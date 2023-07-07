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https://sputniknews.com.tr/20230707/elektrik-tuketiminde-tum-zamanlarin-rekoru-kirildi-1073294387.html
Elektrik tüketiminde tüm zamanların rekoru kırıldı
Elektrik tüketiminde tüm zamanların rekoru kırıldı
Türkiye'de dün günlük bazda 1 milyon 14 bin 64 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 23 bin 208 megavatsaat oldu. 07.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-07T21:49+0300
2023-07-07T21:49+0300
ekonomi
elektrik
tüketim
türkiye
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Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 49 bin 40 megavatsaatle 15.00'te, en düşük tüketim 33 bin 146 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.Günlük bazda dün 1 milyon 14 bin 64 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 23 bin 208 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.Üretimde ilk sırada yüzde 23,1 ile doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 23 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 14,2 ile barajlı hidroelektrik santralleri izledi.Türkiye, dün 5 bin 751 megavatsaat elektrik ihracatı, 14 bin 894 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.
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elektrik, tüketim, türkiye
elektrik, tüketim, türkiye

Elektrik tüketiminde tüm zamanların rekoru kırıldı

21:49 07.07.2023
© AFP 2023 / KENZO TRIBOUILLARDElektrik
Elektrik - Sputnik Türkiye, 1920, 07.07.2023
© AFP 2023 / KENZO TRIBOUILLARD
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Türkiye'de dün günlük bazda 1 milyon 14 bin 64 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 23 bin 208 megavatsaat oldu.
Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 49 bin 40 megavatsaatle 15.00'te, en düşük tüketim 33 bin 146 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.
Günlük bazda dün 1 milyon 14 bin 64 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 23 bin 208 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.
Üretimde ilk sırada yüzde 23,1 ile doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 23 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 14,2 ile barajlı hidroelektrik santralleri izledi.
Türkiye, dün 5 bin 751 megavatsaat elektrik ihracatı, 14 bin 894 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.
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