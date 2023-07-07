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AKOM'dan İstanbul için şiddetli yağış uyarısı
AKOM'dan İstanbul için şiddetli yağış uyarısı
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), kentte bu geceden itibaren gök gürültülü sağanak yağış görüleceğini açıkladı. İBB Ekipleri... 07.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-07T22:27+0300
2023-07-07T22:27+0300
istanbul
akom
istanbul büyükşehir belediyesi afet koordinasyon merkezi (akom)
fırtına
türkiye
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) verilerine göre; bu gece 23.00'ten itibaren İstanbul başta olmak üzere Türkiye’nin kuzey bölgelerinde, Balkanlar üzerinden gelecek serin ve yağışlı hava etkili olacak.İstanbul’da hafta boyunca 30-32 derece aralığında seyreden sıcaklıkların hafta sonu itibari ile 25 derece civarına gerileyecek. Beraberinde yer yer kuvvetli gök gürültülü sağanak yağmur geçişleri yaşanacak.Bu gece 23.00 civarında başlaması beklenen yağışların, yarın öğle saatlerine kadar Avrupa yakası boğaz çevresi ile Anadolu yakasında etkili olması, ağırlıklı olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak yağmur şeklinde (20-45kg/metrekare) yağması bekleniyor.Özellikle Anadolu yakasının doğu ilçelerinde Çekmeköy, Kartal, Sultanbeyli, Pendik, Tuzla ve Şile'de yarın akşam saatlerine kadar devam edecek yağışların, daha sonra gücünü kaybedeceği tahmin ediliyor.Mevsim nedeniyle sıcak ve nemli hava ile kuzeyin serin havasının İstanbul üzerinde karşılaşmasının, kararsız hava koşulları oluşturabileceği de belirtildi. Bu nedenle yağışların tahmin edilenden fazla olma ihtimali de bulunuyor.İBB ekipleri, yağış öncesinde çöp, baca ve mazgal temizliğini tamamladı. Olumsuz hava koşullarına karşı ilgili tüm birimler yeterli sayıda personel ve ekipman ile nöbet sistemine geçti. İstanbullular da yıldırım düşmesi, ağaç kırılması gibi olumsuzluklara karşı uyarıldı.
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istanbul, akom, istanbul büyükşehir belediyesi afet koordinasyon merkezi (akom), fırtına
istanbul, akom, istanbul büyükşehir belediyesi afet koordinasyon merkezi (akom), fırtına

AKOM'dan İstanbul için şiddetli yağış uyarısı

22:27 07.07.2023
© AAYağmur
Yağmur - Sputnik Türkiye, 1920, 07.07.2023
© AA
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), kentte bu geceden itibaren gök gürültülü sağanak yağış görüleceğini açıkladı. İBB Ekipleri, yağış öncesinde temizlik çalışması yaptı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) verilerine göre; bu gece 23.00'ten itibaren İstanbul başta olmak üzere Türkiye’nin kuzey bölgelerinde, Balkanlar üzerinden gelecek serin ve yağışlı hava etkili olacak.
İstanbul’da hafta boyunca 30-32 derece aralığında seyreden sıcaklıkların hafta sonu itibari ile 25 derece civarına gerileyecek. Beraberinde yer yer kuvvetli gök gürültülü sağanak yağmur geçişleri yaşanacak.

Bu gece 23.00 civarında başlaması beklenen yağışların, yarın öğle saatlerine kadar Avrupa yakası boğaz çevresi ile Anadolu yakasında etkili olması, ağırlıklı olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak yağmur şeklinde (20-45kg/metrekare) yağması bekleniyor.
Özellikle Anadolu yakasının doğu ilçelerinde Çekmeköy, Kartal, Sultanbeyli, Pendik, Tuzla ve Şile'de yarın akşam saatlerine kadar devam edecek yağışların, daha sonra gücünü kaybedeceği tahmin ediliyor.
Mevsim nedeniyle sıcak ve nemli hava ile kuzeyin serin havasının İstanbul üzerinde karşılaşmasının, kararsız hava koşulları oluşturabileceği de belirtildi. Bu nedenle yağışların tahmin edilenden fazla olma ihtimali de bulunuyor.
İBB ekipleri, yağış öncesinde çöp, baca ve mazgal temizliğini tamamladı. Olumsuz hava koşullarına karşı ilgili tüm birimler yeterli sayıda personel ve ekipman ile nöbet sistemine geçti. İstanbullular da yıldırım düşmesi, ağaç kırılması gibi olumsuzluklara karşı uyarıldı.
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