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https://sputniknews.com.tr/20230707/cinli-uzman-yellenin-ziyareti-pekinle-baglari-tamamen-koparmaya-hazir-olmadiklarini-gosteriyor-1073288480.html
Çinli uzman: Yellen’ın ziyareti, Pekin'le bağları tamamen koparmaya hazır olmadıklarını gösteriyor
Çinli uzman: Yellen’ın ziyareti, Pekin'le bağları tamamen koparmaya hazır olmadıklarını gösteriyor
ABD Hazine Bakanı Yellen’ın Çin ziyaretinin, Washington’ın Pekin’le diyaloga ihtiyacı olduğunu ve ilişkileri tamamen koparmaya hazır olmadığını gösterdiğini... 07.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-07T17:25+0300
2023-07-07T17:25+0300
janet yellen
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Valday Tartışma Kulübü uzmanı, Şanghay Stratejik ve Uluslararası Çalışmalar Merkezi Başkan Yardımcısı Nelson Wong, Sputnik’e açıklamasında, ABD Hazine Bakanı Janet Yellen’ın Çin ziyaretini değerlendirdi:Wong, “Daha geniş bir perspektiften bakıldığında, Yellen’ın Çin ziyareti, ABD Dışişleri Bakanı Blinken’in son Çin ziyaretinin devamı niteliğinde. Bu da ABD’nin halâ Pekin’le diyalog ve istişare ihtiyacına sahip olduğunu gösteriyor. Yellen’ın ziyareti, Biden idaresinin Çin’le ilişkileri tamamen koparmaya hazır olmadığını gösteren bir jest” dedi.Çin-ABD rekabetinin artık nesnel gerçeklik haline geldiğini söyleyen uzman, Washington’un uzun yıllardır Pekin’e ekonomi, siyaset, bilim ve teknoloji alanlarında baskı ve önleme yapmaya çalıştığını ve bunun için mümkün tüm araçlara başvurduğunu, ama bunun ABD için iyi hiçbir sonuca yol açmadığını kaydetti.Wong, “Çin-ABD ilişkilerinin, daha önce olduğu gibi dostça haline dönebileceğini beklemek bilim kurgu türünden olur. Çin-ABD ilişkilerinin uzun vadede normal seyredeceği ve her iki taraf için amacın ‘mücadele et ama yıkma’ olacağı tahmin edilebilir” diye anlattı.Yellen’ın, Çin’in geçenlerde kabul ettiği Ulusal Egemenlik ve Güvenlik Yasası ile ABD baskısına karşı bir dizi önlem ve bu karşı önlemlerin ABD şirketlerini nasıl etkileyebileceği hakkında bilgi edinmek isteyeceğini söyleyen uzman, “Taraflar, yuan-dolar kur mekanizmasını ve Çin'in ABD borcundaki payını artırıp artıramayacağını değerlendirebilir” diye ekledi.
https://sputniknews.com.tr/20230707/cin-basbakani-liden-abd-hazine-bakani-yellena-pekine-ayak-bastiginizda-gokkusagini-gorduk-1073272619.html
https://sputniknews.com.tr/20230706/yuksek-gerilimli-abd-cin-iliskilerine-istikrar-dokunusu-abd-hazine-bakani-pekini-ziyaret-ediyor-1073237348.html
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janet yellen, çin, abd, yuan, dolar
janet yellen, çin, abd, yuan, dolar

Çinli uzman: Yellen’ın ziyareti, Pekin'le bağları tamamen koparmaya hazır olmadıklarını gösteriyor

17:25 07.07.2023
© AFP 2023 / MARK SCHIEFELBEINJanet Yellen- Li Kiyang
Janet Yellen- Li Kiyang - Sputnik Türkiye, 1920, 07.07.2023
© AFP 2023 / MARK SCHIEFELBEIN
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ABD Hazine Bakanı Yellen’ın Çin ziyaretinin, Washington’ın Pekin’le diyaloga ihtiyacı olduğunu ve ilişkileri tamamen koparmaya hazır olmadığını gösterdiğini söyleyen Çinli uzman Wong, yine de iki ülke arasındaki ilişkilerin ‘dostça’ haline döneceğini beklemenin bilim kurgu türünden olacağını belirtti.
Valday Tartışma Kulübü uzmanı, Şanghay Stratejik ve Uluslararası Çalışmalar Merkezi Başkan Yardımcısı Nelson Wong, Sputnik’e açıklamasında, ABD Hazine Bakanı Janet Yellen’ın Çin ziyaretini değerlendirdi:
Wong, “Daha geniş bir perspektiften bakıldığında, Yellen’ın Çin ziyareti, ABD Dışişleri Bakanı Blinken’in son Çin ziyaretinin devamı niteliğinde. Bu da ABD’nin halâ Pekin’le diyalog ve istişare ihtiyacına sahip olduğunu gösteriyor. Yellen’ın ziyareti, Biden idaresinin Çin’le ilişkileri tamamen koparmaya hazır olmadığını gösteren bir jest” dedi.
Çin-ABD rekabetinin artık nesnel gerçeklik haline geldiğini söyleyen uzman, Washington’un uzun yıllardır Pekin’e ekonomi, siyaset, bilim ve teknoloji alanlarında baskı ve önleme yapmaya çalıştığını ve bunun için mümkün tüm araçlara başvurduğunu, ama bunun ABD için iyi hiçbir sonuca yol açmadığını kaydetti.
Pekin'e 6 Temmuz 2023'te 4 günlük ziyaret başlatan ABD Hazine Bakanı Janet Yellen ile Çin Başbakanı Li Çiang (Qiang) arasındaki görüşme (07.07.2023) - Sputnik Türkiye, 1920, 07.07.2023
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Wong, “Çin-ABD ilişkilerinin, daha önce olduğu gibi dostça haline dönebileceğini beklemek bilim kurgu türünden olur. Çin-ABD ilişkilerinin uzun vadede normal seyredeceği ve her iki taraf için amacın ‘mücadele et ama yıkma’ olacağı tahmin edilebilir” diye anlattı.
Yellen’ın, Çin’in geçenlerde kabul ettiği Ulusal Egemenlik ve Güvenlik Yasası ile ABD baskısına karşı bir dizi önlem ve bu karşı önlemlerin ABD şirketlerini nasıl etkileyebileceği hakkında bilgi edinmek isteyeceğini söyleyen uzman, “Taraflar, yuan-dolar kur mekanizmasını ve Çin'in ABD borcundaki payını artırıp artıramayacağını değerlendirebilir” diye ekledi.
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