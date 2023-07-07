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https://sputniknews.com.tr/20230707/abdde-gemide-cikan-yangina-mudahale-eden-itfaiyecilerden-2si-oldu-5i-yaralandi-1073264030.html
ABD'de gemide çıkan yangına müdahale eden itfaiyecilerden 2'si öldü, 5'i yaralandı
ABD'de gemide çıkan yangına müdahale eden itfaiyecilerden 2'si öldü, 5'i yaralandı
ABD'nin New Jersey eyaletine bağlı Newark kentinde, bir limanda çıkan yangına müdahale eden 2 itfaiyeci hayatını kaybetti, 5 itfaiyeci yaralandı. 07.07.2023, Sputnik Türkiye
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Newark Belediye Başkanı Ras Baraka, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Newark şehrinde iki kişiyi kaybettik. Onlar, hiç tereddüt etmeden hayatlarını verdiler ve muhtemelen, sabah işe giderken 5 bin araç taşıyan bir gemide çıkan yangına müdahale edeceklerini düşünmemişlerdi" dedi.Baraka, trajik olayla ilgili, "Bu görevin ne kadar tehlikeli olduğu konusunda bu görüntü sonsuza kadar aklımda kalacak" diye konuştu.Eski Jersey İtfaiye Şefi Steven McGill, aynı yangında yaralanan 5 itfaiyecinin hastanede tedavi altına alındığı bilgisini paylaştı.Newark İtfaiyesi, ABD ile Afrika arasında araç taşıyan İtalyan bandıralı gemideki yangının dün gece yarısı çıktığı ve sabaha kadar söndürülemediği bilgisini paylaştı.
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abd, gemi, yangın
abd, gemi, yangın

ABD'de gemide çıkan yangına müdahale eden itfaiyecilerden 2'si öldü, 5'i yaralandı

03:07 07.07.2023
© AAABD'nin New Jersey eyaletine bağlı Newark kentinde, bir limanda çıkan yangına müdahale eden 2 itfaiyeci hayatını kaybetti, 5 itfaiyeci yaralandı.
ABD'nin New Jersey eyaletine bağlı Newark kentinde, bir limanda çıkan yangına müdahale eden 2 itfaiyeci hayatını kaybetti, 5 itfaiyeci yaralandı. - Sputnik Türkiye, 1920, 07.07.2023
© AA
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ABD'nin New Jersey eyaletine bağlı Newark kentinde, bir limanda çıkan yangına müdahale eden 2 itfaiyeci hayatını kaybetti, 5 itfaiyeci yaralandı.
Newark Belediye Başkanı Ras Baraka, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Newark şehrinde iki kişiyi kaybettik. Onlar, hiç tereddüt etmeden hayatlarını verdiler ve muhtemelen, sabah işe giderken 5 bin araç taşıyan bir gemide çıkan yangına müdahale edeceklerini düşünmemişlerdi" dedi.
Baraka, trajik olayla ilgili, "Bu görevin ne kadar tehlikeli olduğu konusunda bu görüntü sonsuza kadar aklımda kalacak" diye konuştu.
Eski Jersey İtfaiye Şefi Steven McGill, aynı yangında yaralanan 5 itfaiyecinin hastanede tedavi altına alındığı bilgisini paylaştı.
Newark İtfaiyesi, ABD ile Afrika arasında araç taşıyan İtalyan bandıralı gemideki yangının dün gece yarısı çıktığı ve sabaha kadar söndürülemediği bilgisini paylaştı.
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