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https://sputniknews.com.tr/20230707/depremlerde-yikilan-apartmanin-2-muteahhidine-90ar-yila-kadar-hapis-talebi-1073275628.html
Depremlerde yıkılan apartmanın 2 müteahhidine 90'ar yıla kadar hapis talebi
Depremlerde yıkılan apartmanın 2 müteahhidine 90'ar yıla kadar hapis talebi
Deprem felaketinde yerle bir olan Adana'daki Özgür Apartmanı ile ilgili soruşturma tamamlandı. 4 kişinin yaşamını yitirdiği binayla ilgili tutuksuz müteahhit... 07.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-07T13:40+0300
2023-07-07T13:40+0300
yaşam
deprem
kahramanmaraş
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Adana'daki Özgür Apartmanı'nın Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılmasına ilişkin soruşturma kapsamında, tutuksuz müteahhit kardeşler Mahmut ve Murat A. hakkında 90'ar yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.Pazarcık merkezli 6 Şubat'taki 7,7 büyüklüğündeki depremde hasar alan, Elbistan merkezli 7,6 büyüklüğündeki sarsıntıda yıkılan, Çukurova ilçesi Güzelyalı Mahallesi'ndeki Özgür Apartmanı'nın müteahhitleri Mahmut ve Murat A. hakkında Adana Cumhuriyet Başsavcılığı bünyesinde kurulan Deprem Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma tamamlandı.Savcılıkça hazırlanan ve Adana 3. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, müteahhit kardeşlerin "Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan, binadaki 4 kişinin yaşamını yitirmesiyle ilgili her bir maktul yönünden 22,5 yıla kadar olmak üzere toplamda 90'ar yıla kadar hapisle cezalandırılmaları istendi.Özgür Apartmanı'nın yıkılmasına ilişkin hazırlanan bilirkişi raporuna da iddianamede yer verildi.Raporda, binanın üzerine inşa edildiği bölgede herhangi bir taşıma gücü ve oturma sorununun görülmediği belirtildi.Özgür Apartmanı'nın depremde yıkılmasında zeminden kaynaklanan bir nedenin bulunmadığı anlatılan raporda, "Binadan alınan beton ve çelik numunelerinin, binanın yapıldığı yılda yürürlükte olan 1975 deprem yönetmeliği yükümlülüklerini karşılamadığı belirlenmiştir." ifadesine yer verildi.İddianamede, yapı müteahhitleri Mahmut ve Murat A. ile teknik uygulama sorumlusu Selami Y.'nin "kusurlu yapıdan sorumlu olduğu" belirtilerek, "Selami Y. vefat ettiği için hakkında kovuşturmaya yer olmadığına karar verilmiştir." ifadesi kullanıldı.
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deprem, kahramanmaraş
deprem, kahramanmaraş

Depremlerde yıkılan apartmanın 2 müteahhidine 90'ar yıla kadar hapis talebi

13:40 07.07.2023
© İHADepremde işyeri yıkıldı, hasarlı kamyonetini dükkanı haline getirdi
Depremde işyeri yıkıldı, hasarlı kamyonetini dükkanı haline getirdi - Sputnik Türkiye, 1920, 07.07.2023
© İHA
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Deprem felaketinde yerle bir olan Adana'daki Özgür Apartmanı ile ilgili soruşturma tamamlandı. 4 kişinin yaşamını yitirdiği binayla ilgili tutuksuz müteahhit kardeşler Mahmut ve Murat A. hakkında 90'ar yıla kadar hapis cezası talep edildi
Adana'daki Özgür Apartmanı'nın Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılmasına ilişkin soruşturma kapsamında, tutuksuz müteahhit kardeşler Mahmut ve Murat A. hakkında 90'ar yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.
Pazarcık merkezli 6 Şubat'taki 7,7 büyüklüğündeki depremde hasar alan, Elbistan merkezli 7,6 büyüklüğündeki sarsıntıda yıkılan, Çukurova ilçesi Güzelyalı Mahallesi'ndeki Özgür Apartmanı'nın müteahhitleri Mahmut ve Murat A. hakkında Adana Cumhuriyet Başsavcılığı bünyesinde kurulan Deprem Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma tamamlandı.
Savcılıkça hazırlanan ve Adana 3. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, müteahhit kardeşlerin "Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan, binadaki 4 kişinin yaşamını yitirmesiyle ilgili her bir maktul yönünden 22,5 yıla kadar olmak üzere toplamda 90'ar yıla kadar hapisle cezalandırılmaları istendi.
Özgür Apartmanı'nın yıkılmasına ilişkin hazırlanan bilirkişi raporuna da iddianamede yer verildi.
Raporda, binanın üzerine inşa edildiği bölgede herhangi bir taşıma gücü ve oturma sorununun görülmediği belirtildi.
Özgür Apartmanı'nın depremde yıkılmasında zeminden kaynaklanan bir nedenin bulunmadığı anlatılan raporda, "Binadan alınan beton ve çelik numunelerinin, binanın yapıldığı yılda yürürlükte olan 1975 deprem yönetmeliği yükümlülüklerini karşılamadığı belirlenmiştir." ifadesine yer verildi.
İddianamede, yapı müteahhitleri Mahmut ve Murat A. ile teknik uygulama sorumlusu Selami Y.'nin "kusurlu yapıdan sorumlu olduğu" belirtilerek, "Selami Y. vefat ettiği için hakkında kovuşturmaya yer olmadığına karar verilmiştir." ifadesi kullanıldı.
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