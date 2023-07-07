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İspanya'da San Fermin Festivali başladı
İspanya'da San Fermin Festivali başladı
İspanya'nın kuzeyindeki Pamplona kentinde insanların boğalarla sokakta koşmalarıyla ünlü San Fermin Festivali dün geleneksel olarak belediye binasının... 07.07.2023, Sputnik Türkiye
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фото, fotoğraf, san fermin boğa koşusu festivali, ispanya
фото, fotoğraf, san fermin boğa koşusu festivali, ispanya

İspanya'da San Fermin Festivali başladı

14:10 07.07.2023 (güncellendi: 14:11 07.07.2023)
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İspanya'nın kuzeyindeki Pamplona kentinde insanların boğalarla sokakta koşmalarıyla ünlü San Fermin Festivali dün geleneksel olarak belediye binasının balkonundan ateşlenen fişekle başladı.
© AA / Ruben Albarran

Festivalin resmi açılışını sembolize eden fişek bu yıl, geçen sezon La Liga'yı 7. sırada tamamlama başarısı gösteren Pamplona kentinin takımı Osasuna tarafından ateşlendi.

Festivalin resmi açılışını sembolize eden fişek bu yıl, geçen sezon La Liga&#x27;yı 7. sırada tamamlama başarısı gösteren Pamplona kentinin takımı Osasuna tarafından ateşlendi. - Sputnik Türkiye
1/5
© AA / Ruben Albarran

Festivalin resmi açılışını sembolize eden fişek bu yıl, geçen sezon La Liga'yı 7. sırada tamamlama başarısı gösteren Pamplona kentinin takımı Osasuna tarafından ateşlendi.

© AA / Ruben Albarran

Osasuna Kulüp Başkanı Luis Sabalza, belediye binasından fişeği ateşleyerek 9 gün sürecek festivalin başladığını duyurdu.

Osasuna Kulüp Başkanı Luis Sabalza, belediye binasından fişeği ateşleyerek 9 gün sürecek festivalin başladığını duyurdu. - Sputnik Türkiye
2/5
© AA / Ruben Albarran

Osasuna Kulüp Başkanı Luis Sabalza, belediye binasından fişeği ateşleyerek 9 gün sürecek festivalin başladığını duyurdu.

© AA / Ruben Albarran

Festivalin geleneksel kıyafeti olarak bilinen beyaz pantolon ve atlet giyen binlerce kişi, "Yaşasın SanFermin" sloganıyla ateşlenen fişeğin ardından ellerindeki kırmızı fularları boyunlarına takarak büyük coşku yaşadı.

Festivalin geleneksel kıyafeti olarak bilinen beyaz pantolon ve atlet giyen binlerce kişi, &quot;Yaşasın SanFermin&quot; sloganıyla ateşlenen fişeğin ardından ellerindeki kırmızı fularları boyunlarına takarak büyük coşku yaşadı. - Sputnik Türkiye
3/5
© AA / Ruben Albarran

Festivalin geleneksel kıyafeti olarak bilinen beyaz pantolon ve atlet giyen binlerce kişi, "Yaşasın SanFermin" sloganıyla ateşlenen fişeğin ardından ellerindeki kırmızı fularları boyunlarına takarak büyük coşku yaşadı.

© AA / Ruben Albarran

Kovid-19 salgınından sonra getirilen önlemlerin tamamen kaldırıldığı ilk SanFerminolması dolayısıyla 2019 öncesi gibi tüm sokakları ve otelleri dolu olan Pamplano'da festival boyunca 542 etkinlik düzenlenecek.

Kovid-19 salgınından sonra getirilen önlemlerin tamamen kaldırıldığı ilk SanFerminolması dolayısıyla 2019 öncesi gibi tüm sokakları ve otelleri dolu olan Pamplano&#x27;da festival boyunca 542 etkinlik düzenlenecek. - Sputnik Türkiye
4/5
© AA / Ruben Albarran

Kovid-19 salgınından sonra getirilen önlemlerin tamamen kaldırıldığı ilk SanFerminolması dolayısıyla 2019 öncesi gibi tüm sokakları ve otelleri dolu olan Pamplano'da festival boyunca 542 etkinlik düzenlenecek.

© AA / Ruben Albarran

16. yüzyıldan kalma bir gelenek olan ve Amerikalı gazeteci-yazar Ernesto Hemingway sayesinde dünyaca tanınan SanFerminFestivali'nin en büyük özelliği, "Encierro" olarak adlandırılan, insanların akşam arenada matador karşısına çıkarılacak boğalarla birlikte sokakta yaptığı koşu olarak biliniyor.

16. yüzyıldan kalma bir gelenek olan ve Amerikalı gazeteci-yazar Ernesto Hemingway sayesinde dünyaca tanınan SanFerminFestivali&#x27;nin en büyük özelliği, &quot;Encierro&quot; olarak adlandırılan, insanların akşam arenada matador karşısına çıkarılacak boğalarla birlikte sokakta yaptığı koşu olarak biliniyor. - Sputnik Türkiye
5/5
© AA / Ruben Albarran

16. yüzyıldan kalma bir gelenek olan ve Amerikalı gazeteci-yazar Ernesto Hemingway sayesinde dünyaca tanınan SanFerminFestivali'nin en büyük özelliği, "Encierro" olarak adlandırılan, insanların akşam arenada matador karşısına çıkarılacak boğalarla birlikte sokakta yaptığı koşu olarak biliniyor.

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