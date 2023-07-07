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Kocaeli'de hafta sonu denize girmek yasaklandı
Kocaeli'de hafta sonu denize girmek yasaklandı
Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde beklenen olumsuz hava şartları nedeniyle hafta sonu plajlarda denize girilmesine izin verilmeyecek. 07.07.2023, Sputnik Türkiye
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Kaymakamlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, 8 Temmuz Cumartesi ve 9 Temmuz Pazar günleri ilçede beklenen elverişsiz hava ve deniz koşulları sebebiyle tüm plajlarda denize girmek yasaklandı.Vatandaşlardan yasağa uymaları ve denize girmemeleri istendi.
https://sputniknews.com.tr/20230623/valilik-acikladi-istanbulda-belirli-alanlar-haricinde-sahilde-denize-girmek-yasaklandi-1072789124.html
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kocaeli, deniz, yasak
kocaeli, deniz, yasak

Kocaeli'de hafta sonu denize girmek yasaklandı

12:39 07.07.2023 (güncellendi: 12:41 07.07.2023)
© AAKocaeli
Kocaeli - Sputnik Türkiye, 1920, 07.07.2023
© AA
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Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde beklenen olumsuz hava şartları nedeniyle hafta sonu plajlarda denize girilmesine izin verilmeyecek.
Kaymakamlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, 8 Temmuz Cumartesi ve 9 Temmuz Pazar günleri ilçede beklenen elverişsiz hava ve deniz koşulları sebebiyle tüm plajlarda denize girmek yasaklandı.
Vatandaşlardan yasağa uymaları ve denize girmemeleri istendi.
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