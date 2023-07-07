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ANKARA'DAN HABER VAR
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan: İmamoğlu'nu desteklerim ama önce 'Ben varım' demeli
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MÜZİĞİN EFSANELERİ
Sokakta başladı, caz müziğin en tanınan isimlerinden oldu
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ANKARA FARKI
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55 dk
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16:05
50 dk
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AKŞAM POSTASI
Can Atalay için eylem. Sera Kadıgil anlatıyor
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Ek bütçe kanun teklifi TBMM'de
Ek bütçe kanun teklifi TBMM'de
2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Bağlı Cetvellerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla TBMM Başkanlığına... 07.07.2023, Sputnik Türkiye
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tbmm, tbmm genel kurulu, tbmm plan ve bütçe komisyonu
tbmm, tbmm genel kurulu, tbmm plan ve bütçe komisyonu

Ek bütçe kanun teklifi TBMM'de

17:41 07.07.2023
© AA / TBMMTBMM Genel Kurulu
TBMM Genel Kurulu - Sputnik Türkiye, 1920, 07.07.2023
© AA / TBMM
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2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Bağlı Cetvellerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla TBMM Başkanlığına sunuldu.
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