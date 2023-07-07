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Hastalığın ilerlemesini yavaşlatıyor: ABD'den Alzheimer ilacına tam onay geldi
Hastalığın ilerlemesini yavaşlatıyor: ABD'den Alzheimer ilacına tam onay geldi
ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), Alzheimer hastalığının ilerlemesini yavaşlattığı görülen Leqembi isimli ilaca tam onay verdi. 07.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-07T05:26+0300
2023-07-07T05:26+0300
yaşam
amerikan gıda ve ilaç dairesi (fda)
abd
alzheimer
ilaç
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FDA, ocak ayında ön onayı alınan, yetişkinlerde görülen Alzheimer hastalığının ilerlemesini yavaşlatmaya yönelik üretilen bir ilacı ilk kez tam onayladı.FDA'da Nörobilim Ofisi yetkilisi Teresa Buracchi, FDA'nın onayıyla ilacın Alzheimer hastaları için 'güvenli ve etkili' bir tedavi olduğunun doğrulandığını kaydetti.Araştırmalara göre, 18 aylık tedavi ile hastalığın ilerlemesini yüzde 27 yavaşlattığı görülen ilacın, beyindeki amiloid-beta plaklarını hedef aldığı belirtiliyor.İlaç, hafıza ve düşünmedeki zayıflamayı yavaşlatabileceğini ortaya koyan, türünün ilk örneği olarak gösteriliyor. Piyasadaki diğer ilaçlar hastalığın yalnızca semptomlarını hedef alıyordu.Diğer yandan uzmanlar, ilacın hastalığı durdurmayacağı ve yalnızca ilk evredeki kişilerin daha bağımsız hareket edebilmelerini sağlayabileceği yorumunu yapıyor.Alzheimer Derneği'ne göre, ABD'de 65 yaş ve üstü yaklaşık 6.7 milyon yetişkin Alzheimer hastalığına sahip.
https://sputniknews.com.tr/20230504/yeni-bulunan-alzheimer-ilaci-hastaligin-ilerlemesini-ucte-bir-yavaslatiyor-1070621672.html
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amerikan gıda ve ilaç dairesi (fda), abd, alzheimer, ilaç
amerikan gıda ve ilaç dairesi (fda), abd, alzheimer, ilaç

Hastalığın ilerlemesini yavaşlatıyor: ABD'den Alzheimer ilacına tam onay geldi

05:26 07.07.2023
© AAYaşlı Kadın
Yaşlı Kadın - Sputnik Türkiye, 1920, 07.07.2023
© AA
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ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), Alzheimer hastalığının ilerlemesini yavaşlattığı görülen Leqembi isimli ilaca tam onay verdi.
FDA, ocak ayında ön onayı alınan, yetişkinlerde görülen Alzheimer hastalığının ilerlemesini yavaşlatmaya yönelik üretilen bir ilacı ilk kez tam onayladı.
FDA'da Nörobilim Ofisi yetkilisi Teresa Buracchi, FDA'nın onayıyla ilacın Alzheimer hastaları için 'güvenli ve etkili' bir tedavi olduğunun doğrulandığını kaydetti.
Araştırmalara göre, 18 aylık tedavi ile hastalığın ilerlemesini yüzde 27 yavaşlattığı görülen ilacın, beyindeki amiloid-beta plaklarını hedef aldığı belirtiliyor.
İlaç, hafıza ve düşünmedeki zayıflamayı yavaşlatabileceğini ortaya koyan, türünün ilk örneği olarak gösteriliyor. Piyasadaki diğer ilaçlar hastalığın yalnızca semptomlarını hedef alıyordu.
Diğer yandan uzmanlar, ilacın hastalığı durdurmayacağı ve yalnızca ilk evredeki kişilerin daha bağımsız hareket edebilmelerini sağlayabileceği yorumunu yapıyor.
Alzheimer Derneği'ne göre, ABD'de 65 yaş ve üstü yaklaşık 6.7 milyon yetişkin Alzheimer hastalığına sahip.
Alzheimer - Sputnik Türkiye, 1920, 04.05.2023
YAŞAM
Araştırma: Yeni bulunan Alzheimer ilacı hastalığın ilerlemesini üçte bir yavaşlatıyor
4 Mayıs, 17:52
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