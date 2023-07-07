https://sputniknews.com.tr/20230707/fransada-tiktoku-kapatma-cagrilari-sorumlulugu-baskasina-yukleme-cabasidir-1073290328.html
‘Fransa’da TikTok’u kapatma çağrıları, sorumluluğu başkasına yükleme çabasıdır’
‘Fransa’da TikTok’u kapatma çağrıları, sorumluluğu başkasına yükleme çabasıdır’
Çinli uzman Yin, Fransa’da TikTok’u kapatma çağrılarının sorumluluğu başkasına yükleme çabası olduğunu belirtti. 07.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-07T18:41+0300
2023-07-07T18:41+0300
2023-07-07T18:43+0300
yaşam
çin
tiktok
fransa
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/01/0d/1065725192_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_a5293cbca294ed520c711d5284b39492.jpg
Anhui Üniversitesi Avrupa Birliği Araştırmaları Merkezi Direktörü Yin Jianlong, Sputnik’e açıklamasında, “Fransa’da, sosyal bölünmelerin ve ırksal çatışmaların şiddetlenmesi ve çok kültürlülüğün çöküşü, sosyal isyanlara ve öfke patlamalarına neden oldu. Bu sorunlar TikTok ile değil, çoğunlukla sosyal idaredeki sorunlarla ilgili. Fransa yönetimi, sosyal idaredeki başarısızlıklarını gizlemek için TikTok’u seçerek günah keçisi olarak kullandı” yorumunda bulundu.Fransa’nın TikTok’a, Çinli uygulama olduğu için saldırdığını dile getiren uzman, sözlerini şöyle sürdürdü:
https://sputniknews.com.tr/20230630/macron-sosyal-medyada-protestoya-cagiran-yakalanacak-sosyal-medyadan-isyan-icerigi-kaldirilmali-1073035148.html
çin
fransa
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/01/0d/1065725192_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_2e898bc3c0863a1cd937e2e8e6388e16.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
çin, tiktok, fransa
‘Fransa’da TikTok’u kapatma çağrıları, sorumluluğu başkasına yükleme çabasıdır’
18:41 07.07.2023 (güncellendi: 18:43 07.07.2023) Abone ol
Çinli uzman Yin, Fransa’da TikTok’u kapatma çağrılarının sorumluluğu başkasına yükleme çabası olduğunu belirtti.
Anhui Üniversitesi Avrupa Birliği Araştırmaları Merkezi Direktörü Yin Jianlong, Sputnik’e açıklamasında, “Fransa’da, sosyal bölünmelerin ve ırksal çatışmaların şiddetlenmesi ve çok kültürlülüğün çöküşü, sosyal isyanlara ve öfke patlamalarına neden oldu. Bu sorunlar TikTok ile değil, çoğunlukla sosyal idaredeki sorunlarla ilgili. Fransa yönetimi, sosyal idaredeki başarısızlıklarını gizlemek için TikTok’u seçerek günah keçisi olarak kullandı” yorumunda bulundu.
Fransa’nın TikTok’a, Çinli uygulama olduğu için saldırdığını dile getiren uzman, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Facebook ve Twitter gibi diğer iletişim platformları da benzer rol oynuyor. Bu uygulamalar Avrupa’daki kullanıcılar tarafından daha çok kullanılıyor, ancak neden Fransa onları suçlamıyor? Bu şunu gösteriyor ki, onlar ‘karşılık vermeyeni incit’ ilkesine göre hareket ediyorlar. TikTok sadece bir araç. TikTok’ta neyin viral olacağı doğrudan kullanıcıya bağlı. Bu nedenle Macron'un konuşmasını ve Fransız Senatosu'nun raporunu taraflı ve daha çok sorumluluğu başkasına yükleme çabası olarak değerlendiriyorum.”