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https://sputniknews.com.tr/20230707/baskanlik-divani-toplantisinda-gundeme-geldi-aksenerden-chp-ile-ittifak-aciklamasi-1073271290.html
Başkanlık Divanı toplantısında gündeme geldi: Akşener'den 'CHP ile ittifak' açıklaması
Başkanlık Divanı toplantısında gündeme geldi: Akşener'den 'CHP ile ittifak' açıklaması
Sözcü yazarı Aykut Erkin, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in CHP ile ittifak konusunda "Şu an bize ulaşan bir ittifak teklifi yok, gündemimizde de şu an... 07.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-07T11:42+0300
2023-07-07T11:42+0300
politika
meral akşener
iyi parti
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Sözcü yazarı Aytunç Erkin, 5 Temmuz'da ilk kez yapılan İyi Parti Başkanlık Divanı toplantısının detaylarını köşesine taşıdı.Erkin, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in toplantıda gündeme gelen, "CHP ile ittifak" konusu hakkında, “Şu an bize ulaşan bir ittifak teklifi yok, gündemimizde de şu an yok. Biz partimizin başarısına odaklanmış durumdayız" dediğini belirtti.Erkin'in aktardığına göre Akşener, kongrede söylediği, "CHP'den 15 milletvekili istemek hayatımın en büyük pişmanlığıdır" sözleri için de, "Orada ne konuştuğumu anlamadılar. Ben mücadele etseydik ve 15 milletvekili almasaydık daha iyi olurdu dedim. Kılıçdaroğlu'na teşekkür ettim ama YSK'yla gitseydik, seçime gitmek için uğraşsaydık daha doğru olacağını anlatmaya çalıştım ama anlamadılar" dedi.Öte yandan Akşener'in İstanbul'daki evini kiraya vererek Ankara'ya taşındığını belirten Erkin, şöyle dedi:"Akşener bundan böyle ailesiyle birlikte Ankara'da kiraladığı evde ikamet edecek. Edinilen bilgiye göre, tüm vaktini Ankara'da parti genel merkezinde ve buradan yapacağı çalışmalarla geçirecek olan İYİ Parti lideri hummalı bir çalışma için önümüzdeki günlerde Ankara'dan sahaya inmeye hazırlanıyor. Öncelikle bölgesel ve il bazlı toplantıların ardından da ilçelerde organize edilecek toplantılarla parti tabanıyla ve seçmenlerle bir araya gelinecek. Akşener'in Ankara'ya taşınma kararının yeni bir motivasyon için teşkilatlara ve parti tabanına sembolik bir mesaj olduğu da vurgulanıyor. Daha önce 20 Ocak 2020'de başladığı il-ilçe ziyaretleriyle yurt gezilerine çıkan Akşener tüm Türkiye'yi yeniden dolaşacak."
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meral akşener, iyi parti
meral akşener, iyi parti

Başkanlık Divanı toplantısında gündeme geldi: Akşener'den 'CHP ile ittifak' açıklaması

11:42 07.07.2023
© İHA / -Meral Akşener
Meral Akşener - Sputnik Türkiye, 1920, 07.07.2023
© İHA / -
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Sözcü yazarı Aykut Erkin, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in CHP ile ittifak konusunda "Şu an bize ulaşan bir ittifak teklifi yok, gündemimizde de şu an yok. Biz partimizin başarısına odaklanmış durumdayız" dediğini aktardı.
Sözcü yazarı Aytunç Erkin, 5 Temmuz'da ilk kez yapılan İyi Parti Başkanlık Divanı toplantısının detaylarını köşesine taşıdı.
Erkin, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in toplantıda gündeme gelen, "CHP ile ittifak" konusu hakkında, “Şu an bize ulaşan bir ittifak teklifi yok, gündemimizde de şu an yok. Biz partimizin başarısına odaklanmış durumdayız" dediğini belirtti.
Erkin'in aktardığına göre Akşener, kongrede söylediği, "CHP'den 15 milletvekili istemek hayatımın en büyük pişmanlığıdır" sözleri için de, "Orada ne konuştuğumu anlamadılar. Ben mücadele etseydik ve 15 milletvekili almasaydık daha iyi olurdu dedim. Kılıçdaroğlu'na teşekkür ettim ama YSK'yla gitseydik, seçime gitmek için uğraşsaydık daha doğru olacağını anlatmaya çalıştım ama anlamadılar" dedi.
Öte yandan Akşener'in İstanbul'daki evini kiraya vererek Ankara'ya taşındığını belirten Erkin, şöyle dedi:
"Akşener bundan böyle ailesiyle birlikte Ankara'da kiraladığı evde ikamet edecek. Edinilen bilgiye göre, tüm vaktini Ankara'da parti genel merkezinde ve buradan yapacağı çalışmalarla geçirecek olan İYİ Parti lideri hummalı bir çalışma için önümüzdeki günlerde Ankara'dan sahaya inmeye hazırlanıyor. Öncelikle bölgesel ve il bazlı toplantıların ardından da ilçelerde organize edilecek toplantılarla parti tabanıyla ve seçmenlerle bir araya gelinecek. Akşener'in Ankara'ya taşınma kararının yeni bir motivasyon için teşkilatlara ve parti tabanına sembolik bir mesaj olduğu da vurgulanıyor. Daha önce 20 Ocak 2020'de başladığı il-ilçe ziyaretleriyle yurt gezilerine çıkan Akşener tüm Türkiye'yi yeniden dolaşacak."
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