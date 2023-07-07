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SON DAKİKA | Bakan Özhaseki: Afetzedelere konutlar için 500 bin TL, iş yerleri için 250 bin TL hibe verilecek
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https://sputniknews.com.tr/20230707/bakan-ozhaseki-afetzedelere-konutlar-icin-500-bin-tl-is-yerleri-icin-250-bin-tl-hibe-verilecek-1073269927.html
Bakan Özhaseki: Afetzedelere konutlar için 500 bin TL, iş yerleri için 250 bin TL hibe verilecek
Bakan Özhaseki: Afetzedelere konutlar için 500 bin TL, iş yerleri için 250 bin TL hibe verilecek
Bakan Özhaseki, Yerinde Dönüşüm Projesi kapsamında kendi yapısını yerinde inşa edecek afetzedelere konutlar için 500 bin TL, iş yerleri için 250 bin TL hibe... 07.07.2023, Sputnik Türkiye
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mehmet özhaseki
deprem
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, depremzedelere yeni destek paketini açıkladı. Özhaseki, Yerinde Dönüşüm Projesi kapsamında kendi yapısını yerinde inşa edecek afetzedelere konutlar için 500 bin TL, iş yerleri için 250 bin TL hibe verileceğini belirtti. Öte yandan Bakan Özhakaseki, deprem bölgesindeki konutların eylül- ekim aylarında teslim edileceğini ifade etti.
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mehmet özhaseki, deprem, konut

Bakan Özhaseki: Afetzedelere konutlar için 500 bin TL, iş yerleri için 250 bin TL hibe verilecek

10:33 07.07.2023 (güncellendi: 10:41 07.07.2023)
© Sputnik / Osman Nuri CeritBakan Özhaseki
Bakan Özhaseki - Sputnik Türkiye, 1920, 07.07.2023
© Sputnik / Osman Nuri Cerit
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Bakan Özhaseki, Yerinde Dönüşüm Projesi kapsamında kendi yapısını yerinde inşa edecek afetzedelere konutlar için 500 bin TL, iş yerleri için 250 bin TL hibe verileceğini bildirdi.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, depremzedelere yeni destek paketini açıkladı.
Özhaseki, Yerinde Dönüşüm Projesi kapsamında kendi yapısını yerinde inşa edecek afetzedelere konutlar için 500 bin TL, iş yerleri için 250 bin TL hibe verileceğini belirtti.
Öte yandan Bakan Özhakaseki, deprem bölgesindeki konutların eylül- ekim aylarında teslim edileceğini ifade etti.
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