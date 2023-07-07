https://sputniknews.com.tr/20230707/kkmde-yenileme-orani-yuzde-100e-yaklasti-1073262074.html

KKM’de yenileme oranı yüzde 100’e yaklaştı

KKM’de yenileme oranı yüzde 100’e yaklaştı

Kur Korumalı Mevduat'ta (KKM) vadesi dolan hesapların yenileme oranı yüzde 100'e yaklaştı. Bu durum KKM’ye geçen hafta 1,5 günde yapılan 20 milyar liralık... 07.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-07T00:34+0300

2023-07-07T00:34+0300

2023-07-07T00:34+0300

ekonomi

kur korumalı mevduat (kkm)

dolar

dolar/tl

hesap

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Kur Korumalı Mevduat (KKM) Hesaplarında artış ivmesi hız kesmeden sürüyor. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) haftalık verilerine göre, uzun bayram tatilinin olduğu 1.5 iş gününde kur korumalı mevduat hesapları 19 milyar 785 milyon lira artarak 2 trilyon 739 milyar 394 milyon liraya yükseldi.Dünya'nın haberine göre göre KKM hesapları TL bazında rekor kırmaya devam ederken kurlardaki artış nedeniyle dolar cinsinden geriledi.BDDK verilerine göre 27 Haziran haftasında KKM hacmi 106 milyar 65 milyon dolar oldu. Konuyla ilgili görüşlerine başvurulan bankacılık kaynakları, KKM’den dönüşlerde çevrilme oranlarının yüzde yüze yakın olduğunu belirtti. Yeni para girişinin sınırlı olduğunu söyleyen kaynaklar, KKM’de vadesi dolan hesapların tamamına yakınının tekrar KKM’ye girdiğine dikkat çekti.

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2023

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kur korumalı mevduat (kkm), dolar, dolar/tl, hesap