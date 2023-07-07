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https://sputniknews.com.tr/20230707/fukusima-atigini-denize-dokme-planina-kefil-olan-uaek-baskani-icimizden-bir-iki-uzman-karsi-cikiyor-1073287445.html
Fukuşima atığını denize dökme planına kefil olan UAEK Başkanı: İçimizden bir-iki uzman karşı çıkıyor
Fukuşima atığını denize dökme planına kefil olan UAEK Başkanı: İçimizden bir-iki uzman karşı çıkıyor
Japonya'nın kayıtlara geçmiş en büyük depreminin tetiklediği tsunamide reaktörü eriyen Fukuşima Dai-içi Nükleer Enerji Santrali'nin 1986'daki Çernobil... 07.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-07T19:56+0300
2023-07-07T20:59+0300
dünya
fukuşima
fukuşima daiçi nükleer santrali
uluslararası atom enerjisi kurumu (uaek)
rafael grossi
japonya
çin
güney kore
pasifik okyanusu
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Japonya'nın Fukuşima'nın 500 olimpik yüzme havuzunu doldurmaya yetecek 1 milyon tondan fazla arıtılmış radyoaktif atık suyunu Pasifik Okyanusu'na boşaltma planına Birleşmiş Milletler'e (BM) bağlı Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu'ndan (UAEK) onay üstüne onay gelmesine rağmen, bölge ülkelerinde alarm zilleri çalıyor. 'Daha iyi bir alternatifi yok'Bu hafta UAEK'nin Fukuşima'nın atık suyunu tahliye planını '2 yıl boyunca incelediğini, kurumun güvenlik standartlarına uygun ve çevre ve sağlık etkileri bakımından gözardı edilebilir bulduğunu' duyurmasının ardından, UAEK Genel Direktörü Rafael Grossi de planın 'güvenli olduğunu ve daha iyi bir alternatifinin bulunmadığını' söyledi. CNN'e konuşan Grossi, UAEK'nin vardığı sonuçların 'sağlam temellere dayandığına tamamen ikna olduğunu' belirtti. UAEK Genel Direktörü, Japon hükümetinin 2011 felaketinden bu yana nükleer enerji santralinde toplanan atık suyla başa çıkmak için önerdiği plandan 'daha iyi bir seçenek bulunmadığını' dile getirdi. Grossi, Fukuşima'yı ziyareti sonrası Tokyo'daki Japonya Ulusal Basın Kulübü'nde düzenlediği basın toplantısında da, 'radyoaktif sudaki radyonüklid konsantrasyonunun düşük olması nedeniyle suyun salınmasının sınır ötesi etkilere neden olmayacağını' savundu:'UAEK içinde anlaşmazlık' imasıArdından medyaya ayrıca demeç veren Grossi, bu kez Japon planı hakkında 'UAEK içindeki anlaşmazlığı duyduğunu' söyledi.Raporla ilgili uzmanlar arasında herhangi bir anlaşmazlık olup olmadığının sorulması üzerine "Bunun söylendiğini duydum. Bir veya iki uzmanın (rapora) karşı çıktığı yönünde bazı fikirler var" diye konuşan UAEK Başkanı, "Yayımladığımız rapor bilimsel olarak kusursuz" diye ekledi. Pekin'de infial yarattıAncak UAEK'nin raporuna Çin Dışişleri Bakanlığı'nın "Aceleyle hazırlanmış, uzmanların görüşlerini tam anlamıyla yansıtmıyor, buna dayanarak radyoaktif atık suyun okyanusa salınmasına onay verilemez" tepkinini göstermesinin ardından, Pekin'den önlem geldi.Çin'den Japon gıda ürünlerine sıkı denetim açıklamasıÇin Genel Gümrük İdaresi, Tokyo'nun planı nedeniyle Çinli yetkililerin Japonya'dan ithal edilen deniz ürünleri dahil gıda ürünlerine yönelik incelemeleri artıracağını açıkladı.Çin'in 10 Japon vilayetinden gıda ithalatı yasağı devam edecekAçıklamada 2011 Fukuşima nükleer felaketinin hemen ardından Japonya'nın 5 vilayetinden gıda ve tarım ürünleri ithalatını yasaklamış, ardından yasağı 12 vilayete genişletmiş ve daha sonra bunların 2'sinden yasağı kaldırmış bulunan Çin'in, 10 Japon vilayetinden gıda ithalatı yasağının yürürlükte kaldığı belirtildi. Açıklamaya göre Çin, yasak konulmamış Japon vilayetlerinin su ürünleri başta olmak üzere gıda ithalatı sertifikalarına yönelik denetimleri sıkılaştıracak ve titiz incelemeler yürütecek. Güney Kore hükümetinden Japon planına tasdikRossi'nin kamuoyundaki endişeleri dindirmek için bugün ziyarete gittiği Güney Kore'de ise hükümet, UAEK raporuna itibar edeceğini açıklamasının ardından, Japonya'nın Fukuşima'dan okyanusa atık salma planının güvenli olduğunu tasdik etti. Seul'deki hükümetin UAEK'nin görüşleriyle uyumlu değerlendirmesi, devletin finanse ettiği bilim insanlarının 22 aylık incelemesine dayandırıldı. Hükümet Politikası Koordinasyonundan Sorumu Bakan Bang Moon-kyu, 'Japonya'nın süreci planlandığı gibi yürütmesi durumunda, atık suyun okyanusa boşaltılmasının uluslararası güvenlik standartlarına uyumlu gerçekleşeceğini' söyleyerek ekledi:'Ama Japon deniz ürünlerinden emin olamayız'Ancak 'hükümetin Fukuşima'dan gelen deniz ürünleri üzerindeki ithalat yasağını kaldırmayacağını' belirten Bang, 'Japonya'nın ihraç ettiği deniz ürünlerinin güvenli olduğunu kanıtlaması gerektiğini' vurguladı. 'Japonya ile ilişkileri düzeltmeye halk sağlığını feda ettiler'Güney Kore'de halk, Fukuşima atığının okyanusa salınmasından önce deniz tuzu ve deniz ürünleri stoklamakla meşgulken, liberal muhalefet milletvekilleri, 'Japon planına karşı topyekun mücadele' sözü verdi ve muhafazakar hükümeti, 'Tokyo ile ilişkileri iyileştirmeye çalışırken halk sağlığını riske atmakla' suçladı.2021'de Fukuşima'nın atık suyunu bertaraf etme planını açıklayan Japonya, UAEK'yi planın güvenli olacağını doğrulamaya çağırmıştı. Ancak Çin, Yeni Zelanda ve Güney Kore gibi çevre ülkeler, radyoaktif suyun nüfuslarını etkileyeceğinden korkarak Japon planına karşı çıkmıştı.Fukuşima'daki yakıt çubuklarını soğutmak için kullanılan suyu arıtması sayesinde tahliye sürecinin tehlike arz etmediğini savunan Tokyo, trityum hariç tüm radyonüklidlerden arıttığını söylediği suyu santralden 1 kilometre uzakta okyanusa boşaltma tarihi olarak başta bu baharı seçmişti. Ancak olumsuz hava koşulları ve diğer etkenler nedeniyle plan bu yaza ertelendi.
https://sputniknews.com.tr/20230705/cin-japonyanin-radyoaktif-suyunun-uaeanin-onayiyla-okyanusa-salinmasina-tepkili-1073181773.html
https://sputniknews.com.tr/20230311/japonyanin-fukusimadan-cikan-radyoaktif-atigi-okyanusa-bosaltma-kararina-cinden-kinama-1068138269.html
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fukuşima, fukuşima daiçi nükleer santrali, uluslararası atom enerjisi kurumu (uaek), rafael grossi, japonya, çin, güney kore, pasifik okyanusu
fukuşima, fukuşima daiçi nükleer santrali, uluslararası atom enerjisi kurumu (uaek), rafael grossi, japonya, çin, güney kore, pasifik okyanusu

