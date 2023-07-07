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https://sputniknews.com.tr/20230707/hikmet-cetin-kilicdaroglu-chpye-deniz-baykaldan-bile-daha-fazla-zarar-veriyor-1073275966.html
Hikmet Çetin: Kılıçdaroğlu, CHP'ye Deniz Baykal'dan bile daha fazla zarar veriyor
Hikmet Çetin: Kılıçdaroğlu, CHP'ye Deniz Baykal'dan bile daha fazla zarar veriyor
1995'te yapılan CHP ile SHP'nin birleştiği CHP kongresinde genel başkan olarak seçilen Hikmet Çetin, “Keşke SHP’yi kapatmasaydık" dedi. 07.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-07T13:52+0300
2023-07-07T13:52+0300
politika
hikmet çetin
kemal kılıçdaroğlu
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Seçimlerin kaybedilmesinin ardından CHP'de değişim tartışmaları sürerken, eski CHP Genel Başkanı ve eski Dışişleri Bakanı Hikmet Çetin, gazeteci Fatih Altaylı'ya konuştu.Altaylı'nın aktardığına göre Çetin, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun istifasının yeterli olmadığını savundu."Hikmet Abi’ye göre, Kılıçdaroğlu partiye Deniz Baykal’dan bile daha fazla zarar veriyordu" diyen Altaylı, Çetin ile olan görüşmesini şöyle aktardı:"CHP içinde sağa en yakın ve sağdan en fazla saygı gören siyasetçi olan Hikmet Çetin’e göre Kılıçdaroğlu CHP’yi çok fazla sağa çekiyordu ve neredeyse bunun bir 'proje' olduğuna inanacaktı.'Keşke SHP’yi kapatmasaydık. Keşke Sosyal Demokrat Halkçı Parti’yi CHP ile birleştirmeseydik. Bugün SHP kalsaydı. Bugün böyle bir partiye ne kadar ihtiyaç olduğunu görüyoruz' dedi.Siyasetteki yaşayan en büyük tecrübe olarak muhtemelen haklı idi."
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hikmet çetin, kemal kılıçdaroğlu
hikmet çetin, kemal kılıçdaroğlu

Hikmet Çetin: Kılıçdaroğlu, CHP'ye Deniz Baykal'dan bile daha fazla zarar veriyor

13:52 07.07.2023
© Fotoğraf : CHP/Alp Eren KayaKemal Kılıçdaroğlu
Kemal Kılıçdaroğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 07.07.2023
© Fotoğraf : CHP/Alp Eren Kaya
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1995'te yapılan CHP ile SHP'nin birleştiği CHP kongresinde genel başkan olarak seçilen Hikmet Çetin, “Keşke SHP’yi kapatmasaydık" dedi.
Seçimlerin kaybedilmesinin ardından CHP'de değişim tartışmaları sürerken, eski CHP Genel Başkanı ve eski Dışişleri Bakanı Hikmet Çetin, gazeteci Fatih Altaylı'ya konuştu.
Altaylı'nın aktardığına göre Çetin, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun istifasının yeterli olmadığını savundu.
"Hikmet Abi’ye göre, Kılıçdaroğlu partiye Deniz Baykal’dan bile daha fazla zarar veriyordu" diyen Altaylı, Çetin ile olan görüşmesini şöyle aktardı:
"CHP içinde sağa en yakın ve sağdan en fazla saygı gören siyasetçi olan Hikmet Çetin’e göre Kılıçdaroğlu CHP’yi çok fazla sağa çekiyordu ve neredeyse bunun bir 'proje' olduğuna inanacaktı.
'Keşke SHP’yi kapatmasaydık. Keşke Sosyal Demokrat Halkçı Parti’yi CHP ile birleştirmeseydik. Bugün SHP kalsaydı. Bugün böyle bir partiye ne kadar ihtiyaç olduğunu görüyoruz' dedi.
Siyasetteki yaşayan en büyük tecrübe olarak muhtemelen haklı idi."
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