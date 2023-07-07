https://sputniknews.com.tr/20230707/bakan-ozhaseki-afetzedelere-konutlar-icin-500-bin-tl-is-yerleri-icin-250-bin-tl-hibe-verilecek-1073269927.html
Bakan Özhaseki: Afetzedelere konutlar için 500 bin TL, iş yerleri için 250 bin TL hibe verilecek
Bakan Özhaseki: Afetzedelere konutlar için 500 bin TL, iş yerleri için 250 bin TL hibe verilecek
Bakan Özhaseki, Yerinde Dönüşüm Projesi kapsamında kendi yapısını yerinde inşa edecek afetzedelere konutlar için 500 bin TL, iş yerleri için 250 bin TL hibe... 07.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-07T10:33+0300
2023-07-07T10:33+0300
2023-07-07T10:41+0300
türkiye
mehmet özhaseki
deprem
konut
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, depremzedelere yeni destek paketini açıkladı. Özhaseki, Yerinde Dönüşüm Projesi kapsamında kendi yapısını yerinde inşa edecek afetzedelere konutlar için 500 bin TL, iş yerleri için 250 bin TL hibe verileceğini belirtti. Öte yandan Bakan Özhakaseki, deprem bölgesindeki konutların eylül- ekim aylarında teslim edileceğini ifade etti.
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mehmet özhaseki, deprem, konut
mehmet özhaseki, deprem, konut
Bakan Özhaseki: Afetzedelere konutlar için 500 bin TL, iş yerleri için 250 bin TL hibe verilecek
10:33 07.07.2023 (güncellendi: 10:41 07.07.2023) Abone ol
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Bakan Özhaseki, Yerinde Dönüşüm Projesi kapsamında kendi yapısını yerinde inşa edecek afetzedelere konutlar için 500 bin TL, iş yerleri için 250 bin TL hibe verileceğini bildirdi.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, depremzedelere yeni destek paketini açıkladı.
Özhaseki, Yerinde Dönüşüm Projesi kapsamında kendi yapısını yerinde inşa edecek afetzedelere konutlar için 500 bin TL, iş yerleri için 250 bin TL hibe verileceğini belirtti.
Öte yandan Bakan Özhakaseki, deprem bölgesindeki konutların eylül- ekim aylarında teslim edileceğini ifade etti.