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https://sputniknews.com.tr/20230707/greta-thunberg-polise-itaatsizlik-nedeniyle-hapis-cezasiyla-karsi-karsiya-1073267813.html
Greta Thunberg, 'polise itaatsizlik' nedeniyle hapis cezasıyla karşı karşıya
Greta Thunberg, 'polise itaatsizlik' nedeniyle hapis cezasıyla karşı karşıya
Çevre aktivisti Greta Thunberg, İsveç’in Malmö kentinde bir protesto sırasında polisin 'protestodan ayrıl' talimatına uymadığı gerekçesiyle hapis cezası... 07.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-07T09:37+0300
2023-07-07T09:37+0300
dünya
greta thunberg
malmö
gözaltı
polis
hapis
hapis cezası
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Çevre aktivisti Greta Thumberg, 19 Haziran’da İsveç’in güneyindeki Malmö kentinde gerçekleştirilen eyleme katılmış, polisin 'protestodan ayrıl' talimatına uymaması sonucu gözaltına alınmıştı. İsveçli savcılar tarafından yapılan açıklamada, 20 yaşındaki Thunberg’in 'Polisin olay yerinden ayrılması yönündeki emirlerine uymayı reddettiği' için suçlandığı kaydedildi.İtaatsizlik suçundan hüküm giyenler genellikle para cezası ile cezalandırılsa da limanda petrol tankerlerini engellemeye çalışan aktivistin 6 aya kadar hapis cezası alma ihtimali var.
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greta thunberg, malmö, gözaltı, polis, hapis, hapis cezası
greta thunberg, malmö, gözaltı, polis, hapis, hapis cezası

Greta Thunberg, 'polise itaatsizlik' nedeniyle hapis cezasıyla karşı karşıya

09:37 07.07.2023
© AFP 2023 / JOHAN NILSSONGreta Thunberg
Greta Thunberg - Sputnik Türkiye, 1920, 07.07.2023
© AFP 2023 / JOHAN NILSSON
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Çevre aktivisti Greta Thunberg, İsveç’in Malmö kentinde bir protesto sırasında polisin 'protestodan ayrıl' talimatına uymadığı gerekçesiyle hapis cezası alabilir.
Çevre aktivisti Greta Thumberg, 19 Haziran’da İsveç’in güneyindeki Malmö kentinde gerçekleştirilen eyleme katılmış, polisin 'protestodan ayrıl' talimatına uymaması sonucu gözaltına alınmıştı.
İsveçli savcılar tarafından yapılan açıklamada, 20 yaşındaki Thunberg’in 'Polisin olay yerinden ayrılması yönündeki emirlerine uymayı reddettiği' için suçlandığı kaydedildi.
İtaatsizlik suçundan hüküm giyenler genellikle para cezası ile cezalandırılsa da limanda petrol tankerlerini engellemeye çalışan aktivistin 6 aya kadar hapis cezası alma ihtimali var.
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