https://sputniknews.com.tr/20230707/abnin-iklim-ve-enerji-hedefleri-icin-yilda-620-milyar-euro-ek-yatirim-gerekiyor-1073263019.html

AB'nin iklim ve enerji hedefleri için yılda 620 milyar euro ek yatırım gerekiyor

AB'nin iklim ve enerji hedefleri için yılda 620 milyar euro ek yatırım gerekiyor

Avrupa Birliği'nin (AB), iklim ve enerji hedeflerini yakalaması için yılda 620 milyar euro'nun üzerinde ilave yatırıma ihtiyaç duyduğu açıklandı. 07.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-07T01:37+0300

2023-07-07T01:37+0300

2023-07-07T01:37+0300

dünya

iklim değişikliği

avrupa birliği

enerji

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/07/13/1058886358_0:63:1201:738_1920x0_80_0_0_9e37fa5f56c2628be15c3b00ab8130e7.jpg

AB Komisyonu'nun olası krizlere hazırlık amacıyla hazırladığı '2023 Stratejik Öngörü Raporu2 yayınlandı.Raporda, AB'nin iklim dostu olma ve sürdürülebilirlik konusunda hızla ilerlediği belirtilerek, bu dönüşümün başarıya ulaşması durumunda AB'nin stratejik bağımsızlığının ve ekonomik güvenliğinin artacağı kaydedildi.Son dönemde iklim değişimi, Kovid-19 salgını ve Ukrayna krizi gibi krizlerin üst üste yaşandığı anımsatılan raporda, gelecekte yeni çatışmaların, yeni salgınların ve finansal krizlerin ortaya çıkabileceği ifade edildi.Raporda, "Yeşil dönüşüm eşi benzeri görülmemiş miktarda yatırım gerektiriyor" yorumuna yer verildi.AB'nin Yeşil Mutabakat ve enerjide bağımsızlık hedeflerine ulaşması için yılda 620 milyar euro'nun üzerinde ilave yatırıma ihtiyaç duyduğuna işaret edilen raporda, bu yatırımların büyük kısmının özel sektör tarafından finanse edilmesi gerektiği belirtildi.Raporda, AB'nin 2021-2027 dönemine yönelik bütçesinde yüzde 30'luk pay olan 578 milyar euro'yu iklimle ilgili çeşitli eylemlere yönelttiği anımsatıldı.İklim krizinin bütün maliyetleri ve sonuçlarının bilinmediğine dikkat çekilen raporda, aşırı hava olaylarının etkilerinin giderek arttığı ve bunun günümüzde ciddi ekonomik kayıplara yol açtığı kaydedildi.Raporda, kuraklıkların yılda yaklaşık 9 milyar euro, taşkınların ise 7.6 milyar euro ek maliyet getirdiği ifade edildi.İklim değişikliğine karşı direnci artırmak için özellikle ulaşım, dijital, enerji, sağlık ve gıda gibi alanlara ciddi miktarda yatırım yapılmasının önemine dikkat çekilen raporda, AB'nin dijital dönüşümdeki yatırım açığını kapatmak için yılda en az 125 milyar euro gerektiği belirtildi.Raporda, AB'nin net sıfır ve döngüsel ekonomiye yönelik yatırımlar açısından daha cazip bir yer olması gerektiğine işaret edilerek, kamu finansmanın özel yatırımları harekete geçirmekte kullanılmasının önemi anımsatıldı.Avrupa Yatırım Bankası'nın (EIB), özellikle ham madde, yeşil ve ileri teknoloji gibi ikiz dönüşümle ilgili stratejik yatırımlara daha güçlü destek sağlamasının önemine değinilen raporda, Avrupa'da yeni girişimcilerin ve KOBİ'lerin finansmana erişimin artırılması gerektiği kaydedildi.AB, Avrupa Yeşil Mutabakatı ile 2050 yılına kadar iklime ve çevreye zarar vermeyen bir kıtaya dönüşmeyi hedeflerken, Rusya'ya fosil yakıtlardaki bağımlılığı azaltmaya ve yenilenebilir enerji yatırımlarını artırmaya öncelik veriyor.

https://sputniknews.com.tr/20230627/gecen-yil-her-1-dakikada-11-futbol-sahasi-buyuklugunde-orman-yok-oldu-1072933698.html

avrupa birliği

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

iklim değişikliği, avrupa birliği, enerji