin dedi. Beni desteklemezseniz bir daha buraya gelmeyin dedi. Benim oğlumun karşı taraf ile hareket edip kendisine karşı mücadele ettiğini söyledi ve neden bu şekilde davrandığını söyledi" dedi.'Bu makam babanın malı değil bizim sayemizde geldin'Fevzi Polat devamında, "Bende oğlumun iradesine saygı duyması gerektiğini söyledim. Ben başka da bir şey söylemedim. Çık dışarı gittikten sonra ben çıkıp gittim. Daha sonra geri döndüm. Söylediği sözler zoruma gitti. Biz bunları hak etmedik dedim. Ben kendisine bu makam babanın malı değil bizim sayemizde geldin dedim. O anda kendime hakim olamayıp elimdeki silahla eşyalara doğru ateş ettim. Olay nedeni ile pişmanım” dedi.Fevzi Polat çıkartıldığı mahkemece, 'Silahlı tehdit' ve 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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maltepe belediyesi, silahlı saldırı, silahlı saldırgan
maltepe belediyesi, silahlı saldırı, silahlı saldırgan

Maltepe Belediyesi'nde silahlı saldırı düzenleyen şüpheli tutuklandı

00:42 07.07.2023 (güncellendi: 00:45 07.07.2023)
© FotoğrafMaltepe Belediye Başkanı'na saldıran şüpheli: Çok içerledim, ayaklarına ateş ettim
Maltepe Belediye Başkanı'na saldıran şüpheli: Çok içerledim, ayaklarına ateş ettim - Sputnik Türkiye, 1920, 07.07.2023
© Fotoğraf
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Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç’ın odasında silahlı saldırı düzenleyen eski CHP Maltepe İlçe Başkan Yardımcısı Fevzi Polat tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Eski CHP Maltepe İlçe Başkan Yardımcısı Fevzi Polat, Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç ile görüşmek üzere Maltepe Belediye binasına geldi. Polat, başkanın odasından çıktıktan sonra odaya geri dönüp ateş etmeye başladı. Polat, ruhsatsız silahıyla ateş açtıktan sonra kaçmaya çalıştı. Polat, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Şüpheli ifadesinde, “Ben Ali Kılıç’ı öldürme kastı ile gitmedim. Kendisi beni makamına davet etti. Bunun üzerine gittim. 2 dönemde kendisini desteklediğimi fakat bu dönem beni niye desteklemedin dedi bana. Bende desteklemediğimi söyleyince hakaret etti. Çık dışarı dedi. Bir daha buralara gelmeyin dedi. Beni desteklemezseniz bir daha buraya gelmeyin dedi. Benim oğlumun karşı taraf ile hareket edip kendisine karşı mücadele ettiğini söyledi ve neden bu şekilde davrandığını söyledi" dedi.

'Bu makam babanın malı değil bizim sayemizde geldin'

Fevzi Polat devamında, "Bende oğlumun iradesine saygı duyması gerektiğini söyledim. Ben başka da bir şey söylemedim. Çık dışarı gittikten sonra ben çıkıp gittim. Daha sonra geri döndüm. Söylediği sözler zoruma gitti. Biz bunları hak etmedik dedim. Ben kendisine bu makam babanın malı değil bizim sayemizde geldin dedim. O anda kendime hakim olamayıp elimdeki silahla eşyalara doğru ateş ettim. Olay nedeni ile pişmanım” dedi.
Fevzi Polat çıkartıldığı mahkemece, 'Silahlı tehdit' ve 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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