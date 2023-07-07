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https://sputniknews.com.tr/20230707/cumhurbaskanliginda-ucretsiz-konserler-verilecek-sinan-akcil-konseriyle-baslayacak-1073268578.html
Cumhurbaşkanlığı'nda ücretsiz konserler verilecek: Sinan Akçıl konseriyle başlayacak
Cumhurbaşkanlığı'nda ücretsiz konserler verilecek: Sinan Akçıl konseriyle başlayacak
Cumhurbaşkanı Danışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Millet Kongre ve Kültür Merkezi Müdürü Orhan Karakurt, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nin ücretsiz... 07.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-07T09:59+0300
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Karakurt, Cumhurbaşkanlığı Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek konser ve etkinliklerle ilgili çalışmaları anlattı.Cumhurbaşkanlığı Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenecek etkinliklerin tanıtımı ve bilet başvurusu için bir internet sitesinin hazırlandığını belirten Karakurt, "Merkezimizin sahnesi; opera, tiyatro, konser, konferans ve seminer dahil olmak üzere her türlü etkinlik performanslarını sahnelemeye müsait ve tüm teknik donanımlara sahip olacak şekilde tasarlandı. Etkinliklerimize katılım göstermek isteyen misafirlerimiz; www.milletkultur.gov.tr internet adresimizden davetiyelerini edinebilirler. Tüm etkinliklerimiz ücretsiz olacak." dedi.Karakurt, "Sadece yetişkinler için değil çocuklarımız ve gençlerimiz için de tiyatrolar, müzikaller, söyleşiler gibi eğitim, kültür ve sanatın yelpazesini oluşturan pek çok etkinliğimiz olacak. Kültür ve Turizm Bakanlığımız ve TRT ile paydaşlık çerçevesinde etkinlikler gerçekleştirilecek." ifadelerini kullandı.Karakurt, konser ve etkinlik takvimine, internet sitesinin yanı sıra sosyal medya platformlarında oluşturulan "milletkultur" sayfalarından da ulaşılabileceğini belirtti.100. Yıl Marşı'nın tanıtımı ağustos ayında yapılacakCumhurbaşkanlığı Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’ndeki etkinlikler, yarın Sinan Akçıl konseriyle başlayacak.Merkezde 22 Temmuz'da Türk Dünyası Müzik ve Halk Dansları Topluluğu, 29 Temmuz'da ise Jandarma Bandosu’nun konserleri gerçekleşecek. Ağustos ayında ise 2023 Aşık Veysel Yılı’na özel olarak hazırlanan etkinlikler Cumhurbaşkanlığı Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde sahnelenecek.Cumhurbaşkanlığı Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde ağustos ayı içinde ayrıca, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası 100. Yıl Konseri ve 100. Yıl Marşı’nın tanıtım programının da gerçekleştirilmesi planlanıyor.Cumhurbaşkanlığı Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi, 2016'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından hizmete açıldı. İki bin seyirci kapasiteli kültür merkezi, başta Cumhurbaşkanlığı olmak üzere bakanlıklar ve kamu kurumlarının programlarına ev sahipliği yaptı.
https://sputniknews.com.tr/20230705/christina-aguilera-turkiyede-ilk-konserini-verecek-1073198531.html
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türkiye, beştepe, sinan akçıl, konser, beştepe

Cumhurbaşkanlığı'nda ücretsiz konserler verilecek: Sinan Akçıl konseriyle başlayacak

09:59 07.07.2023
© Fotoğraf : YouTubeSinan Akçıl: Ivır zıvır şarkıcılara artık şarkı yok
Sinan Akçıl: Ivır zıvır şarkıcılara artık şarkı yok - Sputnik Türkiye, 1920, 07.07.2023
© Fotoğraf : YouTube
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Cumhurbaşkanı Danışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Millet Kongre ve Kültür Merkezi Müdürü Orhan Karakurt, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nin ücretsiz konserler ve etkinliklere ev sahipliği yapacağını açıkladı.
Karakurt, Cumhurbaşkanlığı Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek konser ve etkinliklerle ilgili çalışmaları anlattı.
Cumhurbaşkanlığı Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenecek etkinliklerin tanıtımı ve bilet başvurusu için bir internet sitesinin hazırlandığını belirten Karakurt, "Merkezimizin sahnesi; opera, tiyatro, konser, konferans ve seminer dahil olmak üzere her türlü etkinlik performanslarını sahnelemeye müsait ve tüm teknik donanımlara sahip olacak şekilde tasarlandı. Etkinliklerimize katılım göstermek isteyen misafirlerimiz; www.milletkultur.gov.tr internet adresimizden davetiyelerini edinebilirler. Tüm etkinliklerimiz ücretsiz olacak." dedi.
Karakurt, "Sadece yetişkinler için değil çocuklarımız ve gençlerimiz için de tiyatrolar, müzikaller, söyleşiler gibi eğitim, kültür ve sanatın yelpazesini oluşturan pek çok etkinliğimiz olacak. Kültür ve Turizm Bakanlığımız ve TRT ile paydaşlık çerçevesinde etkinlikler gerçekleştirilecek." ifadelerini kullandı.
Karakurt, konser ve etkinlik takvimine, internet sitesinin yanı sıra sosyal medya platformlarında oluşturulan "milletkultur" sayfalarından da ulaşılabileceğini belirtti.

100. Yıl Marşı'nın tanıtımı ağustos ayında yapılacak

Cumhurbaşkanlığı Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’ndeki etkinlikler, yarın Sinan Akçıl konseriyle başlayacak.
Merkezde 22 Temmuz'da Türk Dünyası Müzik ve Halk Dansları Topluluğu, 29 Temmuz'da ise Jandarma Bandosu’nun konserleri gerçekleşecek. Ağustos ayında ise 2023 Aşık Veysel Yılı’na özel olarak hazırlanan etkinlikler Cumhurbaşkanlığı Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde sahnelenecek.
Cumhurbaşkanlığı Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde ağustos ayı içinde ayrıca, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası 100. Yıl Konseri ve 100. Yıl Marşı’nın tanıtım programının da gerçekleştirilmesi planlanıyor.
Cumhurbaşkanlığı Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi, 2016'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından hizmete açıldı. İki bin seyirci kapasiteli kültür merkezi, başta Cumhurbaşkanlığı olmak üzere bakanlıklar ve kamu kurumlarının programlarına ev sahipliği yaptı.
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