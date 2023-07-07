https://sputniknews.com.tr/20230707/abdde-gemide-cikan-yangina-mudahale-eden-itfaiyecilerden-2si-oldu-5i-yaralandi-1073264030.html

ABD'de gemide çıkan yangına müdahale eden itfaiyecilerden 2'si öldü, 5'i yaralandı

ABD'de gemide çıkan yangına müdahale eden itfaiyecilerden 2'si öldü, 5'i yaralandı

ABD'nin New Jersey eyaletine bağlı Newark kentinde, bir limanda çıkan yangına müdahale eden 2 itfaiyeci hayatını kaybetti, 5 itfaiyeci yaralandı. 07.07.2023, Sputnik Türkiye

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Newark Belediye Başkanı Ras Baraka, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Newark şehrinde iki kişiyi kaybettik. Onlar, hiç tereddüt etmeden hayatlarını verdiler ve muhtemelen, sabah işe giderken 5 bin araç taşıyan bir gemide çıkan yangına müdahale edeceklerini düşünmemişlerdi" dedi.Baraka, trajik olayla ilgili, "Bu görevin ne kadar tehlikeli olduğu konusunda bu görüntü sonsuza kadar aklımda kalacak" diye konuştu.Eski Jersey İtfaiye Şefi Steven McGill, aynı yangında yaralanan 5 itfaiyecinin hastanede tedavi altına alındığı bilgisini paylaştı.Newark İtfaiyesi, ABD ile Afrika arasında araç taşıyan İtalyan bandıralı gemideki yangının dün gece yarısı çıktığı ve sabaha kadar söndürülemediği bilgisini paylaştı.

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