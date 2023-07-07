https://sputniknews.com.tr/20230707/greta-thunberg-polise-itaatsizlik-nedeniyle-hapis-cezasiyla-karsi-karsiya-1073267813.html

Greta Thunberg, 'polise itaatsizlik' nedeniyle hapis cezasıyla karşı karşıya

Greta Thunberg, 'polise itaatsizlik' nedeniyle hapis cezasıyla karşı karşıya

Çevre aktivisti Greta Thunberg, İsveç’in Malmö kentinde bir protesto sırasında polisin 'protestodan ayrıl' talimatına uymadığı gerekçesiyle hapis cezası... 07.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-07T09:37+0300

2023-07-07T09:37+0300

2023-07-07T09:37+0300

dünya

greta thunberg

malmö

gözaltı

polis

hapis

hapis cezası

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/07/07/1073267555_0:0:2529:1423_1920x0_80_0_0_4262626d5340babe11e9cf105b30a0c7.jpg

Çevre aktivisti Greta Thumberg, 19 Haziran’da İsveç’in güneyindeki Malmö kentinde gerçekleştirilen eyleme katılmış, polisin 'protestodan ayrıl' talimatına uymaması sonucu gözaltına alınmıştı. İsveçli savcılar tarafından yapılan açıklamada, 20 yaşındaki Thunberg’in 'Polisin olay yerinden ayrılması yönündeki emirlerine uymayı reddettiği' için suçlandığı kaydedildi.İtaatsizlik suçundan hüküm giyenler genellikle para cezası ile cezalandırılsa da limanda petrol tankerlerini engellemeye çalışan aktivistin 6 aya kadar hapis cezası alma ihtimali var.

malmö

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

greta thunberg, malmö, gözaltı, polis, hapis, hapis cezası