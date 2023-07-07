https://sputniknews.com.tr/20230707/emek-ekseninde-turkiyenin-ciddi-bir-muhalefet-cikmasi-olasiligi-oldugunu-goruyorum-1073357215.html

‘Emek ekseninde Türkiye’nin ciddi bir muhalefet çıkması olasılığı olduğunu görüyorum’

‘Emek ekseninde Türkiye’nin ciddi bir muhalefet çıkması olasılığı olduğunu görüyorum’

Prof. Kozanoğlu’na göre, Batı’da neoliberalizme eleştiriler yeni bir zemin yoklamaya işaret. ABD’nin Çin’i tecrit politikasının müttefikleri tarafından da... 07.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-07T22:32+0300

2023-07-07T22:32+0300

2023-07-10T04:34+0300

eksen

radyo

ekonomi

muhalefet

türkiye

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Küresel ekonomideki hegemonyası sarsılan ABD’deki Biden yönetimi, dış politikada yeni çatışma ve gerilimler yaratırken, mayıs ortalarından bu yana neoliberal ekonomik modelin ‘tıkanıklığı’ temasını da dikkat çekici biçimde sahiplenmiş görünüyor.Biden’ın Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan’ın mayıs ortasında yaptığı ve herkesi şaşırtan açıklamalarının ardından ABD’nin Çin ile siyasi ve ekonomik rekabetindeki yükseliş dikkat çekiyor. Çin’in Rusya ile birlikte gelişmekte olan ülkeleri yanına katarak oluşturduğu BRICS ve ŞİÖ zemin kazanırken, ulusal kalkınmalar için uluslararası dayanışma fikri giderek gündem haline geliyor. Ukrayna çatışmasının yarattığı yeni ortamda, Avrupa’ya da yansıyan neoliberalizm tartışmalarının ne türden yeni bir model sunduğu meçhul görünüyor.Dünyada neoliberalizmin evrileceği model tartışmaları yüksek faiz oranları ve enflasyonla mücadele eşliğinde devam ederken, Türkiye’de ise seçim sonrasında oluşan yeni hükümet kamu maliyesini etkileyen sert kararlar almış durumda. Önemli yaşamsal ürünlerde KDV oranlarını ve vergileri yükseltme eşliğinde girişilen zam furyası, kamu açığının kapatılması gündemi belirliyor.Neoliberal küresel düzene dair tartışmalar ve Türkiye’deki alınan son kararlar eşliğinde durumu Prof. Hayri Kozanoğlu ile konuştuk.‘Neoliberalizme eleştiriler yeni bir zemin yoklama’Prof. Hayri Kozanoğlu’na göre, özellikle ABD’de Biden yönetiminin neoliberal modele dair son dönemdeki eleştirilerinin arkasında kapitalizmin yeni birikim modelini gündeme taşırken, Trump’ın önünü kesmek amaçlanıyor:‘Yükselen güçler bu özelliklerini kaybetmeye başladıklarında serbest piyasacılıktan geri adım atarlar’ABD’nin dış politikada çok daha saldırgan bir strateji izlediğini anımsatan Kozanoğlu, süper güçlerin güçlerini yitirmeye başladıklarında serbest piyasacılıktan geri adım attıklarını belirtti. Kozanoğlu, ABD’nin de Çin ile yeterince rekabet etmekte zorlanmasıyla tedarik zincirlerini sağlama alıp ittifak alanı oluşturmaya yöneldiğini vurguladı:‘Çin’e karşı tecrit politikası Amerika’nın da belli sermaye grupları tarafından çok sıcak karşılanmıyor’Ancak Kozanoğlu, Ukrayna savaşının ABD’ye en yakın bildiği müttefiklerinin Rusya’nın yanı sıra İran ve asıl Çin’den kopma konusunda ikna olmadıklarını gösterdiği görüşünde. Almanya ve Fransa’nın da Pekin ile bağlarını koparma tedirginliği yaşadığını belirten Kozanoğlu, ayrıca ABD şirketlerinin de Çin’le ilgili beklentilerinin sürmesine dikkat çekti:‘Dünya gerçekten belirsizliklerin çok fazla olduğu ilginç bir dönemden geçiyor’Kozanoğlu dünyanın ilginç bir geçiş dönemi yaşadığını belirtirken, Avrupa’da Almanya, Fransa gibi ülkelerin Çin ile bağlantılarının kopması olasılığından duydukları tedirginliğe vurgu yaptı. Kozanoğlu, yaşanan sürecin Avrupa’da yarattığı yeni iklime atıfta bulunurken, özellikle aşırı sağın güçlendiği, neoliberalizmin yapısal sorunlarının ise göçmenlerin ve Müslümanların üzerine atılmaya çalışıldığı belirsizliklerle dolu bir dönem yaşandığının altını çizdi:‘Türkiye bu açıdan organik bir muhalefetin oluşabilmesinin tohumlarını taşıyor’Fransa’da sonuncusu bir Arap gencin ölümüyle tetiklenen varoş isyanı olan son yıllardaki kitlesel itirazlara dikkat çekerken, muhalefetin direniş hatlarının birleşemediği bir görüntü bulunduğunu vurguladı. Kozanoğlu’na göre bu anlamda Türkiye’deki durum daha ‘umutlu’:‘Emek ekseninde Türkiye’nin ciddi bir muhalefet çıkması olasılığı olduğunu görüyorum’Kozanoğlu’na göre Türkiye’de emek ekseninde özellikle alım gücü düşmekte olan orta sınıfların da dahil olduğu ciddi bir muhalefet çıkma olasılığı bulunuyor:‘Ekonomi yönetiminin enflasyonu düşürmek gibi öncelikli bir amacı yok’Kamu açığının korkutucu boyutlar alması karşısında Erdoğan yönetiminin açıkladığı yeni vergiler ve KDV artışlarının yaratacağı atmosfere dikkat çeken Prof. Kozanoğlu’na göre öncelikli amaç enflasyonu düşürmek değil, ödemeler krizinin eşiğine gelinmesinin önlenmesi:‘Enflasyonun artması sıcak parayı, yabancı sermayeyi fazla ilgilendirmez’Kozanoğlu, ilk adım olarak yapay biçimde dizginlenen döviz kurunun serbest bırakıldığını anımsatırken, ekonomide Mehmet Şimşek ve Gaye Erkan yönetiminde bir ölçüde vergiler yoluyla ithalatı kısmanın amaçlandığını kaydetti:

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2023

Ceyda Karan https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/102181/41/1021814147_0:0:1000:1000_100x100_80_0_0_0126853c15209d716a780aa1a8a8fc94.jpg

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radyo, ekonomi, muhalefet, türkiye