Ankara'daki Alevi STK'leri ve cemevine saldırı davasında karar açıklandı

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ANKARA'DAN HABER VAR
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan: İmamoğlu'nu desteklerim ama önce 'Ben varım' demeli
09:01
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
MÜZİĞİN EFSANELERİ
Sokakta başladı, caz müziğin en tanınan isimlerinden oldu
13:25
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
ANKARA FARKI
Memur zammına sendikalar ne diyor?
15:02
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
50 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
3 dk
AKŞAM POSTASI
Can Atalay için eylem. Sera Kadıgil anlatıyor
17:03
88 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
20:00
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
21:00
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
ARAMIZDAN AYRILANLAR
Hababam Sınıfı'nın yaratıcısıydı
13:30
11 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:05
53 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:06
51 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
3 dk
AKŞAM POSTASI
KDV değişimi fiyatları nasıl etkiler?
17:03
87 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
20:00
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
21:00
14 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://sputniknews.com.tr/20230707/ankaradaki-alevi-stkleri-ve-cemevine-saldiri-davasinda-karar-aciklandi-1073293307.html
Ankara'daki Alevi STK'leri ve cemevine saldırı davasında karar açıklandı
Ankara'daki Alevi STK'leri ve cemevine saldırı davasında karar açıklandı
Ankara'nın Çankaya ve Mamak ilçelerindeki bazı Alevi sivil toplum kuruluşları (STK) ile cemevine saldırıya ilişkin 3 sanığın yargılandığı davada tutuklu sanığa... 07.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-07T20:44+0300
2023-07-07T20:44+0300
türkiye
alevi
cemevi
cemevi
stk
stk
mahkeme
ahmet ozan karaca
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/01/03/1065341202_0:111:1200:786_1920x0_80_0_0_f94385e9291987d52ac62152b74a7ce5.jpg
Ankara 63. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Ahmet Ozan Karaca getirildi. Tarafların avukatları, müştekiler Türkmen Alevi Bektaşi Vakfı, Fatma Ana Cemevi ve Demokratik Alevi Dernekleri temsilcilerinin hazır bulunduğu duruşmaya, tutuksuz sanıklar Baver Gül ve Çağdaş Can Bardakçı ise duruşmaya katılmadı.Esasa ilişkin savunma yapan sanık Karaca, önceki celselerde verdiği ifadeleri tekrarladığını belirterek, tahliye talebinde bulundu.Müşteki avukatları da kovuşturmanın genişletilerek davanın görevsizlik kararıyla ağır ceza mahkemesine gönderilmesini talep etti.Avukat beyanının ardından kararını açıklayan mahkeme, Karaca'yı "silahla basit yaralama" suçundan 9 ay, "ibadethanelere ve mezarlıklara zarar verme" suçundan da 8 yıl hapse çarptırdı.Mahkeme, "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik" ve "inanç düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme" suçlarından ise aynı sanık hakkında, hükmün kurulmasına yer olmadığına karar verdi.Sanığın tutuklu bulunduğu süreyi göz önünde bulduran mahkeme, Karaca'yı adli kontrol şatıyla tahliye etti.Mahkeme, tutuksuz sanıklar Gül ve Bardakçı'nın tüm suç suçlardan beraatına hükmetti.İddianamedenDavanın iddianamesinde, Ahmet Ozan Karaca'nın, 30 Temmuz 2022'de Çankaya ve Mamak ilçelerindeki Türkmen Alevi Bektaşi Vakfı, Şahı Merdan Cemevi, Sivas Divriği Gökçebel Derneği ve Fatma Ana Cemevi'ne saldırdığı belirtiliyordu.Baver Gül ve Çağdaş Can Bardakçı'nın Karaca'yla ortak hareket ettiği öne sürülen iddianamede, sanıkların "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik", "ibadethanelere ve mezarlıklara zarar verme", "inanç düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme" ve "silahla basit yaralama" suçlarından 12 yıl 10 aya kadar hapsi talep ediliyordu.
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/01/03/1065341202_113:0:1180:800_1920x0_80_0_0_d425c239c9b897f2b963290ab82b4db6.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
alevi, cemevi, cemevi, stk, stk, mahkeme, ahmet ozan karaca
alevi, cemevi, cemevi, stk, stk, mahkeme, ahmet ozan karaca

Ankara'daki Alevi STK'leri ve cemevine saldırı davasında karar açıklandı

20:44 07.07.2023
© İHAduruşma, dava, mahkeme
duruşma, dava, mahkeme - Sputnik Türkiye, 1920, 07.07.2023
© İHA
Abone olTelegram
Ankara'nın Çankaya ve Mamak ilçelerindeki bazı Alevi sivil toplum kuruluşları (STK) ile cemevine saldırıya ilişkin 3 sanığın yargılandığı davada tutuklu sanığa 8 yıl 9 ay hapis verildi.
Ankara 63. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Ahmet Ozan Karaca getirildi. Tarafların avukatları, müştekiler Türkmen Alevi Bektaşi Vakfı, Fatma Ana Cemevi ve Demokratik Alevi Dernekleri temsilcilerinin hazır bulunduğu duruşmaya, tutuksuz sanıklar Baver Gül ve Çağdaş Can Bardakçı ise duruşmaya katılmadı.
Esasa ilişkin savunma yapan sanık Karaca, önceki celselerde verdiği ifadeleri tekrarladığını belirterek, tahliye talebinde bulundu.
Müşteki avukatları da kovuşturmanın genişletilerek davanın görevsizlik kararıyla ağır ceza mahkemesine gönderilmesini talep etti.
Avukat beyanının ardından kararını açıklayan mahkeme, Karaca'yı "silahla basit yaralama" suçundan 9 ay, "ibadethanelere ve mezarlıklara zarar verme" suçundan da 8 yıl hapse çarptırdı.
Mahkeme, "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik" ve "inanç düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme" suçlarından ise aynı sanık hakkında, hükmün kurulmasına yer olmadığına karar verdi.
Sanığın tutuklu bulunduğu süreyi göz önünde bulduran mahkeme, Karaca'yı adli kontrol şatıyla tahliye etti.
Mahkeme, tutuksuz sanıklar Gül ve Bardakçı'nın tüm suç suçlardan beraatına hükmetti.

İddianameden

Davanın iddianamesinde, Ahmet Ozan Karaca'nın, 30 Temmuz 2022'de Çankaya ve Mamak ilçelerindeki Türkmen Alevi Bektaşi Vakfı, Şahı Merdan Cemevi, Sivas Divriği Gökçebel Derneği ve Fatma Ana Cemevi'ne saldırdığı belirtiliyordu.
Baver Gül ve Çağdaş Can Bardakçı'nın Karaca'yla ortak hareket ettiği öne sürülen iddianamede, sanıkların "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik", "ibadethanelere ve mezarlıklara zarar verme", "inanç düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme" ve "silahla basit yaralama" suçlarından 12 yıl 10 aya kadar hapsi talep ediliyordu.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала