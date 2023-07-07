https://sputniknews.com.tr/20230707/emekliler-yuzde-25-zam-alacak--1073294979.html
Emekliler yüzde 25 zam alacak
Emekliler yüzde 25 zam alacak
Yeni zam oranları için Meclis'te önerge hazırlandı. Emekli Sandığı, Bağ-Kur ve SSK emeklileri yılın altı ayı için toplam yüzde 25 zam alacak. 07.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-07T22:38+0300
2023-07-07T22:38+0300
2023-07-07T22:43+0300
emekli
ekonomi
emekli maaşı
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Memur, işçi ve BAĞ-KUR emeklilerinin zam oranı için ek teklif sunuldu. Emeklilerin zam oranı yüzde 25 olarak belirlendi. Bu orandan ise EYT'liler yararlanamayacak.
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emekli, emekli maaşı
Emekliler yüzde 25 zam alacak
22:38 07.07.2023 (güncellendi: 22:43 07.07.2023) Abone ol
Ayrıntılar geliyor
Yeni zam oranları için Meclis'te önerge hazırlandı. Emekli Sandığı, Bağ-Kur ve SSK emeklileri yılın altı ayı için toplam yüzde 25 zam alacak.
Memur, işçi ve BAĞ-KUR emeklilerinin zam oranı için ek teklif sunuldu. Emeklilerin zam oranı yüzde 25 olarak belirlendi. Bu orandan ise EYT'liler yararlanamayacak.