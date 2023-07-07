https://sputniknews.com.tr/20230707/cumhurbaskani-erdogan-basariyi-sadece-gecmiste-kiyasta-ararsak-yerinde-saymaktan-kurtulamayiz-1073285566.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsveç'e: Terörle arasına mesafe koyamayan NATO'ya nasıl katkı yapabilir?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsveç'e: Terörle arasına mesafe koyamayan NATO'ya nasıl katkı yapabilir?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsveç'in NATO üyeliği süreciyle ilgili önemli mesajlar verdi. Erdoğan ''Teröre kucak açanlara destek veremeyiz. Terörle... 07.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-07T16:02+0300

2023-07-07T16:02+0300

2023-07-07T16:20+0300

politika

recep tayyip erdoğan

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da ''10. Dönem Müşterek Komuta ve Kurmay Eğitimi, 5. Dönem Komuta ve Kurmay Eğitimi ve 12. Dönem Karargah Subaylığı Eğitimi Mezuniyet Töreni''nde konuştu.İsveç'in NATO üyeliğine ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye'nin son 71 yılda NATO ittifakına yaptığı katkıları, çok az müttefik yapmıştır. Finlandiya'nın üyeliğine onay vererek ilkesel duruşumuzu ortaya koyduk. Teröristleri himaye edenlere de tepkimizi göstermeden çekinmedik. NATO çatısı altında dayanışma sergileyelim diyenlerin canilere kucak açmasının makul gerekçesi olamaz. Bize tavsiyede bulunanlar öncelikle şu sorulara cevap vermelidir. Terörle insanlık yan yana duramaz. Teröre kucak açanlara NATO üyeliği konusunda destek veremeyiz. Türkiye, sokaklarında teröristlerin cirit attığı bir ülkeye nasıl güvenebilir? Terörle arasına mesafe koyamayan bir devlet NATO'ya nasıl katkı yapabilir? Madrid'de ülkemize verilen sözlere riayet edilmesini bekliyoruz." ifadelerini kullandı.Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:''Milli Savunma Üniversitemizin bu gurur gününde sizlerle beraber olmaktan büyük memnuniyet duyuyorum. Bugün toplam 249 subayımız mezuniyet sevinci yaşıyor. Mezunlarımız arasında 91 misafir öğrencimiz de bulunuyor. Misafirlerimize kendi ülkelerinde başarılar diliyorum. Sizleri donanımlı şekilde yetiştiren ailelerinize, hocalarınıza ve komutanlarınıza ülkem ve milletim adına teşekkür ediyorum. Siz genç teğmenlerimize sonuna kadar güveniyorum.Mezun olan her bir evladımızın vatanımız, bağımsızlığımız uğruna gerektiğinde şehadete yürüyeceğinden asla şüphe duymuyorum. Siz genç teğmenlerimize sonuna kadar güveniyorum.Bu sene 7. kuruluş yılını kutlayacak Milli Savunma Üniversitemizi bitiren subay ve astsubaylarımız kahraman ordumuzun çeşitli birimlerinde kahramanlıklarıyla göz dolduruyor.Emniyet teşkilatımız asayiş hizmetleri ve terörle mücadelede, istihbarat birimlerimiz devletimizin iç ve dış gış güvenliğinde, diğer kurum ve kuruluşlarımız kendi görev sahalarında mesuliyetlerini en iyi şekilde yerine getiriyor.Güncel şartlara göre, kurumlarımızın sürekli bir tekamül içinde olması gerekiyor. Başarıyı sadece geçmişte kıyasta ararsak yerinde saymaktan kurtulamayız. Yeni yapının durağanlaşmasına izin veremeyiz."

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recep tayyip erdoğan