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https://sputniknews.com.tr/20230707/bozcaadada-gun-batimini-izleyen-kadin-ucurumdan-duserek-oldu-1073268911.html
Bozcaada’da gün batımını izleyen kadın uçurumdan düşerek öldü
Bozcaada’da gün batımını izleyen kadın uçurumdan düşerek öldü
Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde 30 metrelik uçurumdan düşen kadın hayatını kaybetti. 07.07.2023, Sputnik Türkiye
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Bozcaada'da tatil yapan Yeşim Demir (39), dün akşam arkadaşlarıyla gün batımını izlemek üzere Polente Burnu'na geldi.Demir, dengesini kaybederek yaklaşık 30 metrelik uçurumdan kayalıklara düştü.Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri de çalışmalara denizden destek verdi.Ekipler, uçurumun altında buldukları Demir'in hayatını kaybettiğini belirledi.Kadının cenazesi, Cumhuriyet Savcısı'nın olay yerindeki incelemesinin ardından otopsi için Sahil Güvenlik botuyla Adli Tıp Kurumu Çanakkale Şube Müdürlüğü'ne gönderildi.Yeşim Demir'in arkadaşları da ifadelerinin alınması için Bozcaada İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.
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bozcaada, güneş
bozcaada, güneş

Bozcaada’da gün batımını izleyen kadın uçurumdan düşerek öldü

10:04 07.07.2023
© İHABozcada
Bozcada - Sputnik Türkiye, 1920, 07.07.2023
© İHA
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Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde 30 metrelik uçurumdan düşen kadın hayatını kaybetti.
Bozcaada'da tatil yapan Yeşim Demir (39), dün akşam arkadaşlarıyla gün batımını izlemek üzere Polente Burnu'na geldi.
Demir, dengesini kaybederek yaklaşık 30 metrelik uçurumdan kayalıklara düştü.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri de çalışmalara denizden destek verdi.
Ekipler, uçurumun altında buldukları Demir'in hayatını kaybettiğini belirledi.
Kadının cenazesi, Cumhuriyet Savcısı'nın olay yerindeki incelemesinin ardından otopsi için Sahil Güvenlik botuyla Adli Tıp Kurumu Çanakkale Şube Müdürlüğü'ne gönderildi.
Yeşim Demir'in arkadaşları da ifadelerinin alınması için Bozcaada İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.
Meksika- Ceset torbaları - Sputnik Türkiye, 1920, 02.06.2023
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