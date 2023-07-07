KKM’de yenileme oranı yüzde 100’e yaklaştı

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ANKARA'DAN HABER VAR
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan Radyo Sputnik'in konuğu oluyor
09:01
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
MÜZİĞİN EFSANELERİ
Sokakta başladı, caz müziğin en tanınan isimlerinden oldu
13:25
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
ANKARA FARKI
Memur zammına sendikalar ne diyor?
15:02
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
50 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
3 dk
AKŞAM POSTASI
Can Atalay için eylem. Sera Kadıgil anlatıyor
17:03
88 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
20:00
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
21:00
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
14 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
14 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
14 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
14 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
14 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:15
45 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
14 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
14 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:14
45 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
14 dk
AKŞAM POSTASI
Atilla Güner'le Akşam Postası
17:14
75 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
14 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
20:00
14 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
21:00
14 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://sputniknews.com.tr/20230707/kkmde-yenileme-orani-yuzde-100e-yaklasti-1073262074.html
KKM’de yenileme oranı yüzde 100’e yaklaştı
KKM’de yenileme oranı yüzde 100’e yaklaştı
Kur Korumalı Mevduat'ta (KKM) vadesi dolan hesapların yenileme oranı yüzde 100'e yaklaştı. Bu durum KKM’ye geçen hafta 1,5 günde yapılan 20 milyar liralık... 07.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-07T00:34+0300
2023-07-07T00:34+0300
ekonomi
kur korumalı mevduat (kkm)
dolar
dolar/tl
hesap
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0a/05/1061986984_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_a6393a466c77446279751f89f428345e.jpg
Kur Korumalı Mevduat (KKM) Hesaplarında artış ivmesi hız kesmeden sürüyor. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) haftalık verilerine göre, uzun bayram tatilinin olduğu 1.5 iş gününde kur korumalı mevduat hesapları 19 milyar 785 milyon lira artarak 2 trilyon 739 milyar 394 milyon liraya yükseldi.Dünya'nın haberine göre göre KKM hesapları TL bazında rekor kırmaya devam ederken kurlardaki artış nedeniyle dolar cinsinden geriledi.BDDK verilerine göre 27 Haziran haftasında KKM hacmi 106 milyar 65 milyon dolar oldu. Konuyla ilgili görüşlerine başvurulan bankacılık kaynakları, KKM’den dönüşlerde çevrilme oranlarının yüzde yüze yakın olduğunu belirtti. Yeni para girişinin sınırlı olduğunu söyleyen kaynaklar, KKM’de vadesi dolan hesapların tamamına yakınının tekrar KKM’ye girdiğine dikkat çekti.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0a/05/1061986984_87:0:735:486_1920x0_80_0_0_f164b9ab9cedf680ecb3c9cc34cffc61.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
kur korumalı mevduat (kkm), dolar, dolar/tl, hesap
kur korumalı mevduat (kkm), dolar, dolar/tl, hesap

KKM’de yenileme oranı yüzde 100’e yaklaştı

00:34 07.07.2023
© AATürk Lirası
Türk Lirası - Sputnik Türkiye, 1920, 07.07.2023
© AA
Abone olTelegram
Kur Korumalı Mevduat'ta (KKM) vadesi dolan hesapların yenileme oranı yüzde 100'e yaklaştı. Bu durum KKM’ye geçen hafta 1,5 günde yapılan 20 milyar liralık girişin yaşanmasına yol açarken KKM hesaplarının toplam büyüklüğü 2.7 trilyon TL'ye yükseldi.
Kur Korumalı Mevduat (KKM) Hesaplarında artış ivmesi hız kesmeden sürüyor.
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) haftalık verilerine göre, uzun bayram tatilinin olduğu 1.5 iş gününde kur korumalı mevduat hesapları 19 milyar 785 milyon lira artarak 2 trilyon 739 milyar 394 milyon liraya yükseldi.
Dünya'nın haberine göre göre KKM hesapları TL bazında rekor kırmaya devam ederken kurlardaki artış nedeniyle dolar cinsinden geriledi.
BDDK verilerine göre 27 Haziran haftasında KKM hacmi 106 milyar 65 milyon dolar oldu. Konuyla ilgili görüşlerine başvurulan bankacılık kaynakları, KKM’den dönüşlerde çevrilme oranlarının yüzde yüze yakın olduğunu belirtti.
Yeni para girişinin sınırlı olduğunu söyleyen kaynaklar, KKM’de vadesi dolan hesapların tamamına yakınının tekrar KKM’ye girdiğine dikkat çekti.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала