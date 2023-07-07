https://sputniknews.com.tr/20230707/cinli-uzman-yellenin-ziyareti-pekinle-baglari-tamamen-koparmaya-hazir-olmadiklarini-gosteriyor-1073288480.html
Çinli uzman: Yellen’ın ziyareti, Pekin'le bağları tamamen koparmaya hazır olmadıklarını gösteriyor
Çinli uzman: Yellen’ın ziyareti, Pekin'le bağları tamamen koparmaya hazır olmadıklarını gösteriyor
ABD Hazine Bakanı Yellen’ın Çin ziyaretinin, Washington’ın Pekin’le diyaloga ihtiyacı olduğunu ve ilişkileri tamamen koparmaya hazır olmadığını gösterdiğini... 07.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-07T17:25+0300
2023-07-07T17:25+0300
2023-07-07T17:25+0300
janet yellen
dünya
çin
abd
yuan
dolar
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/07/07/1073288842_0:57:3071:1784_1920x0_80_0_0_849306dc3320bb99ffc45acee427c91f.jpg
Valday Tartışma Kulübü uzmanı, Şanghay Stratejik ve Uluslararası Çalışmalar Merkezi Başkan Yardımcısı Nelson Wong, Sputnik’e açıklamasında, ABD Hazine Bakanı Janet Yellen’ın Çin ziyaretini değerlendirdi:Wong, “Daha geniş bir perspektiften bakıldığında, Yellen’ın Çin ziyareti, ABD Dışişleri Bakanı Blinken’in son Çin ziyaretinin devamı niteliğinde. Bu da ABD’nin halâ Pekin’le diyalog ve istişare ihtiyacına sahip olduğunu gösteriyor. Yellen’ın ziyareti, Biden idaresinin Çin’le ilişkileri tamamen koparmaya hazır olmadığını gösteren bir jest” dedi.Çin-ABD rekabetinin artık nesnel gerçeklik haline geldiğini söyleyen uzman, Washington’un uzun yıllardır Pekin’e ekonomi, siyaset, bilim ve teknoloji alanlarında baskı ve önleme yapmaya çalıştığını ve bunun için mümkün tüm araçlara başvurduğunu, ama bunun ABD için iyi hiçbir sonuca yol açmadığını kaydetti.Wong, “Çin-ABD ilişkilerinin, daha önce olduğu gibi dostça haline dönebileceğini beklemek bilim kurgu türünden olur. Çin-ABD ilişkilerinin uzun vadede normal seyredeceği ve her iki taraf için amacın ‘mücadele et ama yıkma’ olacağı tahmin edilebilir” diye anlattı.Yellen’ın, Çin’in geçenlerde kabul ettiği Ulusal Egemenlik ve Güvenlik Yasası ile ABD baskısına karşı bir dizi önlem ve bu karşı önlemlerin ABD şirketlerini nasıl etkileyebileceği hakkında bilgi edinmek isteyeceğini söyleyen uzman, “Taraflar, yuan-dolar kur mekanizmasını ve Çin'in ABD borcundaki payını artırıp artıramayacağını değerlendirebilir” diye ekledi.
https://sputniknews.com.tr/20230707/cin-basbakani-liden-abd-hazine-bakani-yellena-pekine-ayak-bastiginizda-gokkusagini-gorduk-1073272619.html
https://sputniknews.com.tr/20230706/yuksek-gerilimli-abd-cin-iliskilerine-istikrar-dokunusu-abd-hazine-bakani-pekini-ziyaret-ediyor-1073237348.html
çin
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/07/07/1073288842_161:0:2890:2047_1920x0_80_0_0_d5f9b8182ac3958792a2822f7c7b9b08.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
janet yellen, çin, abd, yuan, dolar
janet yellen, çin, abd, yuan, dolar
Çinli uzman: Yellen’ın ziyareti, Pekin'le bağları tamamen koparmaya hazır olmadıklarını gösteriyor
Abone ol
ABD Hazine Bakanı Yellen’ın Çin ziyaretinin, Washington’ın Pekin’le diyaloga ihtiyacı olduğunu ve ilişkileri tamamen koparmaya hazır olmadığını gösterdiğini söyleyen Çinli uzman Wong, yine de iki ülke arasındaki ilişkilerin ‘dostça’ haline döneceğini beklemenin bilim kurgu türünden olacağını belirtti.
Valday Tartışma Kulübü uzmanı, Şanghay Stratejik ve Uluslararası Çalışmalar Merkezi Başkan Yardımcısı Nelson Wong, Sputnik’e açıklamasında, ABD Hazine Bakanı Janet Yellen’ın Çin ziyaretini değerlendirdi:
Wong, “Daha geniş bir perspektiften bakıldığında, Yellen’ın Çin ziyareti, ABD Dışişleri Bakanı Blinken’in son Çin ziyaretinin devamı niteliğinde. Bu da ABD’nin halâ Pekin’le diyalog ve istişare ihtiyacına sahip olduğunu gösteriyor. Yellen’ın ziyareti, Biden idaresinin Çin’le ilişkileri tamamen koparmaya hazır olmadığını gösteren bir jest” dedi.
Çin-ABD rekabetinin artık nesnel gerçeklik haline geldiğini söyleyen uzman, Washington’un uzun yıllardır Pekin’e ekonomi, siyaset, bilim ve teknoloji alanlarında baskı ve önleme yapmaya çalıştığını ve bunun için mümkün tüm araçlara başvurduğunu, ama bunun ABD için iyi hiçbir sonuca yol açmadığını kaydetti.
Wong, “Çin-ABD ilişkilerinin, daha önce olduğu gibi dostça haline dönebileceğini beklemek bilim kurgu türünden olur. Çin-ABD ilişkilerinin uzun vadede normal seyredeceği ve her iki taraf için amacın ‘mücadele et ama yıkma’ olacağı tahmin edilebilir” diye anlattı.
Yellen’ın, Çin’in geçenlerde kabul ettiği Ulusal Egemenlik ve Güvenlik Yasası ile ABD baskısına karşı bir dizi önlem ve bu karşı önlemlerin ABD şirketlerini nasıl etkileyebileceği hakkında bilgi edinmek isteyeceğini söyleyen uzman, “Taraflar, yuan-dolar kur mekanizmasını ve Çin'in ABD borcundaki payını artırıp artıramayacağını değerlendirebilir” diye ekledi.