Fukuşima atığını denize dökme planına kefil olan UAEK Başkanı: İçimizden bir-iki uzman karşı çıkıyor

19:56 07.07.2023 (güncellendi: 20:59 07.07.2023)
© Fotoğraf : Twitter/Rafael MarianoGrossi@rafaelmgrossiJaponya'nın Fukuşima Dai-içi Nükleer Enerji Santrali'nde, arıtılmış radyoaktif atık suyun okyanusa boşaltılması sürecini canlı ve sürekli gözetlemek için kalıcı ofis kuran Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu'nun (UAEK) Başkanı Rafael Grossi, tekneyle planlanan tahliyenin yapılacağı tesisi incelerken
Japonya'nın Fukuşima Dai-içi Nükleer Enerji Santrali'nde, arıtılmış radyoaktif atık suyun okyanusa boşaltılması sürecini canlı ve sürekli gözetlemek için kalıcı ofis kuran Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu'nun (UAEK) Başkanı Rafael Grossi, tekneyle planlanan tahliyenin yapılacağı tesisi incelerken - Sputnik Türkiye, 1920, 07.07.2023
© Fotoğraf : Twitter/Rafael MarianoGrossi@rafaelmgrossi
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Japonya'nın kayıtlara geçmiş en büyük depreminin tetiklediği tsunamide reaktörü eriyen Fukuşima Dai-içi Nükleer Enerji Santrali'nin 1986'daki Çernobil felaketinden sonraki en büyük nükleer kazaya sahne olmasının üzerinden 12 yıl geçerken, açtığı dertler bitmiyor.
Japonya'nın Fukuşima'nın 500 olimpik yüzme havuzunu doldurmaya yetecek 1 milyon tondan fazla arıtılmış radyoaktif atık suyunu Pasifik Okyanusu'na boşaltma planına Birleşmiş Milletler'e (BM) bağlı Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu'ndan (UAEK) onay üstüne onay gelmesine rağmen, bölge ülkelerinde alarm zilleri çalıyor.

'Daha iyi bir alternatifi yok'

Bu hafta UAEK'nin Fukuşima'nın atık suyunu tahliye planını '2 yıl boyunca incelediğini, kurumun güvenlik standartlarına uygun ve çevre ve sağlık etkileri bakımından gözardı edilebilir bulduğunu' duyurmasının ardından, UAEK Genel Direktörü Rafael Grossi de planın 'güvenli olduğunu ve daha iyi bir alternatifinin bulunmadığını' söyledi.
CNN'e konuşan Grossi, UAEK'nin vardığı sonuçların 'sağlam temellere dayandığına tamamen ikna olduğunu' belirtti. UAEK Genel Direktörü, Japon hükümetinin 2011 felaketinden bu yana nükleer enerji santralinde toplanan atık suyla başa çıkmak için önerdiği plandan 'daha iyi bir seçenek bulunmadığını' dile getirdi.
Grossi, Fukuşima'yı ziyareti sonrası Tokyo'daki Japonya Ulusal Basın Kulübü'nde düzenlediği basın toplantısında da, 'radyoaktif sudaki radyonüklid konsantrasyonunun düşük olması nedeniyle suyun salınmasının sınır ötesi etkilere neden olmayacağını' savundu:
"Görüşümüze göre, derece, seyreltme derecesi ve dağılım göz önüne alındığında, hiçbir şekilde sınır ötesi etki olmayabilir."

'UAEK içinde anlaşmazlık' iması

Ardından medyaya ayrıca demeç veren Grossi, bu kez Japon planı hakkında 'UAEK içindeki anlaşmazlığı duyduğunu' söyledi.
Raporla ilgili uzmanlar arasında herhangi bir anlaşmazlık olup olmadığının sorulması üzerine "Bunun söylendiğini duydum. Bir veya iki uzmanın (rapora) karşı çıktığı yönünde bazı fikirler var" diye konuşan UAEK Başkanı, "Yayımladığımız rapor bilimsel olarak kusursuz" diye ekledi.

Pekin'de infial yarattı

Ancak UAEK'nin raporuna Çin Dışişleri Bakanlığı'nın "Aceleyle hazırlanmış, uzmanların görüşlerini tam anlamıyla yansıtmıyor, buna dayanarak radyoaktif atık suyun okyanusa salınmasına onay verilemez" tepkinini göstermesinin ardından, Pekin'den önlem geldi.
Fukuşima - Sputnik Türkiye, 1920, 05.07.2023
DÜNYA
Çin, Japonya'nın radyoaktif suyunun UAEA'nın onayıyla okyanusa salınmasına tepkili
5 Temmuz, 05:33

Çin'den Japon gıda ürünlerine sıkı denetim açıklaması

Çin Genel Gümrük İdaresi, Tokyo'nun planı nedeniyle Çinli yetkililerin Japonya'dan ithal edilen deniz ürünleri dahil gıda ürünlerine yönelik incelemeleri artıracağını açıkladı.

