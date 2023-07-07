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https://sputniknews.com.tr/20230707/abdulkadir-selvi-erdogan-tehlikenin-farkinda-1073268178.html
Abdulkadir Selvi: Erdoğan, tehlikenin farkında
Abdulkadir Selvi: Erdoğan, tehlikenin farkında
Abdulkadir Selvi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçimleri değerlendirme konusunda dikkatli olduğunu dile getirdi ve 'tehlikenin farkında' dedi. 07.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-07T09:49+0300
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politika
recep tayyip erdoğan
seçim
ak parti
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Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, 14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimlerinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dikkatli hareket ettiğini vurguladı ve "Dört partiyle birlikte girdiği seçimde CHP’nin yüzde 25 oy almasını sorun etmiyor ama seçimden yüzde 52 oyla zafer kazanarak çıkan Erdoğan, AK Parti’nin yüzde 35 oy almasını görmezden gelmiyor" dedi.Erdoğan'ın il başkanları toplantısındaki konuşmasına dikkat çeken Selvi, bugünkü köşe yazısında şunları kaydetti:
https://sputniknews.com.tr/20230706/erdogan-turkiye-cok-kritik-bir-secim-yasadi-1073248748.html
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recep tayyip erdoğan, seçim, ak parti
recep tayyip erdoğan, seçim, ak parti

Abdulkadir Selvi: Erdoğan, tehlikenin farkında

09:49 07.07.2023
© AA / Murat KulaErdoğan
Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 07.07.2023
© AA / Murat Kula
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Abdulkadir Selvi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçimleri değerlendirme konusunda dikkatli olduğunu dile getirdi ve 'tehlikenin farkında' dedi.
Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, 14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimlerinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dikkatli hareket ettiğini vurguladı ve "Dört partiyle birlikte girdiği seçimde CHP’nin yüzde 25 oy almasını sorun etmiyor ama seçimden yüzde 52 oyla zafer kazanarak çıkan Erdoğan, AK Parti’nin yüzde 35 oy almasını görmezden gelmiyor" dedi.
Erdoğan'ın il başkanları toplantısındaki konuşmasına dikkat çeken Selvi, bugünkü köşe yazısında şunları kaydetti:
"Erdoğan, il başkanları toplantısında, “Tartışmasız zaferimize rağmen partimizin oylarında görülen negatif ayrışmanın farkındayız. Kimi şehirlerde milletvekilliği ile cumhurbaşkanlığı oy oranı uyumsuzluğunu görmezden gelmiyoruz. Tüm bu sıkıntıların kaynağını il il, sandık sandık inceliyoruz. Nerede bir hatamız olmuşsa kabullenecek ve düzeltmenin yollarını arayacağız” dedi. Bir süre önce muhalefetteki dağınıklığın yerel seçimler için AK Parti açısından yanıltıcı olmaması uyarısında bulunmuştum. 3 Temmuz tarihinde, “AK Parti bu tuzağa düşmemeli” başlıklı yazımda, “AK Parti’nin muhalefet cephesindeki kaos ortamını yanlış değerlendirmemesi gerekiyor. Muhalefet seçim öncesinde nasıl olsa ‘Hayat pahalılığı AK Parti’yi götürür bizi getirir’ dedi. Ama yanıldı. AK Parti’nin de nasıl olsa muhalefetteki bu dağınıklık bize İstanbul ve Ankara’yı kazandırır diye düşünmemesi lazım. AK Parti’nin düşeceği en büyük tuzak olur” demiştim. Dün Erdoğan’ı izlerken, tehlikenin farkında olduğunu gördüm. Erdoğan bu tür tuzakları görmese şimdiye kadar girdiği her seçimi kazanan lider olur mu?"
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