AB'nin iklim ve enerji hedefleri için yılda 620 milyar euro ek yatırım gerekiyor

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ANKARA'DAN HABER VAR
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan Radyo Sputnik'in konuğu oluyor
09:01
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
MÜZİĞİN EFSANELERİ
Sokakta başladı, caz müziğin en tanınan isimlerinden oldu
13:25
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
ANKARA FARKI
Memur zammına sendikalar ne diyor?
15:02
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
50 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
3 dk
AKŞAM POSTASI
Can Atalay için eylem. Sera Kadıgil anlatıyor
17:03
88 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
20:00
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
21:00
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
14 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
14 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
14 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
14 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
14 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:15
45 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
14 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
14 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:14
45 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
14 dk
AKŞAM POSTASI
Atilla Güner'le Akşam Postası
17:14
75 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
14 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
20:00
14 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
21:00
14 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20230707/abnin-iklim-ve-enerji-hedefleri-icin-yilda-620-milyar-euro-ek-yatirim-gerekiyor-1073263019.html
AB'nin iklim ve enerji hedefleri için yılda 620 milyar euro ek yatırım gerekiyor
AB'nin iklim ve enerji hedefleri için yılda 620 milyar euro ek yatırım gerekiyor
Avrupa Birliği'nin (AB), iklim ve enerji hedeflerini yakalaması için yılda 620 milyar euro'nun üzerinde ilave yatırıma ihtiyaç duyduğu açıklandı. 07.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-07T01:37+0300
2023-07-07T01:37+0300
dünya
iklim değişikliği
avrupa birliği
enerji
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/07/13/1058886358_0:63:1201:738_1920x0_80_0_0_9e37fa5f56c2628be15c3b00ab8130e7.jpg
AB Komisyonu'nun olası krizlere hazırlık amacıyla hazırladığı '2023 Stratejik Öngörü Raporu2 yayınlandı.Raporda, AB'nin iklim dostu olma ve sürdürülebilirlik konusunda hızla ilerlediği belirtilerek, bu dönüşümün başarıya ulaşması durumunda AB'nin stratejik bağımsızlığının ve ekonomik güvenliğinin artacağı kaydedildi.Son dönemde iklim değişimi, Kovid-19 salgını ve Ukrayna krizi gibi krizlerin üst üste yaşandığı anımsatılan raporda, gelecekte yeni çatışmaların, yeni salgınların ve finansal krizlerin ortaya çıkabileceği ifade edildi.Raporda, "Yeşil dönüşüm eşi benzeri görülmemiş miktarda yatırım gerektiriyor" yorumuna yer verildi.AB'nin Yeşil Mutabakat ve enerjide bağımsızlık hedeflerine ulaşması için yılda 620 milyar euro'nun üzerinde ilave yatırıma ihtiyaç duyduğuna işaret edilen raporda, bu yatırımların büyük kısmının özel sektör tarafından finanse edilmesi gerektiği belirtildi.Raporda, AB'nin 2021-2027 dönemine yönelik bütçesinde yüzde 30'luk pay olan 578 milyar euro'yu iklimle ilgili çeşitli eylemlere yönelttiği anımsatıldı.İklim krizinin bütün maliyetleri ve sonuçlarının bilinmediğine dikkat çekilen raporda, aşırı hava olaylarının etkilerinin giderek arttığı ve bunun günümüzde ciddi ekonomik kayıplara yol açtığı kaydedildi.Raporda, kuraklıkların yılda yaklaşık 9 milyar euro, taşkınların ise 7.6 milyar euro ek maliyet getirdiği ifade edildi.İklim değişikliğine karşı direnci artırmak için özellikle ulaşım, dijital, enerji, sağlık ve gıda gibi alanlara ciddi miktarda yatırım yapılmasının önemine dikkat çekilen raporda, AB'nin dijital dönüşümdeki yatırım açığını kapatmak için yılda en az 125 milyar euro gerektiği belirtildi.Raporda, AB'nin net sıfır ve döngüsel ekonomiye yönelik yatırımlar açısından daha cazip bir yer olması gerektiğine işaret edilerek, kamu finansmanın özel yatırımları harekete geçirmekte kullanılmasının önemi anımsatıldı.Avrupa Yatırım Bankası'nın (EIB), özellikle ham madde, yeşil ve ileri teknoloji gibi ikiz dönüşümle ilgili stratejik yatırımlara daha güçlü destek sağlamasının önemine değinilen raporda, Avrupa'da yeni girişimcilerin ve KOBİ'lerin finansmana erişimin artırılması gerektiği kaydedildi.AB, Avrupa Yeşil Mutabakatı ile 2050 yılına kadar iklime ve çevreye zarar vermeyen bir kıtaya dönüşmeyi hedeflerken, Rusya'ya fosil yakıtlardaki bağımlılığı azaltmaya ve yenilenebilir enerji yatırımlarını artırmaya öncelik veriyor.
https://sputniknews.com.tr/20230627/gecen-yil-her-1-dakikada-11-futbol-sahasi-buyuklugunde-orman-yok-oldu-1072933698.html
avrupa birliği
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/07/13/1058886358_66:0:1133:800_1920x0_80_0_0_a922dbd016b70b5a45a793e9ab33e836.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
iklim değişikliği, avrupa birliği, enerji
iklim değişikliği, avrupa birliği, enerji

