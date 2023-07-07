https://sputniknews.com.tr/20230707/dolar-ve-euroda-son-durum-ne-1073267078.html

Dolar ve euro'da son durum ne?

Dolar ve euro'da son durum ne?

İstanbul serbest piyasada dolar 26,1060 liradan, euro 28,4200 liradan güne başladı. 07.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-07T09:19+0300

2023-07-07T09:19+0300

2023-07-07T09:19+0300

ekonomi

dolar

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euro

euro/tl

altın

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Serbest piyasada 26,1040 liradan alınan dolar 26,1060 liradan satılıyor. 28,4180 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 28,4200 lira olarak belirlendi.Dün doların satış fiyatı 26,0250 lira, euronun satış fiyatı ise 28,3010 lira olmuştu.Gram altın ne kadar?Spot piyasada altın satış fiyatları şöyle:Gram altın bin 607 lira, çeyrek altın 2 bin 602 lira, Cumhuriyet altını 10 bin 378 liradan el değiştiriyor.Borsada günün ilk rakamlarıBorsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne 6.141 puandan başladı.Brent petrolün varil fiyatı 76.89 dolarBrent petrolün varili uluslararası piyasalarda 76.89 dolardan işlem görüyor.Bitcoin'de son durum ne?Bitcoin bugün 30.204 dolar seviyesinde.

https://sputniknews.com.tr/20230706/dolar-ve-euroda-son-durum-ne-1073224675.html

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