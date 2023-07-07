https://sputniknews.com.tr/20230707/hikmet-cetin-kilicdaroglu-chpye-deniz-baykaldan-bile-daha-fazla-zarar-veriyor-1073275966.html

Hikmet Çetin: Kılıçdaroğlu, CHP'ye Deniz Baykal'dan bile daha fazla zarar veriyor

Hikmet Çetin: Kılıçdaroğlu, CHP'ye Deniz Baykal'dan bile daha fazla zarar veriyor

1995'te yapılan CHP ile SHP'nin birleştiği CHP kongresinde genel başkan olarak seçilen Hikmet Çetin, “Keşke SHP’yi kapatmasaydık" dedi. 07.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-07T13:52+0300

2023-07-07T13:52+0300

2023-07-07T13:52+0300

politika

hikmet çetin

kemal kılıçdaroğlu

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/06/1c/1072948632_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_bd6a0a4276caea6d86b6f2413ab778c5.jpg

Seçimlerin kaybedilmesinin ardından CHP'de değişim tartışmaları sürerken, eski CHP Genel Başkanı ve eski Dışişleri Bakanı Hikmet Çetin, gazeteci Fatih Altaylı'ya konuştu.Altaylı'nın aktardığına göre Çetin, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun istifasının yeterli olmadığını savundu."Hikmet Abi’ye göre, Kılıçdaroğlu partiye Deniz Baykal’dan bile daha fazla zarar veriyordu" diyen Altaylı, Çetin ile olan görüşmesini şöyle aktardı:"CHP içinde sağa en yakın ve sağdan en fazla saygı gören siyasetçi olan Hikmet Çetin’e göre Kılıçdaroğlu CHP’yi çok fazla sağa çekiyordu ve neredeyse bunun bir 'proje' olduğuna inanacaktı.'Keşke SHP’yi kapatmasaydık. Keşke Sosyal Demokrat Halkçı Parti’yi CHP ile birleştirmeseydik. Bugün SHP kalsaydı. Bugün böyle bir partiye ne kadar ihtiyaç olduğunu görüyoruz' dedi.Siyasetteki yaşayan en büyük tecrübe olarak muhtemelen haklı idi."

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

hikmet çetin, kemal kılıçdaroğlu