https://sputniknews.com.tr/20230707/fenerbahcenin-eski-oyuncusu-datome-basketbolu-birakti-1073286455.html
Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Datome basketbolu bıraktı
Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Datome basketbolu bıraktı
Fenerbahçe'nin eski basketbolcusu İtalyan Luigi Datome, kariyerine son verdiğini açıkladı. 07.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-07T16:29+0300
2023-07-07T16:29+0300
2023-07-07T16:31+0300
spor
fenerbahçe
luigi datome
basketbol
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Datome, Instagram'dan paylaştığı videoyla emeklilik kararını duyurdu.Fenerbahçe'de 2015-2020 yıllarında forma giyen 35 yaşındaki Datome, Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Detroit Pistons ve Boston Celtics, İtalya'da ise Montepaschi Siena, Scafati, Virtus Roma ve son olarak EA7 Emporio Armani Milan'da görev yaptı.İtalya ve Türkiye'de üçer kez lig şampiyonluğu elde eden Datome, sarı-lacivertli formayla 2017'de THY Avrupa Ligi zaferi yaşadı.
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MIA „Rosiya Segodnya“
fenerbahçe, luigi datome, basketbol
fenerbahçe, luigi datome, basketbol
Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Datome basketbolu bıraktı
16:29 07.07.2023 (güncellendi: 16:31 07.07.2023) Abone ol
Fenerbahçe'nin eski basketbolcusu İtalyan Luigi Datome, kariyerine son verdiğini açıkladı.
Datome, Instagram'dan paylaştığı videoyla emeklilik kararını duyurdu.
Fenerbahçe'de 2015-2020 yıllarında forma giyen 35 yaşındaki Datome, Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Detroit Pistons ve Boston Celtics, İtalya'da ise Montepaschi Siena, Scafati, Virtus Roma ve son olarak EA7 Emporio Armani Milan'da görev yaptı.
İtalya ve Türkiye'de üçer kez lig şampiyonluğu elde eden Datome, sarı-lacivertli formayla 2017'de THY Avrupa Ligi zaferi yaşadı.