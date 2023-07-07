https://sputniknews.com.tr/20230707/bozcaadada-gun-batimini-izleyen-kadin-ucurumdan-duserek-oldu-1073268911.html
Bozcaada’da gün batımını izleyen kadın uçurumdan düşerek öldü
Bozcaada’da gün batımını izleyen kadın uçurumdan düşerek öldü
Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde 30 metrelik uçurumdan düşen kadın hayatını kaybetti. 07.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-07T10:04+0300
2023-07-07T10:04+0300
2023-07-07T10:04+0300
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Bozcaada'da tatil yapan Yeşim Demir (39), dün akşam arkadaşlarıyla gün batımını izlemek üzere Polente Burnu'na geldi.Demir, dengesini kaybederek yaklaşık 30 metrelik uçurumdan kayalıklara düştü.Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri de çalışmalara denizden destek verdi.Ekipler, uçurumun altında buldukları Demir'in hayatını kaybettiğini belirledi.Kadının cenazesi, Cumhuriyet Savcısı'nın olay yerindeki incelemesinin ardından otopsi için Sahil Güvenlik botuyla Adli Tıp Kurumu Çanakkale Şube Müdürlüğü'ne gönderildi.Yeşim Demir'in arkadaşları da ifadelerinin alınması için Bozcaada İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.
https://sputniknews.com.tr/20230602/meksikada-ucurum-kenarindaki-45-torbadan-insan-uzuvlari-cikti-1071925407.html
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Bozcaada’da gün batımını izleyen kadın uçurumdan düşerek öldü
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Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde 30 metrelik uçurumdan düşen kadın hayatını kaybetti.
Bozcaada'da tatil yapan Yeşim Demir (39), dün akşam arkadaşlarıyla gün batımını izlemek üzere Polente Burnu'na geldi.
Demir, dengesini kaybederek yaklaşık 30 metrelik uçurumdan kayalıklara düştü.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri de çalışmalara denizden destek verdi.
Ekipler, uçurumun altında buldukları Demir'in hayatını kaybettiğini belirledi.
Kadının cenazesi, Cumhuriyet Savcısı'nın olay yerindeki incelemesinin ardından otopsi için Sahil Güvenlik botuyla Adli Tıp Kurumu Çanakkale Şube Müdürlüğü'ne gönderildi.
Yeşim Demir'in arkadaşları da ifadelerinin alınması için Bozcaada İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.