https://sputniknews.com.tr/20230707/brezilya-amazonlarinda-yilin-ilk-alti-ayinda-ormansizlastirma-yuzde-336-azaldi-1073264194.html
Brezilya Amazonlarında yılın ilk altı ayında ormansızlaştırma yüzde 33.6 azaldı
Brezilya Amazonlarında yılın ilk altı ayında ormansızlaştırma yüzde 33.6 azaldı
Brezilya'da Amazon yağmur ormanlarında yasa dışı ağaç kesimi ve ormanların tahribi yılın ilk 6 ayında yüzde 33.6 oranında azaldı. 07.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-07T04:10+0300
2023-07-07T04:10+0300
2023-07-07T04:10+0300
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amazon ormanları
jair bolsonaro
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Brezilya Çevre Bakanlığı tarafından açıklanan yeni verilere göre, ülkedeki Amazonlar'da 'ormansızlaştırma' 2023 yılının ilk yarısında ciddi oranda düştü.Brezilya'da bu yılın ocak-haziran arasında 2 bin 649 kilometrekarelik alanın ormansızlaştığını belirten bakanlık, bu rakamın geçen yılın ilk 6 ayına göre yüzde 33.6 oranında azaldığı anlamına geldiğini bildirdi.Brezilya Ulusal Uzay Araştırmaları Enstitüsü (INPE), uyduları tarafından ölçülen verilere göre, ormansızlaştırmanın azaldığını ortaya koydu.Devlet başkanlığı seçimleri kazanmasının ardından Amazon yağmur ormanlarının korunması sözünü veren Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, hükümetin 2030 yılı hedefinin sıfır ormansızlaştırma olduğunu belirtti.Çevre Bakanı Marina Silva da hükümetin ilk 6 ayda yasa dışı ağaç kesimine karşı olumlu bir mücadele verdiğini kaydederek, "Bu sonuç, Lula'nın kampanya sırasında ve hükümetin ilk gününden itibaren ormansızlaştırma ve iklim değişikliğine karşı verdiği savaşın bir sonucudur" ifadesini kullandı.Amazon ormanlarının korunmasının 20 yıl öncesine göre zorlaştığını vurgulayan Silva, organize suç örgütlerinin faaliyetlerinin arttığını söyledi.Dünyanın en büyük tropikal ormanları olarak bilinen Amazonlar, bir önceki aşırı sağcı Devlet Başkanı Jair Bolsonaro döneminde her yıl rekorlar kırarak ciddi miktarda ormansızlaşmaya maruz kalmıştı.Lula da Silva, Bolsonaro yönetiminin 4 yıllık görevi boyunca Amazonlar'da ormansızlaşmanın yüzde 73 arttığını söylemiş, 13 bin kilometrekarenin ormansızlaştığını ifade etmişti.
https://sputniknews.com.tr/20220921/brezilya-amazonlarinda-bu-yil-cikan-orman-yanginlari-2021in-tamamini-geride-birakti-1061449866.html
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brezilya, amazon ormanları, jair bolsonaro, luiz inacio lula da silva
brezilya, amazon ormanları, jair bolsonaro, luiz inacio lula da silva
Brezilya Amazonlarında yılın ilk altı ayında ormansızlaştırma yüzde 33.6 azaldı
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Brezilya'da Amazon yağmur ormanlarında yasa dışı ağaç kesimi ve ormanların tahribi yılın ilk 6 ayında yüzde 33.6 oranında azaldı.
Brezilya Çevre Bakanlığı tarafından açıklanan yeni verilere göre, ülkedeki Amazonlar'da 'ormansızlaştırma' 2023 yılının ilk yarısında ciddi oranda düştü.
Brezilya'da bu yılın ocak-haziran arasında 2 bin 649 kilometrekarelik alanın ormansızlaştığını belirten bakanlık, bu rakamın geçen yılın ilk 6 ayına göre yüzde 33.6 oranında azaldığı anlamına geldiğini bildirdi.
Brezilya Ulusal Uzay Araştırmaları Enstitüsü (INPE), uyduları tarafından ölçülen verilere göre, ormansızlaştırmanın azaldığını ortaya koydu.
Devlet başkanlığı seçimleri kazanmasının ardından Amazon yağmur ormanlarının korunması sözünü veren Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, hükümetin 2030 yılı hedefinin sıfır ormansızlaştırma olduğunu belirtti.
Çevre Bakanı Marina Silva da hükümetin ilk 6 ayda yasa dışı ağaç kesimine karşı olumlu bir mücadele verdiğini kaydederek, "Bu sonuç, Lula'nın kampanya sırasında ve hükümetin ilk gününden itibaren ormansızlaştırma ve iklim değişikliğine karşı verdiği savaşın bir sonucudur" ifadesini kullandı.
Amazon ormanlarının korunmasının 20 yıl öncesine göre zorlaştığını vurgulayan Silva, organize suç örgütlerinin faaliyetlerinin arttığını söyledi.
Dünyanın en büyük tropikal ormanları olarak bilinen Amazonlar, bir önceki aşırı sağcı Devlet Başkanı Jair Bolsonaro döneminde her yıl rekorlar kırarak ciddi miktarda ormansızlaşmaya maruz kalmıştı.
Lula da Silva, Bolsonaro yönetiminin 4 yıllık görevi boyunca Amazonlar'da ormansızlaşmanın yüzde 73 arttığını söylemiş, 13 bin kilometrekarenin ormansızlaştığını ifade etmişti.