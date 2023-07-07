https://sputniknews.com.tr/20230707/bakan-tunc-avukatlik-asgari-ucret-tarifesi-eylulde-yayimlanacak-1073289526.html
Bakan Tunç: Avukatlık asgari ücret tarifesi eylülde yayımlanacak
Bakan Tunç: Avukatlık asgari ücret tarifesi eylülde yayımlanacak
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi'nin eylül ayında yayımlanacağını söyledi. 07.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-07T17:52+0300
2023-07-07T17:52+0300
2023-07-07T17:52+0300
türkiye
adalet bakanlığı
avukat
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Tunç, Gölbaşı Hakimevi'nde 83 baro başkanıyla bir araya geldiği toplantıda konuştu.Savunma olmadan yargının, yargı olmadan da hukuk devletinin olmayacağını vurgulayan Tunç, avukatların yaşadığı sorunları tek tek ele alarak çözmenin gayreti içerisinde olacaklarını söyledi.Son 21 yılda yargı alanında yapılanları anlatan Tunç, Anayasa'da da bugüne kadar önemli değişiklikler yapıldığını vurguladı. Yılmaz Tunç, "Son 21 yılda gerçekleştirilen ilerlemeleri, temel hak ve hürriyetler alanındaki, hukuk devletinin güçlenmesi anlamındaki gelişmeleri göz ardı etmemek gerekir. Özellikle tüm temel kanunlarımızı çağın gereklerine uygun hale getirdik. Temel kanunlarımızın tamamı yenilendi" dedi.Depremleri hatırlatan Bakan Tunç, yarın Adıyaman ve Malatya'da incelemelerde bulunacağını ifade etti.Tunç, deprem bölgesinde ağır hasar gören 15 adliyenin yeniden inşa edileceğini, yaraların sarılması için çalıştıklarını dile getirdi.Yargı hizmetlerinin aksamadan yürütülmesi amacıyla deprem bölgesinde yapılanları aktaran Tunç, bu bölgelerde yeni mahkemelerin kurulduğunu söyledi.
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adalet bakanlığı, avukat
Bakan Tunç: Avukatlık asgari ücret tarifesi eylülde yayımlanacak
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi'nin eylül ayında yayımlanacağını söyledi.
Tunç, Gölbaşı Hakimevi'nde 83 baro başkanıyla bir araya geldiği toplantıda konuştu.
Savunma olmadan yargının, yargı olmadan da hukuk devletinin olmayacağını vurgulayan Tunç, avukatların yaşadığı sorunları tek tek ele alarak çözmenin gayreti içerisinde olacaklarını söyledi.
Son 21 yılda yargı alanında yapılanları anlatan Tunç, Anayasa'da da bugüne kadar önemli değişiklikler yapıldığını vurguladı. Yılmaz Tunç, "Son 21 yılda gerçekleştirilen ilerlemeleri, temel hak ve hürriyetler alanındaki, hukuk devletinin güçlenmesi anlamındaki gelişmeleri göz ardı etmemek gerekir. Özellikle tüm temel kanunlarımızı çağın gereklerine uygun hale getirdik. Temel kanunlarımızın tamamı yenilendi" dedi.
Depremleri hatırlatan Bakan Tunç, yarın Adıyaman ve Malatya'da incelemelerde bulunacağını ifade etti.
Tunç, deprem bölgesinde ağır hasar gören 15 adliyenin yeniden inşa edileceğini, yaraların sarılması için çalıştıklarını dile getirdi.
Yargı hizmetlerinin aksamadan yürütülmesi amacıyla deprem bölgesinde yapılanları aktaran Tunç, bu bölgelerde yeni mahkemelerin kurulduğunu söyledi.