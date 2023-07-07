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ANKARA'DAN HABER VAR
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan Radyo Sputnik'in konuğu oluyor
09:01
58 dk
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Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
HABERLER
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11:00
5 dk
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12:00
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13:00
5 dk
MÜZİĞİN EFSANELERİ
Sokakta başladı, caz müziğin en tanınan isimlerinden oldu
13:25
8 dk
HABERLER
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14:00
5 dk
ANKARA FARKI
Memur zammına sendikalar ne diyor?
15:02
55 dk
HABERLER
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16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
50 dk
HABERLER
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17:00
3 dk
AKŞAM POSTASI
Can Atalay için eylem. Sera Kadıgil anlatıyor
17:03
88 dk
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19:00
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YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:15
45 dk
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15:00
14 dk
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16:00
14 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:14
45 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
14 dk
AKŞAM POSTASI
Atilla Güner'le Akşam Postası
17:14
75 dk
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19:00
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EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://sputniknews.com.tr/20230707/dolar-ve-euroda-son-durum-ne-1073267078.html
Dolar ve euro'da son durum ne?
Dolar ve euro'da son durum ne?
İstanbul serbest piyasada dolar 26,1060 liradan, euro 28,4200 liradan güne başladı. 07.07.2023, Sputnik Türkiye
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Serbest piyasada 26,1040 liradan alınan dolar 26,1060 liradan satılıyor. 28,4180 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 28,4200 lira olarak belirlendi.Dün doların satış fiyatı 26,0250 lira, euronun satış fiyatı ise 28,3010 lira olmuştu.Gram altın ne kadar?Spot piyasada altın satış fiyatları şöyle:Gram altın bin 607 lira, çeyrek altın 2 bin 602 lira, Cumhuriyet altını 10 bin 378 liradan el değiştiriyor.Borsada günün ilk rakamlarıBorsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne 6.141 puandan başladı.Brent petrolün varil fiyatı 76.89 dolarBrent petrolün varili uluslararası piyasalarda 76.89 dolardan işlem görüyor.Bitcoin'de son durum ne?Bitcoin bugün 30.204 dolar seviyesinde.
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dolar, dolar/tl, euro, euro/tl, altın
dolar, dolar/tl, euro, euro/tl, altın

Dolar ve euro'da son durum ne?

09:19 07.07.2023
© İHADolar
Dolar - Sputnik Türkiye, 1920, 07.07.2023
© İHA
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İstanbul serbest piyasada dolar 26,1060 liradan, euro 28,4200 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 26,1040 liradan alınan dolar 26,1060 liradan satılıyor. 28,4180 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 28,4200 lira olarak belirlendi.
Dün doların satış fiyatı 26,0250 lira, euronun satış fiyatı ise 28,3010 lira olmuştu.

Gram altın ne kadar?

Spot piyasada altın satış fiyatları şöyle:
Gram altın bin 607 lira, çeyrek altın 2 bin 602 lira, Cumhuriyet altını 10 bin 378 liradan el değiştiriyor.

Borsada günün ilk rakamları

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne 6.141 puandan başladı.

Brent petrolün varil fiyatı 76.89 dolar

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 76.89 dolardan işlem görüyor.

Bitcoin'de son durum ne?

Bitcoin bugün 30.204 dolar seviyesinde.
Dolar - Sputnik Türkiye, 1920, 06.07.2023
EKONOMİ
Dolar ve euro'da son durum ne?
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