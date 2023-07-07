https://sputniknews.com.tr/20230707/ek-butce-kanun-teklifi-tbmmde-1073289182.html
Ek bütçe kanun teklifi TBMM'de
Ek bütçe kanun teklifi TBMM'de
2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Bağlı Cetvellerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla TBMM Başkanlığına... 07.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-07T17:41+0300
2023-07-07T17:41+0300
2023-07-07T17:41+0300
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tbmm, tbmm genel kurulu, tbmm plan ve bütçe komisyonu
tbmm, tbmm genel kurulu, tbmm plan ve bütçe komisyonu
Ek bütçe kanun teklifi TBMM'de
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2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Bağlı Cetvellerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla TBMM Başkanlığına sunuldu.