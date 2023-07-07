https://sputniknews.com.tr/20230707/fenerbahcenin-eski-oyuncusu-datome-basketbolu-birakti-1073286455.html

Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Datome basketbolu bıraktı

Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Datome basketbolu bıraktı

Fenerbahçe'nin eski basketbolcusu İtalyan Luigi Datome, kariyerine son verdiğini açıkladı. 07.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-07T16:29+0300

2023-07-07T16:29+0300

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spor

fenerbahçe

luigi datome

basketbol

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Datome, Instagram'dan paylaştığı videoyla emeklilik kararını duyurdu.Fenerbahçe'de 2015-2020 yıllarında forma giyen 35 yaşındaki Datome, Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Detroit Pistons ve Boston Celtics, İtalya'da ise Montepaschi Siena, Scafati, Virtus Roma ve son olarak EA7 Emporio Armani Milan'da görev yaptı.İtalya ve Türkiye'de üçer kez lig şampiyonluğu elde eden Datome, sarı-lacivertli formayla 2017'de THY Avrupa Ligi zaferi yaşadı.

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fenerbahçe, luigi datome, basketbol