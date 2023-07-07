https://sputniknews.com.tr/20230707/kocaelide-hafta-sonu-denize-girmek-yasaklandi-1073272497.html
Kocaeli'de hafta sonu denize girmek yasaklandı
Kocaeli'de hafta sonu denize girmek yasaklandı
Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde beklenen olumsuz hava şartları nedeniyle hafta sonu plajlarda denize girilmesine izin verilmeyecek. 07.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-07T12:39+0300
2023-07-07T12:39+0300
2023-07-07T12:41+0300
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kocaeli
deniz
yasak
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Kaymakamlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, 8 Temmuz Cumartesi ve 9 Temmuz Pazar günleri ilçede beklenen elverişsiz hava ve deniz koşulları sebebiyle tüm plajlarda denize girmek yasaklandı.Vatandaşlardan yasağa uymaları ve denize girmemeleri istendi.
https://sputniknews.com.tr/20230623/valilik-acikladi-istanbulda-belirli-alanlar-haricinde-sahilde-denize-girmek-yasaklandi-1072789124.html
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kocaeli, deniz, yasak
Kocaeli'de hafta sonu denize girmek yasaklandı
12:39 07.07.2023 (güncellendi: 12:41 07.07.2023) Abone ol
Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde beklenen olumsuz hava şartları nedeniyle hafta sonu plajlarda denize girilmesine izin verilmeyecek.
Kaymakamlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, 8 Temmuz Cumartesi ve 9 Temmuz Pazar günleri ilçede beklenen elverişsiz hava ve deniz koşulları sebebiyle tüm plajlarda denize girmek yasaklandı.
Vatandaşlardan yasağa uymaları ve denize girmemeleri istendi.