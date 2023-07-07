https://sputniknews.com.tr/20230707/bakan-ozhaseki-afetzedelere-konutlar-icin-500-bin-tl-is-yerleri-icin-250-bin-tl-hibe-verilecek-1073269927.html

Bakan Özhaseki: Afetzedelere konutlar için 500 bin TL, iş yerleri için 250 bin TL hibe verilecek

Bakan Özhaseki: Afetzedelere konutlar için 500 bin TL, iş yerleri için 250 bin TL hibe verilecek

Bakan Özhaseki, Yerinde Dönüşüm Projesi kapsamında kendi yapısını yerinde inşa edecek afetzedelere konutlar için 500 bin TL, iş yerleri için 250 bin TL hibe... 07.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-07T10:33+0300

2023-07-07T10:33+0300

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türkiye

mehmet özhaseki

deprem

konut

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, depremzedelere yeni destek paketini açıkladı. Özhaseki, Yerinde Dönüşüm Projesi kapsamında kendi yapısını yerinde inşa edecek afetzedelere konutlar için 500 bin TL, iş yerleri için 250 bin TL hibe verileceğini belirtti. Öte yandan Bakan Özhakaseki, deprem bölgesindeki konutların eylül- ekim aylarında teslim edileceğini ifade etti.

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mehmet özhaseki, deprem, konut