https://sputniknews.com.tr/20230707/ispanyayi-sel-vurdu-1073263359.html

İspanya’yı sel vurdu

İspanya’yı sel vurdu

İspanya’nın Zaragoza kentini sel vurdu. Sel sularında mahsur kalan bir kişi, aracın üzerinde yardım bekledi. 07.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-07T01:48+0300

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dünya

ispanya

sel

zaragoza

yağış

sağanak yağış

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İspanya’nın Zaragoza kentinde dün yerel saatle 18.00 sularında etkili olan ve yaklaşık 1 saat süren şiddetli yağış sele neden oldu.Çok sayıda kişi sel sularında mahsur kalırken, araçlar sel sularında sürüklendi.Barselona ile Zaragoza arasındaki tren trafiği bir süreliğine askıya alınırken, çok sayıda ev ve iş yerini su bastı. Kentteki ulaşım ise felç oldu.Aracın üzerinde yardım beklediCadde ve sokakların göle döndüğü kentte bir kişi, sel sularının ortasında aracın üzerine çıkarak yardım bekledi.İtfaiye ekiplerinin bölgeye gelmesi ile araç üstündeki kişi sel sularına kapılmaktan kurtarıldı.Selde şu ana kadar ölen ya da yaralanan olmadığı aktarıldı.

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ispanya, sel, zaragoza, yağış, sağanak yağış