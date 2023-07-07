https://sputniknews.com.tr/20230707/emekliler-yuzde-25-zam-alacak--1073294979.html

Emekliler yüzde 25 zam alacak

Emekliler yüzde 25 zam alacak

Yeni zam oranları için Meclis'te önerge hazırlandı. Emekli Sandığı, Bağ-Kur ve SSK emeklileri yılın altı ayı için toplam yüzde 25 zam alacak. 07.07.2023, Sputnik Türkiye

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emekli

ekonomi

emekli maaşı

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Memur, işçi ve BAĞ-KUR emeklilerinin zam oranı için ek teklif sunuldu. Emeklilerin zam oranı yüzde 25 olarak belirlendi. Bu orandan ise EYT'liler yararlanamayacak.

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emekli, emekli maaşı