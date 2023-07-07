Külünk: Refahı zenginlere, krizi yoksullara bölüştüren kapitalizme karşı insanlık için hakça bölüşüm

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ANKARA'DAN HABER VAR
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan Radyo Sputnik'in konuğu oluyor
09:01
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
MÜZİĞİN EFSANELERİ
Sokakta başladı, caz müziğin en tanınan isimlerinden oldu
13:25
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
ANKARA FARKI
Memur zammına sendikalar ne diyor?
15:02
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
50 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
3 dk
AKŞAM POSTASI
Can Atalay için eylem. Sera Kadıgil anlatıyor
17:03
88 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
20:00
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
21:00
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
ARAMIZDAN AYRILANLAR
Hababam Sınıfı'nın yaratıcısıydı
13:30
11 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:05
53 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
14 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:14
45 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
14 dk
AKŞAM POSTASI
Atilla Güner'le Akşam Postası
17:14
75 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
14 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
20:00
14 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
21:00
14 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://sputniknews.com.tr/20230707/kulunk-refahi-zenginlere-krizi-yoksullara-bolusturen-kapitalizme-karsi-insanlik-icin-hakca-bolusum-1073281468.html
Külünk: Refahı zenginlere, krizi yoksullara bölüştüren kapitalizme karşı insanlık için hakça bölüşüm
Külünk: Refahı zenginlere, krizi yoksullara bölüştüren kapitalizme karşı insanlık için hakça bölüşüm
AK Parti MKYK üyesi Metin Külünk sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu ve "Refahı zenginlere, krizi yoksullara bölüştüren Felaket Kapitalizmine karşı... 07.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-07T14:50+0300
2023-07-07T14:50+0300
ekonomi
metin külünk
ak parti
ekonomi
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/0b/15/1050997422_0:0:1600:901_1920x0_80_0_0_f7a6200e244ea78557eac3cb1eb02c18.jpg
AK Partili Külünk Twitter hesabı üzerinden bir açıklama yaptı. Külünk, ekonomik tedbirlere ilişkin değerlendirmelerde bulundu ve şunları söyledi:
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/0b/15/1050997422_78:0:1502:1068_1920x0_80_0_0_d1afa18250c9f7eb9c07841a93bbb013.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
metin külünk, ak parti, ekonomi
metin külünk, ak parti, ekonomi

Külünk: Refahı zenginlere, krizi yoksullara bölüştüren kapitalizme karşı insanlık için hakça bölüşüm

14:50 07.07.2023
© İHA / MUHAMMED MUTTALİP YALÇINAK Parti MKYK Üyesi Metin Külünk
AK Parti MKYK Üyesi Metin Külünk - Sputnik Türkiye, 1920, 07.07.2023
© İHA / MUHAMMED MUTTALİP YALÇIN
Abone olTelegram
AK Parti MKYK üyesi Metin Külünk sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu ve "Refahı zenginlere, krizi yoksullara bölüştüren Felaket Kapitalizmine karşı; insanlık için üretim, bereket, ekonomisi, İnsanlık için adalet, insanlık için hakça bölüşüm" diye yazdı.
AK Partili Külünk Twitter hesabı üzerinden bir açıklama yaptı. Külünk, ekonomik tedbirlere ilişkin değerlendirmelerde bulundu ve şunları söyledi:
"Refahı zenginlere, krizi yoksullara bölüştüren Felaket Kapitalizmine karşı; İNSANLIK İÇİN ÜRETİM, BEREKET EKONOMİSİ, İnsanlık için ADALET, insanlık için hakça bölüşüm… Alınacak bütün tedbirlerin temelinde, Türkiye’yi karanlık dönemlerden çıkarıp, yükseliş dönemine taşıyan; fabrikadaki emekçinin, tarladaki çiftçinin, ömrünü bu ülkeye adamış emeklilerin, mahalledeki esnafın, evde ve çalışan üreten kadınların ve de beyin matematikleriyle Türkiye’mizi geleceğe taşıyan gençlerin ama, refahtan hak ettiği payı alamayan ve fedakarlıklardan kaçınmayan, bütün darbelere karşı direnen, 15 Temmuz’da ayağa kalkan ve dahi 20 yıldır Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ı asla yalnız bırakmayan %90 oranında ki milletimizin çıkarları odaklı olmalıdır. Türkiye’mizin kaynaklarını, hakça ve eşitçe bölüştürmek, bizim mücadelemizin olmazsa olmaz kuralıdır."
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала