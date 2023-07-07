https://sputniknews.com.tr/20230707/kremlin-erdogan-zelenskiy-gorusmesini-yakindan-takip-ediyor-olacagiz-1073272762.html

Kremlin: Erdoğan-Zelenskiy görüşmesini yakından takip ediyor olacağız

Kremlin: Erdoğan-Zelenskiy görüşmesini yakından takip ediyor olacağız

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’in İstanbul’da gerçekleşecek görüşmesini... 07.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-07T13:00+0300

2023-07-07T13:00+0300

2023-07-07T13:14+0300

kremlin

ukrayna krizi

recep tayyip erdoğan

vladimir zelenskiy

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Kremlin Sözcüsü Peskov, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy’in İstanbul’da bugün gerçekleştirecekleri görüşmeden Rusya’nın bir beklentisi olup olmadığı sorusu karşısında, “Söz konusu görüşmenin sonuçlarını tabii ki çok yakından takip ediyor olacağız” dedi.Peskov, “Ankara ile yapıcı ortaklık ilişkilerimizi koruyoruz ve bu ilişkilere değer veriyoruz. Türkiye için de bunun böyle olduğunu düşünüyoruz. Bundandır ki Erdoğan ile Zelenskiy’in neleri ele alacağını öğrenmek isteyeceğiz. Bu bizim için önemli” diye ekledi.‘Erdoğan’ın üstlendiği arabuluculuk rolünü takdir ediyoruz’Kremlin Sözcüsü ayrıca, ‘Erdoğan’ın Ukrayna kriziyle ilişkili bir dizi sorunun çözümü için büyük çabalar ortaya koyduğunu, arabuluculuk rolü üstlendiğini’ söyledi ve ‘Türkiye Cumhurbaşkanı’nın üstlendiği bu rollerin çok takdir edildiğini’ kaydetti.‘Putin’le Erdoğan’ın yakın gelecekte görüşmeleri olasılığını dışlamıyoruz’Zelenskiy ile görüşmesi sonrası Erdoğan’ın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le de görüşebileceğine ilişkin haberlerin sorulması üstüneyse, Peskov, “Putin ile Erdoğan’ın görüşme olasılığına gelince, böyle bir görüşmenin öngörülebilir gelecekte gerçekleşmesini dışlamıyoruz” ifadelerini kullandı.“Biliyorsunuz ki Putin’le Erdoğan sıklıkla ve düzenli olarak görüşüyorlar, pek çok kez yüz yüze görüşmeleri olasılığından da bahsettik” diye devam eden Kremlin Sözcüsü, “Böyle bir görüşmenin zamanı belli olunca sizleri bilgilendireceğiz” dedi.

https://sputniknews.com.tr/20230706/cumhurbaskanligi-sayin-cumhurbaskanimizin-yarin-zelenskiy-ile-gorusmesi-ongoruluyor-1073248227.html

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kremlin, recep tayyip erdoğan, vladimir zelenskiy