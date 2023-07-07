İspanya'da San Fermin Festivali başladı

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16. yüzyıldan kalma bir gelenek olan ve Amerikalı gazeteci-yazar Ernesto Hemingway sayesinde dünyaca tanınan SanFerminFestivali'nin en büyük özelliği, "Encierro" olarak adlandırılan, insanların akşam arenada matador karşısına çıkarılacak boğalarla birlikte sokakta yaptığı koşu olarak biliniyor.