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EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://sputniknews.com.tr/20230707/kartli-odemeler-mayista-yuzde-125-artti-1073288385.html
Kartlı ödemeler mayısta yüzde 125 arttı
Kartlı ödemeler mayısta yüzde 125 arttı
Bankalararası Kart Merkezi (BKM) verilerine göre, kredi kartları, banka kartları ve ön ödemeli kartlar ile mayıs ayında yapılan toplam ödeme tutarı bir önceki... 07.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-07T17:12+0300
2023-07-07T17:12+0300
ekonomi
kredi kartı
kredi kartı limiti
türkiye
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BKM, mayıs ayına ilişkin verilerini açıkladı.Buna göre, mayıs ayı sonunda Türkiye'de 107,1 milyon adet kredi kartı, 177,6 milyon adet banka kartı ve 78,6 milyon adet ön ödemeli kart sayısına ulaşıldı.2022 yılının mayıs ayı ile kıyaslandığında kredi kartı adedinde yüzde 19, banka kartı adedinde yüzde 14, ön ödemeli kart adedinde ise yüzde 28 artış yaşandı.Toplam kart sayısı ise 363,3 milyon adede ulaşarak geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 18 artış gösterdi.Kredi kartları, banka kartları ve ön ödemeli kartlar ile mayıs ayında yapılan toplam ödeme tutarı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 125 artarak 625,9 milyar TL oldu. Kartlı ödemelerin 507,7 milyar TL'si kredi kartları ile yapılırken 108 milyar TL'sinde banka kartları, 10,2 milyar TL'sinde ise ön ödemeli kartlar kullanıldı.Kredi kartı ile ödemelerde önceki yılın aynı dönemine göre büyüme oranı yüzde 130, banka kartı ile ödemelerde yüzde 109 olurken, ön ödemeli kartlar ile yapılan ödemelerde ise bu oran yüzde 110 olarak gerçekleşti.Kredi kartları, banka kartları ve ön ödemeli kartlar ile mayıs ayında yapılan toplam ödeme adedi bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 27 artarak 1,3 milyar adet oldu. Bu ödemelerin 717 milyon adedi kredi kartları ile yapılırken 502 milyon adedinde banka kartları, 80,9 milyon adedinde ise ön ödemeli kartlar kullanıldı.Kredi kartı ile ödeme adetlerinde önceki yılın aynı dönemine göre büyüme oranı yüzde 25, banka kartı ile ödeme adedinde yüzde 30 olurken, ön ödemeli kartlar ile yapılan ödeme adetlerinde ise bu oran yüzde 24 oldu.TROY logolu kredi kartları, banka kartları ve ön ödemeli kartlar ile mayıs ayında yapılan toplam alışveriş tutarı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 469 artarak 13 milyar TL oldu. Mayıs ayında TROY logolu kartlar ile yapılan alışveriş ve nakit çekim tutarı 20 milyar TL'ye yaklaştı, yıl başından itibaren ise bu rakam 63,3 milyar TL oldu.TROY logolu kartların toplam alışveriş içindeki pazar payı ise mayıs ayında yüzde 2,08'e ulaştı.Mayıs ayında ATM'lerden 21,5 milyon kez TR Karekod ile nakit çekim işlemi gerçekleşti. Tüm nakit çekim işlemlerinin yüzde 18'i TR Karekod ile gerçekleşmiş oldu.POS üzerinden yapılan iş yeri ödemelerinde karekod kullanımı ise hızla artıyor. İş yerlerinde yapılan TR Karekod'lu ödemeler geçen yılın aynı ayına göre 4 katına ulaştı. Böylece Mayıs 2023'te işlem adedi 2,37 milyona ulaştı.
https://sputniknews.com.tr/20230623/kredi-karti-borcu-olanlari-ilgilendiriyor-tarih-belli-oldu-oran-yukseldi-1072775189.html
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kredi kartı, kredi kartı limiti, türkiye
kredi kartı, kredi kartı limiti, türkiye

Kartlı ödemeler mayısta yüzde 125 arttı

17:12 07.07.2023
© AAİnternetten alışveriş, kredi kartı, bilgisayar
İnternetten alışveriş, kredi kartı, bilgisayar - Sputnik Türkiye, 1920, 07.07.2023
© AA
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Bankalararası Kart Merkezi (BKM) verilerine göre, kredi kartları, banka kartları ve ön ödemeli kartlar ile mayıs ayında yapılan toplam ödeme tutarı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 125 artarak 625,9 milyar TL oldu.
BKM, mayıs ayına ilişkin verilerini açıkladı.

Buna göre, mayıs ayı sonunda Türkiye'de 107,1 milyon adet kredi kartı, 177,6 milyon adet banka kartı ve 78,6 milyon adet ön ödemeli kart sayısına ulaşıldı.

2022 yılının mayıs ayı ile kıyaslandığında kredi kartı adedinde yüzde 19, banka kartı adedinde yüzde 14, ön ödemeli kart adedinde ise yüzde 28 artış yaşandı.

Toplam kart sayısı ise 363,3 milyon adede ulaşarak geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 18 artış gösterdi.

Kredi kartları, banka kartları ve ön ödemeli kartlar ile mayıs ayında yapılan toplam ödeme tutarı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 125 artarak 625,9 milyar TL oldu. Kartlı ödemelerin 507,7 milyar TL'si kredi kartları ile yapılırken 108 milyar TL'sinde banka kartları, 10,2 milyar TL'sinde ise ön ödemeli kartlar kullanıldı.

Kredi kartı ile ödemelerde önceki yılın aynı dönemine göre büyüme oranı yüzde 130, banka kartı ile ödemelerde yüzde 109 olurken, ön ödemeli kartlar ile yapılan ödemelerde ise bu oran yüzde 110 olarak gerçekleşti.

Kredi kartları, banka kartları ve ön ödemeli kartlar ile mayıs ayında yapılan toplam ödeme adedi bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 27 artarak 1,3 milyar adet oldu. Bu ödemelerin 717 milyon adedi kredi kartları ile yapılırken 502 milyon adedinde banka kartları, 80,9 milyon adedinde ise ön ödemeli kartlar kullanıldı.

Kredi kartı ile ödeme adetlerinde önceki yılın aynı dönemine göre büyüme oranı yüzde 25, banka kartı ile ödeme adedinde yüzde 30 olurken, ön ödemeli kartlar ile yapılan ödeme adetlerinde ise bu oran yüzde 24 oldu.
TROY logolu kredi kartları, banka kartları ve ön ödemeli kartlar ile mayıs ayında yapılan toplam alışveriş tutarı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 469 artarak 13 milyar TL oldu. Mayıs ayında TROY logolu kartlar ile yapılan alışveriş ve nakit çekim tutarı 20 milyar TL'ye yaklaştı, yıl başından itibaren ise bu rakam 63,3 milyar TL oldu.

TROY logolu kartların toplam alışveriş içindeki pazar payı ise mayıs ayında yüzde 2,08'e ulaştı.

Mayıs ayında ATM'lerden 21,5 milyon kez TR Karekod ile nakit çekim işlemi gerçekleşti. Tüm nakit çekim işlemlerinin yüzde 18'i TR Karekod ile gerçekleşmiş oldu.

POS üzerinden yapılan iş yeri ödemelerinde karekod kullanımı ise hızla artıyor. İş yerlerinde yapılan TR Karekod'lu ödemeler geçen yılın aynı ayına göre 4 katına ulaştı. Böylece Mayıs 2023'te işlem adedi 2,37 milyona ulaştı.
Kredi kartı- POS cihazı - Sputnik Türkiye, 1920, 23.06.2023
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