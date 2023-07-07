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https://sputniknews.com.tr/20230707/fenerbahcenin-eski-oyuncusu-datome-basketbolu-birakti-1073286455.html
Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Datome basketbolu bıraktı
Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Datome basketbolu bıraktı
Fenerbahçe'nin eski basketbolcusu İtalyan Luigi Datome, kariyerine son verdiğini açıkladı. 07.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-07T16:29+0300
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spor
fenerbahçe
luigi datome
basketbol
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Datome, Instagram'dan paylaştığı videoyla emeklilik kararını duyurdu.Fenerbahçe'de 2015-2020 yıllarında forma giyen 35 yaşındaki Datome, Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Detroit Pistons ve Boston Celtics, İtalya'da ise Montepaschi Siena, Scafati, Virtus Roma ve son olarak EA7 Emporio Armani Milan'da görev yaptı.İtalya ve Türkiye'de üçer kez lig şampiyonluğu elde eden Datome, sarı-lacivertli formayla 2017'de THY Avrupa Ligi zaferi yaşadı.
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fenerbahçe, luigi datome, basketbol
fenerbahçe, luigi datome, basketbol

Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Datome basketbolu bıraktı

16:29 07.07.2023 (güncellendi: 16:31 07.07.2023)
© AFP 2023 / OLIVER BEHRENDTLuigi Datome
Luigi Datome - Sputnik Türkiye, 1920, 07.07.2023
© AFP 2023 / OLIVER BEHRENDT
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Fenerbahçe'nin eski basketbolcusu İtalyan Luigi Datome, kariyerine son verdiğini açıkladı.
Datome, Instagram'dan paylaştığı videoyla emeklilik kararını duyurdu.
Fenerbahçe'de 2015-2020 yıllarında forma giyen 35 yaşındaki Datome, Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Detroit Pistons ve Boston Celtics, İtalya'da ise Montepaschi Siena, Scafati, Virtus Roma ve son olarak EA7 Emporio Armani Milan'da görev yaptı.
İtalya ve Türkiye'de üçer kez lig şampiyonluğu elde eden Datome, sarı-lacivertli formayla 2017'de THY Avrupa Ligi zaferi yaşadı.
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