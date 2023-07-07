‘Fransa’da TikTok’u kapatma çağrıları, sorumluluğu başkasına yükleme çabasıdır’

“Facebook ve Twitter gibi diğer iletişim platformları da benzer rol oynuyor. Bu uygulamalar Avrupa’daki kullanıcılar tarafından daha çok kullanılıyor, ancak neden Fransa onları suçlamıyor? Bu şunu gösteriyor ki, onlar ‘karşılık vermeyeni incit’ ilkesine göre hareket ediyorlar. TikTok sadece bir araç. TikTok’ta neyin viral olacağı doğrudan kullanıcıya bağlı. Bu nedenle Macron'un konuşmasını ve Fransız Senatosu'nun raporunu taraflı ve daha çok sorumluluğu başkasına yükleme çabası olarak değerlendiriyorum.”