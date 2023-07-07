https://sputniknews.com.tr/20230707/kocaelide-hafta-sonu-denize-girmek-yasaklandi-1073272497.html

Kocaeli'de hafta sonu denize girmek yasaklandı

Kocaeli'de hafta sonu denize girmek yasaklandı

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde beklenen olumsuz hava şartları nedeniyle hafta sonu plajlarda denize girilmesine izin verilmeyecek. 07.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-07T12:39+0300

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türkiye

kocaeli

deniz

yasak

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Kaymakamlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, 8 Temmuz Cumartesi ve 9 Temmuz Pazar günleri ilçede beklenen elverişsiz hava ve deniz koşulları sebebiyle tüm plajlarda denize girmek yasaklandı.Vatandaşlardan yasağa uymaları ve denize girmemeleri istendi.

https://sputniknews.com.tr/20230623/valilik-acikladi-istanbulda-belirli-alanlar-haricinde-sahilde-denize-girmek-yasaklandi-1072789124.html

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