AB'nin iklim ve enerji hedefleri için yılda 620 milyar euro ek yatırım gerekiyor

01:37 07.07.2023
© AFP 2023 / KENZO TRIBOUILLARDAvrupa Birliği (AB)
Avrupa Birliği (AB) - Sputnik Türkiye, 1920, 07.07.2023
© AFP 2023 / KENZO TRIBOUILLARD
Abone olTelegram
Avrupa Birliği'nin (AB), iklim ve enerji hedeflerini yakalaması için yılda 620 milyar euro'nun üzerinde ilave yatırıma ihtiyaç duyduğu açıklandı.
AB Komisyonu'nun olası krizlere hazırlık amacıyla hazırladığı '2023 Stratejik Öngörü Raporu2 yayınlandı.
Raporda, AB'nin iklim dostu olma ve sürdürülebilirlik konusunda hızla ilerlediği belirtilerek, bu dönüşümün başarıya ulaşması durumunda AB'nin stratejik bağımsızlığının ve ekonomik güvenliğinin artacağı kaydedildi.
Son dönemde iklim değişimi, Kovid-19 salgını ve Ukrayna krizi gibi krizlerin üst üste yaşandığı anımsatılan raporda, gelecekte yeni çatışmaların, yeni salgınların ve finansal krizlerin ortaya çıkabileceği ifade edildi.
Raporda, "Yeşil dönüşüm eşi benzeri görülmemiş miktarda yatırım gerektiriyor" yorumuna yer verildi.
AB'nin Yeşil Mutabakat ve enerjide bağımsızlık hedeflerine ulaşması için yılda 620 milyar euro'nun üzerinde ilave yatırıma ihtiyaç duyduğuna işaret edilen raporda, bu yatırımların büyük kısmının özel sektör tarafından finanse edilmesi gerektiği belirtildi.
Raporda, AB'nin 2021-2027 dönemine yönelik bütçesinde yüzde 30'luk pay olan 578 milyar euro'yu iklimle ilgili çeşitli eylemlere yönelttiği anımsatıldı.
İklim krizinin bütün maliyetleri ve sonuçlarının bilinmediğine dikkat çekilen raporda, aşırı hava olaylarının etkilerinin giderek arttığı ve bunun günümüzde ciddi ekonomik kayıplara yol açtığı kaydedildi.
Raporda, kuraklıkların yılda yaklaşık 9 milyar euro, taşkınların ise 7.6 milyar euro ek maliyet getirdiği ifade edildi.
İklim değişikliğine karşı direnci artırmak için özellikle ulaşım, dijital, enerji, sağlık ve gıda gibi alanlara ciddi miktarda yatırım yapılmasının önemine dikkat çekilen raporda, AB'nin dijital dönüşümdeki yatırım açığını kapatmak için yılda en az 125 milyar euro gerektiği belirtildi.
Raporda, AB'nin net sıfır ve döngüsel ekonomiye yönelik yatırımlar açısından daha cazip bir yer olması gerektiğine işaret edilerek, kamu finansmanın özel yatırımları harekete geçirmekte kullanılmasının önemi anımsatıldı.
Avrupa Yatırım Bankası'nın (EIB), özellikle ham madde, yeşil ve ileri teknoloji gibi ikiz dönüşümle ilgili stratejik yatırımlara daha güçlü destek sağlamasının önemine değinilen raporda, Avrupa'da yeni girişimcilerin ve KOBİ'lerin finansmana erişimin artırılması gerektiği kaydedildi.
AB, Avrupa Yeşil Mutabakatı ile 2050 yılına kadar iklime ve çevreye zarar vermeyen bir kıtaya dönüşmeyi hedeflerken, Rusya'ya fosil yakıtlardaki bağımlılığı azaltmaya ve yenilenebilir enerji yatırımlarını artırmaya öncelik veriyor.
Meksika'da orman yangınları - Sputnik Türkiye, 1920, 27.06.2023
DÜNYA
Geçen yıl her 1 dakikada 11 futbol sahası büyüklüğünde orman yok oldu
27 Haziran , 20:03
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала