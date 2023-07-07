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Çocukların sesinden rahatsız olup üzerlerine çamaşır sulu sıvı attı
Çocukların sesinden rahatsız olup üzerlerine çamaşır sulu sıvı attı
Arnavutköy'de iddiaya göre, akşam saatlerinde sokakta oyun oynayan çocukların sesinden şikayetçi olan bir kadın kovaya doldurduğu çamaşır sulu sıvıyı... 07.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-07T10:31+0300
2023-07-07T10:31+0300
türkiye
arnavutköy
çamaşır suyu
çocuk
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İddiaya göre, sokakta oyun oynayan çocukların sesinden şikayetçi olan bir kadın çocuklara önce hakaret etti. Ardından bir kovaya doldurduğu içerisinde çamaşır suyu olduğu iddia edilen sıvıyı çocuklara atmaya başladı. Kadından kaçan çocuklardan bazılarının yere düşerek yaralandığı öne sürülürken, hemen hemen her gün aynı problemle karşılaştıklarını iddia eden mahalleli duruma isyan etti. Kadının çocukların üzerine kovadaki çamaşır sulu sıvıyı attığı anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.'Bu kadın yüzünden çocuğumu başka bir yere göndermek zorunda kaldım'Olayla alakalı konuşan mahalle sakinlerinden Tülay Yılmaz, “Ben bu binaya onlardan önce taşınmıştım binadaki gider suyu sesinden bile rahatsız olup beni rahatsız ediyor bu tarz olayları çok yaşadık ben bu kadın yüzünden çocuğumu başka bir yere göndermek zorunda kaldım. Bu kadının derdi çocuklar dün akşam ben tatil dönüşünde baktım insanlar toplanmış. Çocukların üzerine çamaşır sulu su dökmüş çocuklara kastediyor bildiğiniz. Birde gidip bizi mahkemeye vermiş” şeklinde konuştu.'Hemen hemen her gün aynı şeyleri yaşıyoruz'Kardeşinin kaçarken yaralandığı öne süren Hilal Küçükosman, “Dün akşam baktık kadın elindeki kovayla çıktı çocuklara su atıyor ve çamaşır suyu kokuyor. Biz polislere haber verdik kendisi suyu atıp kaçtı eve. Benim kardeşim onlardan kaçarken düşmüş yaralanmış hemen hemen her gün aynı şeyleri yaşıyoruz. Çocuklar kendi evlerinin bahçesinde bile oturamıyor. Biz yaşlı annesi var rahatsız oluyordur diye hep yuttuk ama artık dayamıyoruz” dedi.
https://sputniknews.com.tr/20230531/bozuk-etleri-camasir-suyu-ile-yikayip-musterilere-yedirdiler-1071848849.html
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arnavutköy, çamaşır suyu, çocuk
arnavutköy, çamaşır suyu, çocuk

Çocukların sesinden rahatsız olup üzerlerine çamaşır sulu sıvı attı

10:31 07.07.2023
© İHA / BATUHAN TOPRAKÇocukların sesinden rahatsız olup üzerlerine çamaşır sulu sıvı attı
Çocukların sesinden rahatsız olup üzerlerine çamaşır sulu sıvı attı - Sputnik Türkiye, 1920, 07.07.2023
© İHA / BATUHAN TOPRAK
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Arnavutköy'de iddiaya göre, akşam saatlerinde sokakta oyun oynayan çocukların sesinden şikayetçi olan bir kadın kovaya doldurduğu çamaşır sulu sıvıyı çocukların üzerine attı. Kadından kaçarken yere düşen çocukların yaralandığı öne sürülürken, kadının kovayla çocuklarının üzerine sıvıyı attığı anlar kameraya yansıdı.
İddiaya göre, sokakta oyun oynayan çocukların sesinden şikayetçi olan bir kadın çocuklara önce hakaret etti. Ardından bir kovaya doldurduğu içerisinde çamaşır suyu olduğu iddia edilen sıvıyı çocuklara atmaya başladı. Kadından kaçan çocuklardan bazılarının yere düşerek yaralandığı öne sürülürken, hemen hemen her gün aynı problemle karşılaştıklarını iddia eden mahalleli duruma isyan etti. Kadının çocukların üzerine kovadaki çamaşır sulu sıvıyı attığı anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

'Bu kadın yüzünden çocuğumu başka bir yere göndermek zorunda kaldım'

Olayla alakalı konuşan mahalle sakinlerinden Tülay Yılmaz, “Ben bu binaya onlardan önce taşınmıştım binadaki gider suyu sesinden bile rahatsız olup beni rahatsız ediyor bu tarz olayları çok yaşadık ben bu kadın yüzünden çocuğumu başka bir yere göndermek zorunda kaldım. Bu kadının derdi çocuklar dün akşam ben tatil dönüşünde baktım insanlar toplanmış. Çocukların üzerine çamaşır sulu su dökmüş çocuklara kastediyor bildiğiniz. Birde gidip bizi mahkemeye vermiş” şeklinde konuştu.

'Hemen hemen her gün aynı şeyleri yaşıyoruz'

Kardeşinin kaçarken yaralandığı öne süren Hilal Küçükosman, “Dün akşam baktık kadın elindeki kovayla çıktı çocuklara su atıyor ve çamaşır suyu kokuyor. Biz polislere haber verdik kendisi suyu atıp kaçtı eve. Benim kardeşim onlardan kaçarken düşmüş yaralanmış hemen hemen her gün aynı şeyleri yaşıyoruz. Çocuklar kendi evlerinin bahçesinde bile oturamıyor. Biz yaşlı annesi var rahatsız oluyordur diye hep yuttuk ama artık dayamıyoruz” dedi.
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