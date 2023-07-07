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Mahkemeden emsal 'kamera' kararı
Mahkemeden emsal 'kamera' kararı
Mahkeme, avukat görüşme odalarındaki kameraların sadece güvenlik amacıyla da olsa sanık ile avukat görüşmesinin gizlilik prensibini ve savunma ile adil... 07.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-07T09:53+0300
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türkiye
mahkeme
kamera
kamera görüntüleri
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Baro Başkanlığı, kolluk birimlerinde yer alan avukat görüşme odalarında kamera bulunmasının hukuka aykırı olduğu belirtilerek kameraların kaldırılması talebiyle valiliğe müracaat etti.Talebin zımnen reddi nedeniyle 7. İdare Mahkemesinde yürütmeyi durdurma istemli iptal davası açıldı. Mahkeme, yürütmenin durdurulmasına hükmetti. Valilik, istinaf talebinde bulununca devreye Bölge İdare Mahkemesi Altıncı İdari Dava Dairesi girdi. Dosyayı inceleyen Mahkeme, İdare Mahkemesi'nin kararını onadı.Görüşme odasındaki kameralara mahkemeden retKararda şöyle denildi:"Davalı Valilik, uygulamanın Adalet Bakanlığı'nın uygun görüşü ile yapıldığı, kameraların güvenliğin sağlanması ve vekilin korunması amacıyla konulduğu, ses ve görüntü kaydetmediği, bu yönde uyarının yer aldığı ve uygulamanın denetime açık olduğu, yapılan denetimlerde bir olumsuzluk belirlenmediği belirtilmiştir. Dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı ileri sürülerek istinaf yoluyla kaldırılması istenmiştir. Dosyadaki belgeler ile başvuru dilekçesindeki iddiaların incelenmesinden, istinaf başvurusuna konu kararın hukuka ve usule uygun olduğu, kararın kaldırılmasını gerektirecek yasal bir sebebin bulunmadığı sonucuna varılmıştır. Açıklanan nedenlerle; 7. İdare Mahkemesince verilen karara karşı yapılan istinaf başvurusunun reddine, aşağıda ayrıntısı gösterilen yargılama giderlerinin istinaf isteminde bulunan üzerinde bırakılmasına oy birliğiyle kesin olarak karar verildi."
https://sputniknews.com.tr/20230706/yargitaydan-kiracilari-ilgilendiren-karar-evin-bosaltilmasi-gerektigine-hukmetti-1073225220.html
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mahkeme, kamera, kamera görüntüleri
mahkeme, kamera, kamera görüntüleri

Mahkemeden emsal 'kamera' kararı

09:53 07.07.2023
© AAKamera
Kamera - Sputnik Türkiye, 1920, 07.07.2023
© AA
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Mahkeme, avukat görüşme odalarındaki kameraların sadece güvenlik amacıyla da olsa sanık ile avukat görüşmesinin gizlilik prensibini ve savunma ile adil yargılanma hakkını ihlal edeceğine hükmetti.
Baro Başkanlığı, kolluk birimlerinde yer alan avukat görüşme odalarında kamera bulunmasının hukuka aykırı olduğu belirtilerek kameraların kaldırılması talebiyle valiliğe müracaat etti.
Talebin zımnen reddi nedeniyle 7. İdare Mahkemesinde yürütmeyi durdurma istemli iptal davası açıldı. Mahkeme, yürütmenin durdurulmasına hükmetti. Valilik, istinaf talebinde bulununca devreye Bölge İdare Mahkemesi Altıncı İdari Dava Dairesi girdi. Dosyayı inceleyen Mahkeme, İdare Mahkemesi'nin kararını onadı.

Görüşme odasındaki kameralara mahkemeden ret

Kararda şöyle denildi:
"Davalı Valilik, uygulamanın Adalet Bakanlığı'nın uygun görüşü ile yapıldığı, kameraların güvenliğin sağlanması ve vekilin korunması amacıyla konulduğu, ses ve görüntü kaydetmediği, bu yönde uyarının yer aldığı ve uygulamanın denetime açık olduğu, yapılan denetimlerde bir olumsuzluk belirlenmediği belirtilmiştir. Dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı ileri sürülerek istinaf yoluyla kaldırılması istenmiştir. Dosyadaki belgeler ile başvuru dilekçesindeki iddiaların incelenmesinden, istinaf başvurusuna konu kararın hukuka ve usule uygun olduğu, kararın kaldırılmasını gerektirecek yasal bir sebebin bulunmadığı sonucuna varılmıştır. Açıklanan nedenlerle; 7. İdare Mahkemesince verilen karara karşı yapılan istinaf başvurusunun reddine, aşağıda ayrıntısı gösterilen yargılama giderlerinin istinaf isteminde bulunan üzerinde bırakılmasına oy birliğiyle kesin olarak karar verildi."
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