https://sputniknews.com.tr/20230707/elektrik-tuketiminde-tum-zamanlarin-rekoru-kirildi-1073294387.html

Elektrik tüketiminde tüm zamanların rekoru kırıldı

Elektrik tüketiminde tüm zamanların rekoru kırıldı

Türkiye'de dün günlük bazda 1 milyon 14 bin 64 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 23 bin 208 megavatsaat oldu. 07.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-07T21:49+0300

2023-07-07T21:49+0300

2023-07-07T21:49+0300

ekonomi

elektrik

tüketim

türkiye

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Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 49 bin 40 megavatsaatle 15.00'te, en düşük tüketim 33 bin 146 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.Günlük bazda dün 1 milyon 14 bin 64 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 23 bin 208 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.Üretimde ilk sırada yüzde 23,1 ile doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 23 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 14,2 ile barajlı hidroelektrik santralleri izledi.Türkiye, dün 5 bin 751 megavatsaat elektrik ihracatı, 14 bin 894 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

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elektrik, tüketim, türkiye