https://sputniknews.com.tr/20230707/bedelli-askerlikte-yeni-ucret-ne-kadar-olacak-1073266540.html
Bedelli askerlikte yeni ücret ne kadar olacak?
Bedelli askerlikte yeni ücret ne kadar olacak?
Bu yılın 2. yarısında başvuranlardan 122 bin 350 lira 80 kuruş bedelli askerlik ücreti alınacak. 07.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-07T07:42+0300
2023-07-07T07:42+0300
2023-07-07T07:42+0300
ekonomi
bedelli askerlik
bedelli askerlik süresi
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Bedelli askerlik başvurusu yapanların başvurudan itibaren 2 ay içinde ücreti ödemeleri gerekiyor. Ödenecek ücret tutarı, ödemenin yapıldığı tarihteki maaş katsayısı üzerinden hesaplanıyor.Habertürk'ün haberine göre, temmuz ayında memur maaşlarına yüksek zam yapılacağı daha önce açıklanmıştı ancak zammın nasıl yapılacağı belli değildi. Bu nedenle bedelli askerlik yapmayı planlayanlar çok yüksek ücretlerle karşı karşıya kalmaktan endişe ediyorlardı.Ancak, memur maaşlarına yapılan seyyanen zam memur maaş katsayısına dahil edilmedi. Bu nedenle temmuz ayında memur maaş katsayısı yüzde 17.55 oranında arttı.122 bin 350 liraya yükselmesi bekleniyorBöylece, 2023’ün ocak – haziran döneminde 104 bin 84 TL olan bedelli askerlik ücreti temmuz – aralık dönemi için 122 bin 350 lira 80 kuruşa çıkartıldı.Örneğin, seyyanen zam 8 bin 77 TL yerine 3 bin 150 TL’de tutulsaydı en düşük emekli aylığını 22 bin liraya tamamlamak için yüzde 47 oranında zam yapılması gerekecekti. Bu durumda bedelli askerlik ücreti de yüzde 47 oranında artacaktı.Yüzde 17.55’lik artışa rağmen bedelli askerlik ücreti bir yıllık dönemde enflasyonun üzerinde artmış oldu. Son bir yıllık dönemde enflasyon yüzde 38.21 olarak gerçekleşmesine rağmen, geçen yılın temmuz ayında 80.065 TL olan bedelli askerlik ücreti bir yıllık dönemde yüzde 52.81 oranında artış kaydetti.Bedelli askerlik ücreti, kalıcı uygulamaya ilişkin kanunun yürürlüğe girdiği 2019 yılı haziran ayında 31 bin 343 TL idi. O tarihten bugüne tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yüzde 226.76 oranında arttı. Bedelli askerlik ücreti ise aynı dönemde yüzde 290.36 oranında artış kaydetti.
https://sputniknews.com.tr/20230608/milli-savunma-bakanligindan-bedelli-askerlik-aciklamasi-1072194432.html
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bedelli askerlik, bedelli askerlik süresi
bedelli askerlik, bedelli askerlik süresi
Bedelli askerlikte yeni ücret ne kadar olacak?
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Bu yılın 2. yarısında başvuranlardan 122 bin 350 lira 80 kuruş bedelli askerlik ücreti alınacak.
Bedelli askerlik başvurusu yapanların başvurudan itibaren 2 ay içinde ücreti ödemeleri gerekiyor. Ödenecek ücret tutarı, ödemenin yapıldığı tarihteki maaş katsayısı üzerinden hesaplanıyor.
Habertürk'ün haberine göre, temmuz ayında memur maaşlarına yüksek zam yapılacağı daha önce açıklanmıştı ancak zammın nasıl yapılacağı belli değildi. Bu nedenle bedelli askerlik yapmayı planlayanlar çok yüksek ücretlerle karşı karşıya kalmaktan endişe ediyorlardı.
Ancak, memur maaşlarına yapılan seyyanen zam memur maaş katsayısına dahil edilmedi. Bu nedenle temmuz ayında memur maaş katsayısı yüzde 17.55 oranında arttı.
122 bin 350 liraya yükselmesi bekleniyor
Böylece, 2023’ün ocak – haziran döneminde 104 bin 84 TL olan bedelli askerlik ücreti temmuz – aralık dönemi için 122 bin 350 lira 80 kuruşa çıkartıldı.
Örneğin, seyyanen zam 8 bin 77 TL yerine 3 bin 150 TL’de tutulsaydı en düşük emekli aylığını 22 bin liraya tamamlamak için yüzde 47 oranında zam yapılması gerekecekti. Bu durumda bedelli askerlik ücreti de yüzde 47 oranında artacaktı.
Yüzde 17.55’lik artışa rağmen bedelli askerlik ücreti bir yıllık dönemde enflasyonun üzerinde artmış oldu. Son bir yıllık dönemde enflasyon yüzde 38.21 olarak gerçekleşmesine rağmen, geçen yılın temmuz ayında 80.065 TL olan bedelli askerlik ücreti bir yıllık dönemde yüzde 52.81 oranında artış kaydetti.
Bedelli askerlik ücreti, kalıcı uygulamaya ilişkin kanunun yürürlüğe girdiği 2019 yılı haziran ayında 31 bin 343 TL idi. O tarihten bugüne tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yüzde 226.76 oranında arttı. Bedelli askerlik ücreti ise aynı dönemde yüzde 290.36 oranında artış kaydetti.