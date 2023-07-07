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https://sputniknews.com.tr/20230707/asker-eglencesinde-havaya-ates-acildi-1073280093.html
Asker eğlencesinde havaya ateş açıldı
Asker eğlencesinde havaya ateş açıldı
Antalya’nın Serik ilçesinde düzenlenen asker eğlencesinde bir kişi, elindeki silahla havaya uzun süre ateş açtı. 07.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-07T14:26+0300
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Gece saatlerinde düzenlenen asker eğlencesinde bir kişi eline aldığı tabanca ile havaya uzun süre ateş etti. Şahıs, elindeki silahı kontrolsüzce ateşleyerek etrafa korku ve panik saçtı. Olayda bir aydınlatma direği de hasar görürken, alanda eğlenenler aniden başlayan silah sesleri ve havada uçuşan mermiler karşısında kaçışmak zorunda kaldı.
https://sputniknews.com.tr/20230706/gelin-havaya-ates-etti-1073229314.html
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Asker eğlencesinde havaya ateş açıldı
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asker, silah, antalya, video
asker, silah, antalya, video

Asker eğlencesinde havaya ateş açıldı

14:26 07.07.2023 (güncellendi: 14:40 07.07.2023)
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Antalya’nın Serik ilçesinde düzenlenen asker eğlencesinde bir kişi, elindeki silahla havaya uzun süre ateş açtı.
Gece saatlerinde düzenlenen asker eğlencesinde bir kişi eline aldığı tabanca ile havaya uzun süre ateş etti.
Şahıs, elindeki silahı kontrolsüzce ateşleyerek etrafa korku ve panik saçtı.
Olayda bir aydınlatma direği de hasar görürken, alanda eğlenenler aniden başlayan silah sesleri ve havada uçuşan mermiler karşısında kaçışmak zorunda kaldı.
Gelin, havaya ateş etti - Sputnik Türkiye, 1920, 06.07.2023
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Gelin, havaya ateş etti
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