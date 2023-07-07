https://sputniknews.com.tr/20230707/asker-eglencesinde-havaya-ates-acildi-1073280093.html

Asker eğlencesinde havaya ateş açıldı

Asker eğlencesinde havaya ateş açıldı

Antalya’nın Serik ilçesinde düzenlenen asker eğlencesinde bir kişi, elindeki silahla havaya uzun süre ateş açtı. 07.07.2023, Sputnik Türkiye

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yaşam

asker

silah

antalya

video

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Gece saatlerinde düzenlenen asker eğlencesinde bir kişi eline aldığı tabanca ile havaya uzun süre ateş etti. Şahıs, elindeki silahı kontrolsüzce ateşleyerek etrafa korku ve panik saçtı. Olayda bir aydınlatma direği de hasar görürken, alanda eğlenenler aniden başlayan silah sesleri ve havada uçuşan mermiler karşısında kaçışmak zorunda kaldı.

https://sputniknews.com.tr/20230706/gelin-havaya-ates-etti-1073229314.html

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