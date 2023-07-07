https://sputniknews.com.tr/20230707/kkmde-doviz-donusumu-uygulamasi-uzatildi-1073288291.html
KKM'de döviz dönüşümü uygulaması uzatıldı
KKM'de döviz dönüşümü uygulaması uzatıldı
Yurt içi gerçek kişi ve şirketlerin döviz mevduatları için kur korumalı mevduat (KKM) dönüşüm uygulaması 31 Mart'tan 30 Haziran'ı kapsayacak şekilde uzatıldı. 07.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-07T17:10+0300
2023-07-07T17:10+0300
2023-07-07T17:10+0300
ekonomi
kur korumalı mevduat (kkm)
süre
türkiye
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"Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" Resmi Gazete'de yayımlandı.Tebliğ değişikliğiyle daha önce gerçek kişi ve şirketlerin 31 Aralık 2021-31 Mart 2023 tarihleri arasında bankalardaki döviz tevdiat ve katılım fonu hesaplarını kapsayan KKM uygulaması, 30 Haziran tarihini kapsayacak şekilde uzatıldı.
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kur korumalı mevduat (kkm), süre, türkiye
kur korumalı mevduat (kkm), süre, türkiye
KKM'de döviz dönüşümü uygulaması uzatıldı
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Yurt içi gerçek kişi ve şirketlerin döviz mevduatları için kur korumalı mevduat (KKM) dönüşüm uygulaması 31 Mart'tan 30 Haziran'ı kapsayacak şekilde uzatıldı.
"Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" Resmi Gazete'de yayımlandı.
Tebliğ değişikliğiyle daha önce gerçek kişi ve şirketlerin 31 Aralık 2021-31 Mart 2023 tarihleri arasında bankalardaki döviz tevdiat ve katılım fonu hesaplarını kapsayan KKM uygulaması, 30 Haziran tarihini kapsayacak şekilde uzatıldı.