Çin'in 10 Japon vilayetinden gıda ithalatı yasağı devam edecek

Açıklamada 2011 Fukuşima nükleer felaketinin hemen ardından Japonya'nın 5 vilayetinden gıda ve tarım ürünleri ithalatını yasaklamış, ardından yasağı 12 vilayete genişletmiş ve daha sonra bunların 2'sinden yasağı kaldırmış bulunan Çin'in, 10 Japon vilayetinden gıda ithalatı yasağının yürürlükte kaldığı belirtildi.
Açıklamaya göre Çin, yasak konulmamış Japon vilayetlerinin su ürünleri başta olmak üzere gıda ithalatı sertifikalarına yönelik denetimleri sıkılaştıracak ve titiz incelemeler yürütecek.

Güney Kore hükümetinden Japon planına tasdik

Rossi'nin kamuoyundaki endişeleri dindirmek için bugün ziyarete gittiği Güney Kore'de ise hükümet, UAEK raporuna itibar edeceğini açıklamasının ardından, Japonya'nın Fukuşima'dan okyanusa atık salma planının güvenli olduğunu tasdik etti. Seul'deki hükümetin UAEK'nin görüşleriyle uyumlu değerlendirmesi, devletin finanse ettiği bilim insanlarının 22 aylık incelemesine dayandırıldı.
Hükümet Politikası Koordinasyonundan Sorumu Bakan Bang Moon-kyu, 'Japonya'nın süreci planlandığı gibi yürütmesi durumunda, atık suyun okyanusa boşaltılmasının uluslararası güvenlik standartlarına uyumlu gerçekleşeceğini' söyleyerek ekledi:
"Bizim değerlendirmemiz, atık su salımının Güney Kore üzerindeki herhangi bir etkisine odaklandı ve sonuç, bunun sularımız üzerindeki etkisinin önemsiz olacağını gösterdi."

'Ama Japon deniz ürünlerinden emin olamayız'

Ancak 'hükümetin Fukuşima'dan gelen deniz ürünleri üzerindeki ithalat yasağını kaldırmayacağını' belirten Bang, 'Japonya'nın ihraç ettiği deniz ürünlerinin güvenli olduğunu kanıtlaması gerektiğini' vurguladı.

'Japonya ile ilişkileri düzeltmeye halk sağlığını feda ettiler'

Güney Kore'de halk, Fukuşima atığının okyanusa salınmasından önce deniz tuzu ve deniz ürünleri stoklamakla meşgulken, liberal muhalefet milletvekilleri, 'Japon planına karşı topyekun mücadele' sözü verdi ve muhafazakar hükümeti, 'Tokyo ile ilişkileri iyileştirmeye çalışırken halk sağlığını riske atmakla' suçladı.
2021'de Fukuşima'nın atık suyunu bertaraf etme planını açıklayan Japonya, UAEK'yi planın güvenli olacağını doğrulamaya çağırmıştı. Ancak Çin, Yeni Zelanda ve Güney Kore gibi çevre ülkeler, radyoaktif suyun nüfuslarını etkileyeceğinden korkarak Japon planına karşı çıkmıştı.
Fukuşima - Sputnik Türkiye, 1920, 11.03.2023
DÜNYA
Japonya'nın Fukuşima'dan çıkan radyoaktif atığı okyanusa boşaltma kararına Çin'den kınama
11 Mart, 23:55
Fukuşima'daki yakıt çubuklarını soğutmak için kullanılan suyu arıtması sayesinde tahliye sürecinin tehlike arz etmediğini savunan Tokyo, trityum hariç tüm radyonüklidlerden arıttığını söylediği suyu santralden 1 kilometre uzakta okyanusa boşaltma tarihi olarak başta bu baharı seçmişti. Ancak olumsuz hava koşulları ve diğer etkenler nedeniyle plan bu yaza ertelendi.
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