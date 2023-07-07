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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230707/kremlin-erdogan-zelenskiy-gorusmesini-yakindan-takip-ediyor-olacagiz-1073272762.html
Kremlin: Erdoğan-Zelenskiy görüşmesini yakından takip ediyor olacağız
Kremlin: Erdoğan-Zelenskiy görüşmesini yakından takip ediyor olacağız
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’in İstanbul’da gerçekleşecek görüşmesini... 07.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-07T13:00+0300
2023-07-07T13:14+0300
kremlin
ukrayna krizi
recep tayyip erdoğan
vladimir zelenskiy
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Kremlin Sözcüsü Peskov, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy’in İstanbul’da bugün gerçekleştirecekleri görüşmeden Rusya’nın bir beklentisi olup olmadığı sorusu karşısında, “Söz konusu görüşmenin sonuçlarını tabii ki çok yakından takip ediyor olacağız” dedi.Peskov, “Ankara ile yapıcı ortaklık ilişkilerimizi koruyoruz ve bu ilişkilere değer veriyoruz. Türkiye için de bunun böyle olduğunu düşünüyoruz. Bundandır ki Erdoğan ile Zelenskiy’in neleri ele alacağını öğrenmek isteyeceğiz. Bu bizim için önemli” diye ekledi.‘Erdoğan’ın üstlendiği arabuluculuk rolünü takdir ediyoruz’Kremlin Sözcüsü ayrıca, ‘Erdoğan’ın Ukrayna kriziyle ilişkili bir dizi sorunun çözümü için büyük çabalar ortaya koyduğunu, arabuluculuk rolü üstlendiğini’ söyledi ve ‘Türkiye Cumhurbaşkanı’nın üstlendiği bu rollerin çok takdir edildiğini’ kaydetti.‘Putin’le Erdoğan’ın yakın gelecekte görüşmeleri olasılığını dışlamıyoruz’Zelenskiy ile görüşmesi sonrası Erdoğan’ın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le de görüşebileceğine ilişkin haberlerin sorulması üstüneyse, Peskov, “Putin ile Erdoğan’ın görüşme olasılığına gelince, böyle bir görüşmenin öngörülebilir gelecekte gerçekleşmesini dışlamıyoruz” ifadelerini kullandı.“Biliyorsunuz ki Putin’le Erdoğan sıklıkla ve düzenli olarak görüşüyorlar, pek çok kez yüz yüze görüşmeleri olasılığından da bahsettik” diye devam eden Kremlin Sözcüsü, “Böyle bir görüşmenin zamanı belli olunca sizleri bilgilendireceğiz” dedi.
https://sputniknews.com.tr/20230706/cumhurbaskanligi-sayin-cumhurbaskanimizin-yarin-zelenskiy-ile-gorusmesi-ongoruluyor-1073248227.html
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kremlin, recep tayyip erdoğan, vladimir zelenskiy
kremlin, recep tayyip erdoğan, vladimir zelenskiy

Kremlin: Erdoğan-Zelenskiy görüşmesini yakından takip ediyor olacağız

13:00 07.07.2023 (güncellendi: 13:14 07.07.2023)
© AARusya'nın başkenti Moskova
Rusya'nın başkenti Moskova - Sputnik Türkiye, 1920, 07.07.2023
© AA
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’in İstanbul’da gerçekleşecek görüşmesini yakından izleyeceklerini belirtti.
Kremlin Sözcüsü Peskov, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy’in İstanbul’da bugün gerçekleştirecekleri görüşmeden Rusya’nın bir beklentisi olup olmadığı sorusu karşısında, “Söz konusu görüşmenin sonuçlarını tabii ki çok yakından takip ediyor olacağız” dedi.
Peskov, “Ankara ile yapıcı ortaklık ilişkilerimizi koruyoruz ve bu ilişkilere değer veriyoruz. Türkiye için de bunun böyle olduğunu düşünüyoruz. Bundandır ki Erdoğan ile Zelenskiy’in neleri ele alacağını öğrenmek isteyeceğiz. Bu bizim için önemli” diye ekledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile görüşmesi başladı - Sputnik Türkiye, 1920, 06.07.2023
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Cumhurbaşkanlığı: Erdoğan'ın yarın Zelenskiy ile görüşmesi öngörülüyor
Dün, 16:21

‘Erdoğan’ın üstlendiği arabuluculuk rolünü takdir ediyoruz’

Kremlin Sözcüsü ayrıca, ‘Erdoğan’ın Ukrayna kriziyle ilişkili bir dizi sorunun çözümü için büyük çabalar ortaya koyduğunu, arabuluculuk rolü üstlendiğini’ söyledi ve ‘Türkiye Cumhurbaşkanı’nın üstlendiği bu rollerin çok takdir edildiğini’ kaydetti.

‘Putin’le Erdoğan’ın yakın gelecekte görüşmeleri olasılığını dışlamıyoruz’

Zelenskiy ile görüşmesi sonrası Erdoğan’ın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le de görüşebileceğine ilişkin haberlerin sorulması üstüneyse, Peskov, “Putin ile Erdoğan’ın görüşme olasılığına gelince, böyle bir görüşmenin öngörülebilir gelecekte gerçekleşmesini dışlamıyoruz” ifadelerini kullandı.
“Biliyorsunuz ki Putin’le Erdoğan sıklıkla ve düzenli olarak görüşüyorlar, pek çok kez yüz yüze görüşmeleri olasılığından da bahsettik” diye devam eden Kremlin Sözcüsü, “Böyle bir görüşmenin zamanı belli olunca sizleri bilgilendireceğiz” dedi.
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