İspanya'da San Fermin Festivali başladı

Festivalin resmi açılışını sembolize eden fişek bu yıl, geçen sezon La Liga'yı 7. sırada tamamlama başarısı gösteren Pamplona kentinin takımı Osasuna tarafından ateşlendi.
Festivalin resmi açılışını sembolize eden fişek bu yıl, geçen sezon La Liga'yı 7. sırada tamamlama başarısı gösteren Pamplona kentinin takımı Osasuna tarafından ateşlendi.
Osasuna Kulüp Başkanı Luis Sabalza, belediye binasından fişeği ateşleyerek 9 gün sürecek festivalin başladığını duyurdu.
Osasuna Kulüp Başkanı Luis Sabalza, belediye binasından fişeği ateşleyerek 9 gün sürecek festivalin başladığını duyurdu.
Festivalin geleneksel kıyafeti olarak bilinen beyaz pantolon ve atlet giyen binlerce kişi, "Yaşasın SanFermin" sloganıyla ateşlenen fişeğin ardından ellerindeki kırmızı fularları boyunlarına takarak büyük coşku yaşadı.
Festivalin geleneksel kıyafeti olarak bilinen beyaz pantolon ve atlet giyen binlerce kişi, "Yaşasın SanFermin" sloganıyla ateşlenen fişeğin ardından ellerindeki kırmızı fularları boyunlarına takarak büyük coşku yaşadı.
Kovid-19 salgınından sonra getirilen önlemlerin tamamen kaldırıldığı ilk SanFerminolması dolayısıyla 2019 öncesi gibi tüm sokakları ve otelleri dolu olan Pamplano'da festival boyunca 542 etkinlik düzenlenecek.
Kovid-19 salgınından sonra getirilen önlemlerin tamamen kaldırıldığı ilk SanFerminolması dolayısıyla 2019 öncesi gibi tüm sokakları ve otelleri dolu olan Pamplano'da festival boyunca 542 etkinlik düzenlenecek.
16. yüzyıldan kalma bir gelenek olan ve Amerikalı gazeteci-yazar Ernesto Hemingway sayesinde dünyaca tanınan SanFerminFestivali'nin en büyük özelliği, "Encierro" olarak adlandırılan, insanların akşam arenada matador karşısına çıkarılacak boğalarla birlikte sokakta yaptığı koşu olarak biliniyor.
16. yüzyıldan kalma bir gelenek olan ve Amerikalı gazeteci-yazar Ernesto Hemingway sayesinde dünyaca tanınan SanFerminFestivali'nin en büyük özelliği, "Encierro" olarak adlandırılan, insanların akşam arenada matador karşısına çıkarılacak boğalarla birlikte sokakta yaptığı koşu olarak biliniyor.