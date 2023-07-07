https://sputniknews.com.tr/20230707/belediye-onundeki-selcuklu-yazisinin-l-harfi-kayboldu-kim-aldiysa-getirsin-arkadaslar-1073284385.html
Belediye önündeki 'Selçuklu' yazısının 'L' harfi kayboldu: 'Kim aldıysa getirsin arkadaşlar'
Belediye önündeki 'Selçuklu' yazısının 'L' harfi kayboldu: 'Kim aldıysa getirsin arkadaşlar'
Konya Selçuklu Belediye binası önündeki 'Selçuklu' yazısının 'L' harfi kayboldu. Belediye Başkanı Pekyatırmacı Twitter'dan fotoğraf paylaşıp seslendi: Bizim... 07.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-07T15:26+0300
2023-07-07T15:26+0300
2023-07-07T15:26+0300
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Konya Selçuklu'da, belediye binası önüne yerleştirilen 'Selçuklu' tabelasının 'L' harfi kayboldu.Tabelanın son haline ilişkin bir fotoğrafı Twitter hesabından yayınlayan Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, paylaşımına "Bizim L’yi kim aldıysa getirsin arkadaşlar" notu düştü.
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Belediye önündeki 'Selçuklu' yazısının 'L' harfi kayboldu: 'Kim aldıysa getirsin arkadaşlar'
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Konya Selçuklu Belediye binası önündeki 'Selçuklu' yazısının 'L' harfi kayboldu. Belediye Başkanı Pekyatırmacı Twitter'dan fotoğraf paylaşıp seslendi: Bizim L’yi kim aldıysa getirsin arkadaşlar...
Konya Selçuklu'da, belediye binası önüne yerleştirilen 'Selçuklu' tabelasının 'L' harfi kayboldu.
Tabelanın son haline ilişkin bir fotoğrafı Twitter hesabından yayınlayan Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, paylaşımına "Bizim L’yi kim aldıysa getirsin arkadaşlar" notu düştü.