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https://sputniknews.com.tr/20230707/fransada-tiktoku-kapatma-cagrilari-sorumlulugu-baskasina-yukleme-cabasidir-1073290328.html
‘Fransa’da TikTok’u kapatma çağrıları, sorumluluğu başkasına yükleme çabasıdır’
‘Fransa’da TikTok’u kapatma çağrıları, sorumluluğu başkasına yükleme çabasıdır’
Çinli uzman Yin, Fransa’da TikTok’u kapatma çağrılarının sorumluluğu başkasına yükleme çabası olduğunu belirtti. 07.07.2023, Sputnik Türkiye
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Anhui Üniversitesi Avrupa Birliği Araştırmaları Merkezi Direktörü Yin Jianlong, Sputnik’e açıklamasında, “Fransa’da, sosyal bölünmelerin ve ırksal çatışmaların şiddetlenmesi ve çok kültürlülüğün çöküşü, sosyal isyanlara ve öfke patlamalarına neden oldu. Bu sorunlar TikTok ile değil, çoğunlukla sosyal idaredeki sorunlarla ilgili. Fransa yönetimi, sosyal idaredeki başarısızlıklarını gizlemek için TikTok’u seçerek günah keçisi olarak kullandı” yorumunda bulundu.Fransa’nın TikTok’a, Çinli uygulama olduğu için saldırdığını dile getiren uzman, sözlerini şöyle sürdürdü:
https://sputniknews.com.tr/20230630/macron-sosyal-medyada-protestoya-cagiran-yakalanacak-sosyal-medyadan-isyan-icerigi-kaldirilmali-1073035148.html
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‘Fransa’da TikTok’u kapatma çağrıları, sorumluluğu başkasına yükleme çabasıdır’

18:41 07.07.2023 (güncellendi: 18:43 07.07.2023)
© Sputnik / Рамиль СитдиковTikTok
TikTok - Sputnik Türkiye, 1920, 07.07.2023
© Sputnik / Рамиль Ситдиков
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Çinli uzman Yin, Fransa’da TikTok’u kapatma çağrılarının sorumluluğu başkasına yükleme çabası olduğunu belirtti.
Anhui Üniversitesi Avrupa Birliği Araştırmaları Merkezi Direktörü Yin Jianlong, Sputnik’e açıklamasında, “Fransa’da, sosyal bölünmelerin ve ırksal çatışmaların şiddetlenmesi ve çok kültürlülüğün çöküşü, sosyal isyanlara ve öfke patlamalarına neden oldu. Bu sorunlar TikTok ile değil, çoğunlukla sosyal idaredeki sorunlarla ilgili. Fransa yönetimi, sosyal idaredeki başarısızlıklarını gizlemek için TikTok’u seçerek günah keçisi olarak kullandı” yorumunda bulundu.
Fransa’nın TikTok’a, Çinli uygulama olduğu için saldırdığını dile getiren uzman, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Facebook ve Twitter gibi diğer iletişim platformları da benzer rol oynuyor. Bu uygulamalar Avrupa’daki kullanıcılar tarafından daha çok kullanılıyor, ancak neden Fransa onları suçlamıyor? Bu şunu gösteriyor ki, onlar ‘karşılık vermeyeni incit’ ilkesine göre hareket ediyorlar. TikTok sadece bir araç. TikTok’ta neyin viral olacağı doğrudan kullanıcıya bağlı. Bu nedenle Macron'un konuşmasını ve Fransız Senatosu'nun raporunu taraflı ve daha çok sorumluluğu başkasına yükleme çabası olarak değerlendiriyorum.”
Marsilya'daki bir etkinlikte konuşan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u dinleyen polisler - Sputnik Türkiye, 1920, 30.06.2023
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Macron: Sosyal medyada protestoya çağıran yakalanacak, sosyal ağlardan isyan içeriği kaldırılmalı
30 Haziran , 15:35
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