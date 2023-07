Başkanlık Divanı toplantısında gündeme geldi: Akşener'den 'CHP ile ittifak' açıklaması

Erkin, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in toplantıda gündeme gelen, "CHP ile ittifak" konusu hakkında, “Şu an bize ulaşan bir ittifak teklifi yok, gündemimizde de şu an yok. Biz partimizin başarısına odaklanmış durumdayız" dediğini belirtti.