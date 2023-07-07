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CHP'de danışman krizi
CHP'de danışman krizi
CHP'de değişim tartışmaları sürerken şimdi de danışman krizi yaşanıyor. Zafer Partili Gökşen Anıl Ulukuş, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun danışmanı olduğunu... 07.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-07T17:46+0300
2023-07-07T17:46+0300
politika
chp
cumhuriyet halk partisi (chp)
danışman
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TRT Haber'in haberin göre, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun kurduğu yeni ekipte Zafer Partisi'nde görev alan Gökşen Anıl Ulukuş'a da danışmanlık görevi verildi.Yeni görevini sosyal medya hesabından paylaşan Ulukuş, "Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun takdir ve tensipleriyle, CHP Genel Başkan Danışmanlığı görevine atanmış bulunuyorum" dedi.Paylaşım sonrası tartışmanın fitili ateşlendi. Ulukuş'u yalanlayan CHP yönetimi, "'Danışman atamaları' yönündeki tartışmalar gerçeği yansıtmamaktadır. 4 Haziran 2023 öncesi atanan tüm danışmanların görevi sona ermiş olup, Engin Özkoç, Hacer Foggo ve Özgür Yici dışında danışman atanmamıştır" açıklamasını yaptı.Bu duruma tepki gösteren Gökşen Anıl Ulukuş hem partiyi hem de Kılıçdaroğlu'nu sert bir dille eleştirdi.Ulukuş, "Baskılara dayanamamış olabilirsiniz ama her şeyin bir usulü var. 'Gerçeği yansıtmıyor' şeklinde itibar zedeleyici bir tavır CHP'ye yakışmıyor" diyerek tepki gösterdi.
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chp, cumhuriyet halk partisi (chp), danışman
chp, cumhuriyet halk partisi (chp), danışman

CHP'de danışman krizi

17:46 07.07.2023
© AACumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Merkez binası
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Merkez binası - Sputnik Türkiye, 1920, 07.07.2023
© AA
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CHP'de değişim tartışmaları sürerken şimdi de danışman krizi yaşanıyor. Zafer Partili Gökşen Anıl Ulukuş, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun danışmanı olduğunu açıkladı. CHP yönetiminin bunu yalanlaması üzerine Ulukuş, Kılıçdaroğlu'nu ve partiyi sert bir dille eleştirdi.
TRT Haber'in haberin göre, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun kurduğu yeni ekipte Zafer Partisi'nde görev alan Gökşen Anıl Ulukuş'a da danışmanlık görevi verildi.
Yeni görevini sosyal medya hesabından paylaşan Ulukuş, "Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun takdir ve tensipleriyle, CHP Genel Başkan Danışmanlığı görevine atanmış bulunuyorum" dedi.
Paylaşım sonrası tartışmanın fitili ateşlendi. Ulukuş'u yalanlayan CHP yönetimi, "'Danışman atamaları' yönündeki tartışmalar gerçeği yansıtmamaktadır. 4 Haziran 2023 öncesi atanan tüm danışmanların görevi sona ermiş olup, Engin Özkoç, Hacer Foggo ve Özgür Yici dışında danışman atanmamıştır" açıklamasını yaptı.
Bu duruma tepki gösteren Gökşen Anıl Ulukuş hem partiyi hem de Kılıçdaroğlu'nu sert bir dille eleştirdi.
Ulukuş, "Baskılara dayanamamış olabilirsiniz ama her şeyin bir usulü var. 'Gerçeği yansıtmıyor' şeklinde itibar zedeleyici bir tavır CHP'ye yakışmıyor" diyerek tepki gösterdi.
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