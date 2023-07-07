https://sputniknews.com.tr/20230707/belediye-onundeki-selcuklu-yazisinin-l-harfi-kayboldu-kim-aldiysa-getirsin-arkadaslar-1073284385.html

Belediye önündeki 'Selçuklu' yazısının 'L' harfi kayboldu: 'Kim aldıysa getirsin arkadaşlar'

Belediye önündeki 'Selçuklu' yazısının 'L' harfi kayboldu: 'Kim aldıysa getirsin arkadaşlar'

Konya Selçuklu Belediye binası önündeki 'Selçuklu' yazısının 'L' harfi kayboldu. Belediye Başkanı Pekyatırmacı Twitter'dan fotoğraf paylaşıp seslendi: Bizim... 07.07.2023, Sputnik Türkiye

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konya

selçuklu

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Konya Selçuklu'da, belediye binası önüne yerleştirilen 'Selçuklu' tabelasının 'L' harfi kayboldu.Tabelanın son haline ilişkin bir fotoğrafı Twitter hesabından yayınlayan Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, paylaşımına "Bizim L’yi kim aldıysa getirsin arkadaşlar" notu düştü.

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